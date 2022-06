L’épisode final de la série Obi-Wan Kenobi est sorti. Mais s’il apporte des réponses à certaines interrogations, d’autres questions demeurent.

Le final de la série Obi-Wan Kenobi est là et avec lui la conclusion des aventures du maître Jedi. Alors que des rumeurs évoquaient un épisode beaucoup plus long que les autres, pour faire durer le plaisir, il n’en est rien : il dure une cinquantaine de minutes, soit à peine plus.

La série se conclut donc, mais toutes les questions ne sont pas résolues avec cet épisode 6. Des interrogations demeurent. Certaines pourraient être résolues ultérieurement, avec une éventuelle saison 2 pour Obi-Wan Kenobi. Il y a des bruits de couloir en ce sens.

Mais avant de passer en revue quelques grandes questions qui nous taraudent, un rappel : ce qui va suivre dévoilera des éléments importants de l’intrigue. Si vous ne voulez pas que l’on vous gâche la surprise, regardez d’abord la série en intégralité sur Disney+. Sinon, passez votre chemin. Pour les autres, la suite vous attend sous l’image de mise en garde.

Pourquoi Obi-Wan n’a-t-il pas tué Vador ?

Ce sera sans doute la principale interrogation que se posera le public. Pourquoi Obi-Wan Kenobi n’a-t-il pas profité de son ascendant pour en finir une bonne fois pour toutes avec Dark Vador ? L’épisode 6 de la série montre clairement que le Jedi a pris le dessus sur son ancien apprenti, à la fois dans sa dextérité à l’épée que dans sa démonstration de maîtrise de la Force.

Bien sûr, Vador ne pouvait pas mourir sauf à mettre à la poubelle le scénario de Star Wars. Le sinistre sombre seigneur vêtu de noir apparaît dans des films qui se déroulent chronologiquement après la série. Il fallait donc que le seigneur Sith survive. Mais on peut se demander pourquoi le scénario a placé Obi-Wan dans une situation où il avait l’occasion d’en finir, mais n’a rien fait.

La pitié a-t-elle étreint le Jedi face à ce qu’est devenu son ancien ami ? Obi-Wan exprime une douleur infinie en découvrant ce qu’il reste d’Anakin sous le masque fendu. Mais il sait aussi ce que son ancien camarade a accompli, au Temple Jedi et ailleurs. Il a vu avec quelle facilité il tue. Et à quel point il est un rouage essentiel de l’Empire. Il aurait fallu le tuer.

Obi-Wan fendant le casque de Vador lors de leur duel. // Source : Disney+

Scénaristiquement, une intervention des autres inquisiteurs — qui n’ont pas servi à grand-chose dans la série — aurait pu être un prétexte fort pratique pour justifier de rompre le combat : Obi-Wan, débordé par un assaut de trois inquisiteurs venant au secours de Dark Vador, aurait été obligé de fuir. Ou même un Vador claudicant, fuyant vers son vaisseau, aurait été plus cohérent.

C’est en tout cas la deuxième fois qu’Obi-Wan épargne Vador — il avait déjà refusé de donner le coup de grâce à Anakin Skywalker alors qu’il gisait au sol sur Mustafar, la planète de lave qui a été le théâtre de leur confrontation. Peut-être se disait-il alors qu’il n’avait aucune chance de survivre, privé d’un de ses bras et de ses deux jambes.

Que va devenir l’inquisitrice Reva ?

C’est la deuxième antagoniste de la série, après Dark Vador. On découvre que la jeune femme, qui a été autrefois une padawan, a fini par rallier les rangs de l’Empire pour survivre. Elle a vu ce dont est capable Anakin sous l’influence du Côté Obscur et elle a décidé d’embrasser, elle aussi, les ténèbres. Mais sa rédemption inattendue à la fin interroge sur le destin du personnage.

L’heure est aux confessions. // Source : Disney+

Reva avait l’occasion de tuer Luke Skywalker, mais elle s’est ravisée quand elle a compris qu’elle empruntait le même chemin sans retour que Dark Vador. Elle a ramené Luke sain et sauf et a crevé l’abcès avec Obi-Wan Kenobi. Mais ensuite ? Elle n’apparait (encore) nulle part ailleurs dans la saga. A-t-elle décidé de disparaître, en se fondant dans l’imensité de la galaxie ?

Où sont les Jedi ?

L’ordre 66 énoncé par l’Empereur Palpatine a quasiment détruit tous les Jedi, mais on sait que certains ont survécu — Obi-Wan Kenobi bien sûr, mais aussi Reva, d’une certaine façon, tout comme Nari. Mais si, souvenez-vous : c’est le pauvre malheureux qui se retrouve pendu sur Tatooine, alors qu’il cherchait du réconfort auprès d’Obi-Wan. C’était bien un Jedi lui aussi.

On comprend donc que l’ordre 66 n’a pas été une réussite systématique. La série met même en scène tout un groupe de passeurs dédiés à l’assistance aux Jedi. On a même droit à un clin d’œil à un Jedi « badass », Quinlan Vos, mais on ne le voit jamais. Et plus généralement, aucun Jedi n’est montré à l’écran. On n’a pas non plus une quelconque indication sur leur cachette.

Vous vous souvenez de ce pauvre malheureux ? // Source : Disney+

On sait qu’à cette époque, plusieurs autres Jedi sont en vie. Yoda bien sûr, mais aussi Ahsoka Tano et Grogu (qui apparaissent dans d’autres séries de Disney+) ou encore Cal Kestis et Cere Junda (des personnages de Star Wars Jedi: Fallen Order). D’autres doivent aussi se terrer quelque part. On n’en saura rien. En tout cas, pas avec cette saison d’Obi-Wan Kenobi.

Il est vrai que l’intégration des Jedi aurait posé des difficultés scénaristiques, car la série est organisée autour du « match retour » entre Anakin et Obi-Wan. Toute la construction de l’intrigue ne vise qu’à préparer un duel au sabre laser entre les deux hommes. Intégrer d’autres Jedi aurait sans doute dispersé l’attention du public et gêné l’intensité des retrouvailles entre les deux anciens camarades.

Leia reverra-t-elle Obi-Wan Kenobi ?

« Est-ce que je vous reverrais un jour ? ». C’est sur cette phrase que Leia et Obi-Wan se font leurs adieux, sur Alderaan, la planète d’adoption de la petite fille. « Peut-être bien », lui répond-il. « Il se peut qu’un jour, tu aies à nouveau besoin d’un vieil homme fatigué ». Une phrase lourde de sens pour qui se remémore l’épisode IV de Star Wars, Un nouvel espoir.

On sait que dans le film, Leia connaît Obi-Wan Kenobi et lui demande son aide. « Vous êtes mon seul espoir ». Le reste du message, une fois décodé, ne suggère en rien une quelconque proximité de la princesse et sénatrice avec le Jedi. Elle l’appelle par son grade militaire, évoque les liens qu’il avait avec son père, Bail Organa, lors de la guerre des clones, et ne semble être qu’une messagère.

Leia faisant ses adieux à Obi-Wan. // Source : Disney+

Dans ces circonstances, on peut évidemment se demander : Leia a-t-elle revu Obi-Wan avant les évènements d’Un nouvel espoir ? Au cours des années qui ont suivi, la jeune femme a pu être confrontée à d’autres menaces qui nécessiteraient l’aide d’un Jedi. La question est en suspens. Sinon, cela veut dire que Leia n’aura « revu » Obi-Wan que fugacement, dans un hangar de l’Étoile Noire…

À quoi ont bien pu servir les autres inquisiteurs ?

C’est assurément une question qui enflammera les discussions des fans : à quoi ont bien pu servir les autres membres de l’Inquisition, à savoir le Cinquième Frère, la Quatrième Sœur et le Grand Inquisiteur. Leur rôle dans l’histoire est modeste, pour ne pas dire effacé — seul Reva, en tant que Troisième Sœur, a un rôle significatif et des motivations propres.

Le Grand Inquisiteur est certainement le personnage qui s’en tire le mieux, après Reva, avec un temps d’exposition à l’écran suffisant et des lignes de dialogue. Mais les deux autres n’ont servi à rien. Évidemment, le public se demandera sans doute quel sera le destin de ces personnages. Pour la Quatrième Sœur, c’est un mystère. Mais pour les deux autres, la réponse se trouve dans la série Rebels.