Fortnite est bel et bien en train de devenir une plateforme culturelle. Warner Bros. et Christopher Nolan ont choisi le jeu vidéo pour la première diffusion de la dernière bande-annonce du très attendu Tenet.

Dans un futur proche, il faudra peut-être se connecter à Fortnite pour voir les bandes-annonces des films très attendus. Après un court extrait inédit de Star Wars : L’Ascension de Skywalker en fin d’année dernière, le Battle Royale d’Epic Games diffuse, depuis ce vendredi 22 mai, le dernier aperçu de Tenet — le prochain film de Christopher Nolan (la trilogie The Dark Knight, Inception) toujours prévu pour le mois de juillet.

La bande-annonce de l’intrigant Tenet — un film d’espionnage où il serait question d’inverser le temps — peut être visionnée en-dehors de Fortnite, depuis le compte YouTube de Warner Bros.. Mais la diffusion en avant-première dans le jeu rappelle que le phénomène aux 350 millions de joueurs est bel et bien devenu une plateforme culturelle.

Prochaine étape ? La diffusion d’un film entier

Il y a quelques semaines, Epic Games a lancé un mode Fête royale dans Fortnite. Il permet aux nombreux joueurs de se relaxer dans une session dépourvue des constructions et des armes, mais remplie d’activités annexes. Pour l’entreprise américaine, il s’agit d’une aubaine pour offrir aux autres un outil de communication à part entière, avec un écran géant devenant alors un espace publicitaire. Au regard de la communauté derrière Fortnite (350 millions de joueurs, rappelons-le), c’est une très belle opportunité pour des entreprises ayant besoin de visibilité. Et Epic Games a tout à gagner à faire de sa poule aux œufs d’or autre chose qu’un simple jeu capable de réunir du monde autour d’un objectif commun.

La prochaine étape sera d’ailleurs la diffusion d’un film entier, comme l’a indiqué Geoff Keighley, producteur des The Game Awards, dans un tweet publié le 22 mai. Cet été, un long métrage plébiscité de la filmographie de Christopher Nolan pourra être regardé au sein de Fortnite — sans rien payer. « Plus de détails bientôt sur le film en question et la date de la diffusion », s’est contenté d’indiquer Epic Games. Si l’audience est au rendez-vous, on peut imaginer des projections récurrentes voire des exclusivités (la multinationale pourrait devenir co-productrice de longs métrages, après tout…).

On rappelle que Fortnite a également accueilli des concerts virtuels ces derniers mois. Le rappeur Travis Scott avait par exemple organisé une mini-tournée dans le but de dévoiler son nouveau single. Résultat ? 27,7 millions de joueurs uniques y ont participé. En tant que plateforme, Fortnite propose une nouvelle manière de consommer le divertissement — avec une emphase sociale — et tout porte à croire qu’il faudra compter sur lui à l’avenir. Par ricochet, il pourrait y avoir de plus en plus de monde dans le Battle Royale, même si certains utilisateurs n’iront pas nécessairement pour l’aspect compétitif.

Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à l'événement Travis Scott ! Après cinq représentations, 27,7 millions de joueurs uniques ont participé à cette expérience plus de 45,8 millions de fois ! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/lu1FD21Fea — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) April 27, 2020

Crédit photo de la une : Warner Bros.