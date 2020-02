Le nouveau film centré sur Batman mettra en scène Robert Pattinson. On connaît déjà la date de sortie, une partie du casting, et même le costume !

Après le succès phénoménal de Joker, qui a même remporté des Oscars, la branche cinématographique de DC semble prête à creuser davantage cette approche plus noire et alternative pour ses prochains films. The Batman, nouvelle production dédiée au Chevalier noir, va très probablement s’inscrire dans cette autre direction artistique, s’émancipant quelque peu du DC Extended Universe associé à Justice League.

Qui réalise le film ? Pour quand ?

C’est le huitième film centré exclusivement sur Batman, quelques années après The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Pour cette nouvelle version du personnage de comics créé par Bill Finger et Bob Kane il y a 80 ans, c’est Matt Reeves qui opérera derrière la caméra, à la réalisation et au scénario. Il est principalement connu pour son travail sur Cloverfield et les deux derniers opus de la trilogie La Planète des Singes. Quant à la date de sortie, elle est pour l’instant programmée à fin juin 2021. Le tournage a démarré début 2020 à Londres.

Quel est le casting de The Batman ?

Après l’abandon du projet porté Ben Affleck, le mystère a longuement plané sur qui allait incarner le célèbre héros masqué. Le choix s’est finalement porté sur Robert Pattinson. Si l’acteur s’est fait connaître avec la saga Twilight, il s’est distingué depuis dans d’autres films comme Cosmopolis, The Lighthouse, Remember Me. Si cette annonce n’a pas immédiatement fait l’unanimité, les fans du Chevalier Noir ont tout de même salué un visage très proche du Bruce Wayne des comics. On sait aussi, grâce à Cosmopolis, qu’il peut très facilement adopter un style jet set qui colle bien à la vie publique de Bruce.

Le reste du casting a d’ores et déjà été en grande partie annoncé, ce qui permet d’avoir une bonne vision générale des alliés et ennemis du Chevalier noir qui seront présents dans ce nouveau film. Côté acolytes, le célèbre majordome de Bruce Wayne prendra les traits d’Andy Serkis et le commissaire Gordon sera incarné par Jeffrey Wright (relevons que l’abandon de J.K. Simmons dans ce rôle semble définitivement déconnecter ce film du DCEU). Pour Catwoman, qui peut s’avérer être une alliée comme une ennmie, c’est Zoë Kravitz qui succédera à Anne Hathaway et Halle Berry.

Côté bad guys, point de Joker à l’horizon, mais on retrouvera des personnages qui n’avaient pas été dépeints au cinéma depuis bien longtemps : le Pingouin, incarné par Colin Farrel, et le Sphinx, interprété par Paul Dano. D’autres noms pourraient être annoncés prochainement.

À quoi ressemble le nouveau costume de Batman ?

Pour les comics, l’esthétique vestimentaire est un sacré défi pour les réalisateurs : il faut respecter le canon iconique tout y ajoutant sa propre patte artistique. Le 13 février 2020, Matt Reeves a publié par surprise, sur son compte Twitter, un « test caméra » qui s’avère être la toute première apparition de Robert Pattinson dans son costume de Batman. La vidéo dure quelques secondes, sur fond d’un premier extrait de la musique de Michael Giacchino.

La costume est moins imposant que celui porté par Ben Affleck et Christian Bale, mais il dégage pour autant une certaine forme… d’agressivité. Cet effet provient du design particulièrement anguleux, ainsi que d’un logo très métallique — et pour cause, il semble avoir été forgé à partir des pièces d’un pistolet. D’ailleurs, une théorie intéressante, voire solide, a d’ores et déjà émergé, sans pour l’instant trouver encore la moindre confirmation : ce serait l’arme ayant tué les parents de Bruce Wayne. Quant au masque, il est en léger contraste avec le côté militaire du costume. Il semble fait de cuir et être un peu moins protecteur que le reste.

En tout cas, entre le soupçon d’un logo forgé d’armes à feu, l’atmosphère sombre et rougeoyante de cette vidéo, et la mâchoire tendue de Robert Pattinson, le ton du film est déjà presque annoncé : ce sera noir, brutal.

Quelle sera l’intrigue de The Batman ?

Si une chose est sûre, sur The Batman, c’est que ce sera pas une origin story. En revanche, cela restera un Bruce Wayne bien jeune dans son parcours. Selon les informations de The Wrap, le film se situera avant le deuxième année d’existence du Chevalier noir dans Gotham.

L’intrigue n’a vraiment été annoncée plus en détails, mais on sait aussi, à travers diverses fuites dans la presse, que l’approche de cette version pilotée par Matt Reeves semble assez proche d’un polar, d’un thriller noir. Ce sera un Batman « détective » que nous verrons sur grand écran. Face à une série de meurtres sanglants, il va devoir enquêter et affronter une longue liste d’ennemis : le Pingouin, le Sphinx, Double face, le Chapelier fou, Poison Ivy, Firefly. Le camp exact de Catwoman alias Selina Kyle reste incertain.

