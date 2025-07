Lecture Zen Résumer l'article

Alors que Rockstar Games avait officialisé la fin de Read Dead Online, le mode en ligne de Red Dead Redemption 2, le jeu vient de recevoir une grosse mise à jour avec des missions inédites.

« Nous tenons à remercier la communauté Red Dead Online pour leur soutien continuel et leur dévouement » : voilà ce que disait Rockstar Games à propos du mode en ligne de Red Dead Redemption 2. C’était en juillet 2022 et les fans étaient en train de faire le deuil de cette expérience qui n’a, semble-t-il, pas connu le succès escompté (surtout en comparaison de GTA Online).

Mais figurez-vous que Red Dead Online n’est pas mort. C’est tout du moins ce que l’on comprend avec une grosse mise à jour présentée dans un communiqué publié le 1er juillet 2025. On y apprend que quatre nouvelles missions font leur apparition, regroupées sous le nom « Histoires étranges ». En 2022, Rockstar Games faisait pourtant savoir qu’il n’y aura plus « de mises à jour de contenu à thème comme les années précédentes ».

Le grand retour de Red Dead Online

Rockstar Games a tellement envie de mettre en avant cette grosse mise à jour qu’une bande-annonce a été créée pour l’occasion. Red Dead Online n’avait plus bénéficié d’un tel soin depuis quatre ans. Mieux, on peut remarquer qu’il s’agit d’un « volume 1 », suggérant que d’autres contenus du genre pourraient être proposés à l’avenir. On assisterait alors peut-être à une renaissance totalement inattendue.

Spécialiste de l’actualité autour des jeux de Rockstar Games, Videotechuk va jusqu’à estimer qu’il se passe quelque chose de plus grand : « Je commence à penser que tout ce marketing cache quelque chose de plus grand pour Red Dead Redemption 2. C’est vraiment inhabituel de voir à la fois Rockstar et PlayStation orchestrer du marketing autour de Red Dead Online. » On rappelle qu’il y a des rumeurs sur une version PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et Switch 2 de Red Dead Redemption 2. Ces quelques missions supplémentaires ont peut-être été développées pour gonfler un peu plus le contenu, en amont d’une sortie plus ambitieuse.

Mème sur le retour de Red Dead Online. // Source : Reddit

Sur Reddit, cette annonce a logiquement été bien reçue par la communauté. On peut trouver plusieurs mèmes résumant parfaitement la situation : beaucoup ont cru qu’il fallait tirer un trait définitif sur Red Dead Online, avant que Rockstar Games ne surprenne tout le monde. Un enterrement avait même été organisé dans le jeu pour symboliser cette « mort » que beaucoup regrettaient, quand d’autres ont vivement protesté. Ces 30 derniers jours, Red Dead Online ne réunit en moyenne qu’un peu moins de 2 000 téméraires. Une statistique infime.

