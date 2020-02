Incontournable de ces derniers mois, le film Joker, qui a valu à Joaquin Phoenix l'Oscar du meilleur acteur, est-il aussi une réussite en Blu-ray UHD ? C'est un grand oui.

La séance Blu-ray UHD du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

Joker a permis à Joaquin Phoenix de remporter, sans réelle discussion possible, l’Oscar du meilleur acteur. Il reste maintenant à voir si le Blu-ray UHD mérite à son tour des louanges, pour boucler la boucle. On peut l’affirmer sans détour : le disque est un énième tour de force signé Warner Bros., qui sait comment prendre soin de ses pépites.

Le film

C’est peu dire que Joker a fait beaucoup parler de lui, en raison de ce qu’il propose dans un genre dominé par les blockbusters de Marvel et Disney. À la surenchère, Warner Bros. répond par l’histoire très intime d’Arthur Fleck, un loser qui va peu à peu sombrer jusqu’à enfiler les guêtres du méchant le plus emblématique de la mythologie Batman.

Joker doit surtout beaucoup à la partition de Joaquin Phoenix, dans un rôle taillé pour lui et alors qu’il doit passer après de sacrés clients (Jack Nicholson et Heath Ledger, avec chacun leur vision). Il est simplement dommage que le récit, simpliste et caricatural, ne soit pas toujours à la hauteur de la tête d’affiche.

À lire : Notre critique de Joker

L’image : 5/5

On se demandait quel visage aurait la photographie dépressive de Joker en Blu-ray UHD. Et c’est avec un plaisir sans cesse renouvelé que nous (re)découvrons le film réalisé par Todd Phillips. Le rendu tire merveilleusement profit d’un master supervisé en 4K, ce qui ne manque pas de souligner le moindre détail et la moindre texture (le chemisier de la psy d’Arthur Fleck). Le piqué est assez vertigineux et rend honneur à la prestation grandiose de Joaquin Phoenix.

La technologie Dolby Vision vient affirmer un peu plus les différentes teintes qui transforment le morne quotidien du héros en cauchemar. Ainsi, les jaunes et les rouges ressortent, tout comme les rares sources d’éclairage. Toutes ces nuances sont renforcées par un léger grain tout en élégance. Irréprochable, l’image de Joker est une preuve que le long métrage méritait cette édition UHD.

Le son : 5/5

N’attendez pas une débauche d’énergie avec la bande-son de Joker, d’abord pensée pour poser une ambiance délétère et pesante. Proposée en Dolby Atmos en français comme en anglais, elle a la riche idée d’employer les canaux à bon escient, notamment quand il s’agit de faire monter l’immersion d’un cran supplémentaire (exemple : les applaudissements incessants pendant l’émission présentée par Robert De Niro).

On aime tout autant la manière avec laquelle les basses, généreuses, car très présentes, se déploient tout au long du one man show proposé par Joaquin Phoenix. Quand il se perd dans la folie, on s’y croit vraiment et on peut dire merci à la délicatesse et à l’intelligence du format Atmos.

Le Blu-ray UHD de Joker est disponible à moins de 35 euros.

Crédit photo de la une : Warner Bros. Signaler une erreur dans le texte