Lego lance un nouveau produit aux couleurs de Batman : une Batcave très détaillée qui rend hommage au meilleur film. Les fans risquent de se ruer dessus.

Toute l’année, Lego en veut à notre argent. La firme danoise est l’ennemie numéro 1 des banquiers. Ses magasins sont remplis de produits que l’on a envie d’acheter. Et pour cause : cela fait un petit moment que Lego commercialise des produits sous licences. On ne parle pas de petites licences : Star Wars, Harry Potter, Marvel, DC Comics. Que vous soyez fan de Thor, de Dark Vador, de Mickey, de Super Mario ou encore de Gandalf, il y a forcément un set qui vous plaira.

Vous adorez Batman et ne savez pas résister à l’appel de la tentation ? Éloignez-vous le plus possible de la nouvelle Batcave lancée par Lego. Il s’agit d’un objet de collection particulièrement imposant (et cher), mais qui ne devrait pas dénoter dans une décoration pensée autour du super-héros. Cette Batcave, qui n’est pas la première proposée par Lego (même la vieille série y est passée), épouse le concept « boîte de l’ombre ». Il fait son effet sur un meuble.

Lego Batman « Batcave – La boîte de l’ombre ». // Source : Lego

Cette Batcave rend hommage au deuxième film Batman de Tim Burton

Pourquoi deux Batman ? La Batcave est livrée avec deux figurines Batman. L’une se distingue par une cape dure, avec masque intégré. L’autre est plus classique, avec cape en tissu et masque indépendant. La deuxième peut être exposée dans l’armoire ou prendre place dans la Batmobile.

Le concept « boîte de l’ombre » transforme la Batcave en produit deux-en-un. Refermée, la boîte arbore fièrement le logo emblématique de Batman (une chauve-souris), qui donne un léger aperçu de ce qui se trouve à l’intérieur. Ouverte, elle montre le QG du super-héros dans une version détaillée et bardée de petits mécanismes. Ici, une lumière mettra en avant le costume. Là, on pourra faire défiler ce qui est diffusé sur les écrans de surveillance. C’est peu utile pour l’exposition, mais on sait que ces fonctionnalités, relativement invisibles de loin (on voit juste les manivelles), sont là pour bluffer les copains quand ils viennent à la maison. La Batcave est bien sûr livrée avec une Batmobile, élégamment mise en exergue quand la boîte est ouverte. La voiture dispose aussi d’un petit secret : elle peut faire apparaître des mitrailleuses dissimulées sous le capot.

L’armoire s’illumine :3 Le poste de surveillance de Bruce Wayne

Il y a eu beaucoup de représentations différentes de la Batcave dans les adaptations de Batman. Pour ce set, Lego s’est inspiré de celle entraperçue dans le film Batman : Le Défi, le deuxième réalisé par Tim Burton (et le meilleur pour beaucoup). Ce point explique plusieurs choix : le look de la Batmobile, très ressemblante à celle du long métrage et vraiment splendide, et la dotation en figurines. Outre les incontournables (Batman x2, Bruce Wayne, Alfred et des chauves-souris), on retrouve Catwoman (en version Michelle Pfeiffer, donc), le Pingouin, mais également Max Shreck, véritable invité surprise (le personnage incarné par Christopher Walken). Il n’y a donc aucune trace du Joker, puisqu’il n’est pas dans Batman : Le Défi. Sept figurines dans une boîte à 400 €, cela peut paraître peu. Cependant, tout le casting principal est là et il n’y a pas beaucoup de place dans la Batcave pour en intégrer davantage. Leur défaut se situe plutôt au niveau des jambes, qui ne sont absolument pas décorées.

Batmobile Batman x2

Au niveau de la construction, Lego s’arrange pour ne jamais la rendre fastidieuse, ni répétitive. L’entreprise est aidée par le fait que la Batcave est bâtie dans un environnement naturel où rien n’est parfait (une grotte). Par conséquent, il n’y a rien de symétrique dans l’assemblage, et l’on ne fait que passer d’une paroi à l’autre au gré des différentes étapes. Si certains se demandent comment on peut obtenir un logo chauve-souris parfait avec des pièces en plastique, sachez que Lego a aujourd’hui développé un inventaire suffisamment varié pour représenter un maximum de formes avec précision. C’est tout ce qui bluffe avec Lego : cette capacité à faire des carrés avec des ronds et des ronds avec des carrés.

Max Shreck en Lego Max Shreck dans le film

Bien sûr, la construction est un peu morne dans le sens où les pièces sont majoritairement sombres (du noir et du gris foncé). Mais, ce n’est pas réellement la faute de Lego. Les quelques touches de couleur posées çà et là améliorent un peu la lisibilité sur le plan réparti dans quatre notices. Autre point qui reste à déplorer : malgré un prix qui en fait un produit de luxe, Lego continue de s’en remettre à des autocollants pour habiller certaines pièces (une dizaine ici). Ce serait un peu moins un problème si cette Batcave n’imposait pas un immense autocollant pour l’ordinateur de Batman. Vu sa taille, il sera difficile de le centrer correctement et les plus perfectionnistes ne manqueront pas de tiquer.

Catwoman en Lego Catwoman dans le film

Le Lego Batcave en chiffres

Nombre de pièces : 3 981 ;

Dimensions : 29 cm de haut, 51 cm de large et 14 cm de profondeur ;

Âge recommandé : 18 ans et plus ;

Nombre d’étapes pour la construction : 1 057 ;

Nombre de sachets : 29 ;

Temps requis pour la construction : entre 10 et 15 heures ;

Prix (site Lego) : 399,99 €.

