Après la diffusion en avant-première de la bande-annonce de Tenet, Epic Games organise une séance cinéma dans Fortnite. Vendredi, le film Batman Begins, réalisé par Christopher Nolan, sera montré deux fois.

Il y a quelques semaines, les joueurs de Fortnite ont pu découvrir, en avant-première, la dernière bande-annonce de Tenet, prochain film de Christopher Nolan. Le partenariat entre Epic Games et le réalisateur ne s’arrête pas là. Comme prévu, il y aura bien une séance cinéma dans le Battle Royale. Elle sera organisée le vendredi 26 juin et permettra de découvrir l’un des trois films suivants : Batman Begins, Le Prestige ou Inception.

En France, c’est Batman Begins qui sera diffusé dans Fortnite, à deux horaires : 7h du matin ou 19h. En Belgique, les joueurs pourront regarder Le Prestige à partir de 15h. Les joueurs du Canada auront droit au même film, à 9h. Le choix du long métrage diffère en fonction « des droits de distribution et des langues », précise Epic Games dans son communiqué publié le 24 juin. Cela explique que certains pays n’aient rien : la Suisse, la Tunisie, le Maroc ou l’Algérie ne font pas partie de l’expérience. Les États-Unis auront droit à Inception.

Comment regarder Batman Begins dans Fortnite ?

Pour voir gratuitement Batman Begins, il faut commencer par télécharger Fortnite. Le jeu développé par Epic Games est disponible sur une multitude de plateformes : iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Mac. Contrairement aux autres événements organisés dans le jeu, on ne pourra pas regarder le film par l’intermédiaire d’une plateforme de diffusion (Twitch, YouTube). C’est contraire à la loi, comme le stipule la multinationale : « Souvenez-vous que, comme pour tout cinéma, il est interdit de diffuser ou d’enregistrer ces films pendant leur diffusion, alors assurez que votre équipe est là en direct pour les regarder ! Toute rediffusion en direct ou vidéo de ces films sera soumise aux lois et régulations contre le piratage. »

Une fois dans Fortnite, il suffit de se rendre dans le mode Fête royale — qui désactive les combats et les constructions — aux horaires indiqués. La diffusion a lieu sur le grand écran, situé à l’ouest de la carte. Pour mieux apprécier la séance, il est possible d’activer des sous-titres : rendez-vous dans les Paramètres audio puis Options et Sous-titres. Vous pourrez modifier leur apparence au besoin.

C’est bien Batman Begins ?

Sorti en 2005 dans les salles obscures, Batman Begins revient aux origines du célèbre super-héros déguisé en chauve-souris (ici incarné par Christian Bale). Avec son approche plus réaliste et moins tape-à-l’œil, Christopher Nolan offre une toute autre vision du genre, plus ancré dans la société d’aujourd’hui. Batman Begins a été le point de départ d’une trilogie avec les suites The Dark Knight, très apprécié grâce à la formidable interprétation de Heath Ledger, et The Dark Knight Rises.

Crédit photo de la une : Warner Bros.