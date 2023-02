Bullet Train, La Nuit du 12, Doctor Strange 2… Le catalogue de Canal+ déborde de films récents et de grande qualité. Numerama a retenu 9 des meilleurs films du catalogue qui méritent toute votre attention. Alors, prêts à sortir le pop-corn ?

Grâce à sa chronologie des médias largement avantageuse, Canal+ est l’une des meilleures plateformes de SVOD pour les cinéphiles. Grâce à votre abonnement, vous bénéficiez d’un accès à des films seulement 6 mois après leur sortie en salles. Face à la concurrence incarnée par Netflix, Disney+ ou Prime Video, qui est plutôt limitée à 15 mois minimum, Canal+ a entre les mains une excellente carte à jouer pour séduire les cinéphiles.

Alors si vous souhaitez rattraper les films qui étaient à l’affiche ces derniers mois ou découvrir des pépites méconnues, vous êtes au bon endroit. Voici notre guide des meilleurs films à voir sur Canal+ en ce moment. Comédie musicale virevoltante, thriller frissonnant, film d’animation poétique… Il y en a pour tous les goûts dans notre sélection de 9 longs-métrages disponibles sur la plateforme.

Quel film regarder sur Canal Plus ce soir ?

Bullet Train, le film d’action survitaminé

Vous connaissez Brad Pitt, évidemment, mais connaissez-vous Coccinelle ? Cet agent secret, chargé de voler une mallette pleine de cash dans un train japonais lancé à pleine vitesse, est le héros malchanceux, maladroit et ironique de Bullet Train. Ce film d’action, l’un de nos coups de cœur de l’année 2022, est un sommet d’humour décalé et de combats au timing impeccable, le tout saupoudré d’une bonne dose d’hémoglobine façon Quentin Tarantino (Kill Bill).

Un blockbuster malin, qui vous laisse débrancher votre cerveau le temps que Coccinelle puisse accomplir sa mission, tout en affrontant de nombreux adversaires redoutables, cachés parmi les passagers. Brad Pitt, doté de cheveux longs et de lunettes noires, y compose l’un de ses meilleurs rôles comiques, tout en développant son savoir-faire niveau baston. Si vous cherchez un long-métrage sans prise de tête, rempli d’action et mené par un casting hallucinant, de Aaron Taylor-Johnson (Kick Ass) à Brian Tyree Henry (Atlanta), nous vous invitons grandement à prendre place à bord du Bullet Train.

La Nuit du 12, le polar important sur les féminicides

Alors qu’au 24 février 2023, on dénombrait déjà 18 féminicides depuis le début de l’année, La Nuit du 12 vient rappeler ce douloureux constat dans le domaine de la fiction. Cette enquête impossible se concentre sur le destin de Clara, une vingtenaire brûlée vive, en pleine rue. Dès son ouverture, le film joue cartes sur table avec le spectateur : ceci n’est pas un thriller comme les autres. Le dénouement n’aura pas lieu et le meurtre de Clara sera classé parmi les centaines d’affaires irrésolues chaque année.

Inspiré d’une histoire vrai, ce long-métrage essentiel et terriblement d’actualité a été récompensé de 6 César largement mérités en ce début d’année 2023, dont celui de Meilleur film. Il faut dire que La Nuit du 12 est, en effet, l’un des meilleurs longs-métrages de 2022, qui résonne si fort avec notre actualité démoralisante. Le film, qui suit le long travail d’enquête de la police judiciaire pour retrouver l’assassin de Clara, est ainsi un polar éprouvant et profondément féministe. La culpabilité de tous les hommes y est interrogée sans détour, prouvant le caractère systémique des féminicides. Réalisé par Dominik Moll (Harry, un ami qui vous veut du bien), La Nuit du 12 est un incontournable, à ne surtout pas manquer.

Kubo et l’Armure Magique, le voyage féerique au Japon

Si vous avez aimé Coco de Pixar ou Encanto de Disney, alors vous allez adorer Kubo et l’Armure Magique. Ce dessin animé en stop motion (avec des maquettes réelles) vous emmènera au cœur du Japon médiéval, aux côtés du jeune Kubo, qui gagne sa vie en contant des histoires. Un jour, armé de son fidèle instrument de musique, il invoque, par mégarde, un démon du passé. Il va alors embarquer dans un voyage fantastique, accompagné d’un scarabée et d’un chimpanzé qui parlent (oui, oui).

Réalisé par Travis Knight (animateur de L’Étrange Pouvoir de Norman), Kubo et l’Armure Magique est un véritable enchantement, pour les yeux comme pour les oreilles. Sans tomber dans la comédie musicale, cette aventure magnétique accorde une grande place à la musique et à ses notes féeriques, qui permettent à Kubo de développer des pouvoirs magiques. Cette quête initiatique est ainsi aussi accessible aux grands qu’aux petits, à partir de 10 ans, grâce à son animation d’une beauté époustouflante et son humour de chaque instant. Kubo et l’Armure Magique est une petite pépite, centrée autour de légendes et contes anciens pour mieux dénouer des liens familiaux complexes.

Promising Young Woman, la vengeance féministe sans temps mort

Le jour, Cassie est serveuse dans un café, après avoir abandonné ses études de médecine qui lui promettaient un brillant avenir. Mais la nuit, la jeune femme se rend dans des boîtes de nuit tout en faisant semblant d’être énormément alcoolisée. Objectif : donner une bonne leçon aux hommes violents qui voudraient abuser d’elle. Dès ses premières minutes, Promising Young Woman vous prendra aux tripes pour ne jamais vous lâcher jusqu’à sa conclusion surprenante.

Plutôt sobre dans la violence et le gore, le film, qui a largement divisé à sa sortie, en 2021, repose plutôt sur une angoisse psychologique qui infuse chaque plan. Réalisé par Emerald Fennell, vue dans The Crown et coscénariste de Killing Eve, le long-métrage n’abuse ainsi jamais de brutalité visuelle. Promising Young Woman trouve plutôt un juste équilibre en tous points, notamment grâce à la performance hallucinante de Carey Mulligan (Drive) dans le rôle de Cassie. Ce thriller frissonnant dénonce avec force la brutalité toujours plus subtile d’un patriarcat omniprésent, en offrant un regard inédit sur la question. Idéal pour engager des débats féministes, Promising Young Woman révolte autant qu’il apaise. Une grande réussite, indispensable en écho au mouvement #MeToo.

Her, la romance mélancolique

Avant la moustache iconique de Jason Sudeikis (Saturday Night Live) dans Ted Lasso, il y avait celle de Joaquin Phoenix (Joker) dans Her. Ce film d’anticipation, réalisé par Spike Jonze (Max et les Maximonstres) avait ému des milliers de spectateurs à sa sortie, en 2013. 10 ans plus tard, le long-métrage n’a pas perdu de sa superbe ni de sa pertinence, à l’ère de ChatGPT. À travers l’histoire de Theodore, qui entame une relation amoureuse avec Samantha, une intelligence artificielle, Her évoque notre rapport à la technologie, mais aussi à l’amour.

En fait, avec cette romance numérique, le film ne cesse d’explorer des thématiques humaines, de la dépression à la sensation de se sentir vivant, en passant par la façon dont se forment les sentiments amoureux. Her touche ainsi notre corde sensible et nous berce grâce à la musique d’Arcade Fire et à ses douces couleurs pastel. Dans le rôle principal, Joaquin Phoenix émeut par ses silences et sa mélancolie sans fin, seulement sauvé par la lumière de la voix de Scarlett Johansson (Avengers). Bref, Her est une romance éclatante, sublimée par des plans urbains poétiques, que l’on vous conseille vivement de (re)voir au plus vite.

West Side Story, la comédie musicale virevoltante

En 2021, le réalisateur Steven Spielberg entreprenait de réinventer un classique musical incontournable : West Side Story. Si l’on pouvait craindre le pire, cette nouvelle version est pourtant aussi efficace qu’entraînante. On y redécouvre l’histoire d’amour entre Maria et Tony, les Roméo et Juliette de New York au destin toujours aussi tragique. Remplie de costumes haut en couleur, de chorégraphies inventives et de plans-séquences intelligents, West Side Story rend justice au classique de 1961 tout en développant son propre style.

Les Oscars ont d’ailleurs récompensé cette réadaptation et surtout le talent de la lumineuse Ariane DeBose (The Prom), qui a remporté la statuette de la Meilleure actrice dans un second rôle pour le personnage d’Anita. On recommande donc West Side Story à tous les amateurs de tableaux musicaux qui en mettent plein les yeux, tout en donnant une furieuse envie de rejoindre la danse.

Bright Star, le portrait d’une jeune fille en feu

De La Leçon de Piano à The Power of the Dog en passant par Top of the Lake, la cinéaste Jane Campion infuse nos imaginaires de son univers raffiné, aux personnages féminins émancipés. En 2009, elle réalisait l’un de ses plus beaux films, rendu éternel par la vision d’Abbie Cornish (Jack Ryan) lisant une lettre dans un champ de fleurs : Bright Star. Consacré à la (courte) vie du poète britannique John Keats, et surtout à sa rencontre avec sa voisine Fanny Brawne, ce film romantique situé au XIXème siècle développe une magnifique relation épistolaire.

Au fur et à mesure que John et Fanny se découvrent une passion, on se retrouve emportés par leur correspondance discrète et sensible. Ben Whishaw (Q dans les derniers James Bond) y use de son charme tout en retenue, face à l’indépendance d’Abbie Cornish. Ensemble, ils forment un duo à la sensualité contenue, dans la droite lignée des romances développées par Jane Campion dans sa filmographie. Et pour prolonger votre escapade dans le passé aux côtés de couples romantiques, vous pouvez également vous délecter du classique indémodable Orgueil et Préjugés, également disponible sur Canal+.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le chaos maîtrisé de Marvel

Everything Everywhere All At Once vous manque et vous rêvez de visiter à nouveau le multiverse ? Ça tombe bien, vous pouvez y accéder grâce à Doctor Strange 2. Benedict Cumberbatch (Sherlock) y revient en force (et en nombre) pour reprendre le rôle du charismatique Stephen Strange, en pleine possession de ses pouvoirs. Pour sauver l’univers et ses multiples mondes parallèles, le magicien va devoir user de ses capacités exceptionnelles, une fois de plus.

D’une créativité visuelle impressionnante, Doctor Strange in the Multiverse of Madness séduit par sa maîtrise rarement vue dans un film du MCU. Il faut dire que le long-métrage est réalisé par Sam Raimi (le cinéaste derrière la première trilogie Spider-Man), qui prend un malin plaisir à manier les effets spéciaux avec virtuosité. Benedict Cumberbatch se fait même voler la vedette par le talent d’Elizabeth Olsen, déjà parfaite dans la série WandaVision. Un Marvel à voir en famille, avec vos grands ados. Et si vous préférez le côté obscur de la force ou que vous soutenez la team DC Comics, sachez que The Batman est également disponible sur Canal+.

La Tour Montparnasse Infernale ou Good Morning England, le duel des comédies

Impossible de choisir entre ces deux monuments d’humour, qui donnent chacun la pêche à leur façon. Côté francophone, nous vous proposons un film absurde, aux blagues débiles et lunaires, mais pourtant d’une efficacité redoutable. La Tour Montparnasse Infernale est ainsi resté culte grâce à ses citations comme « T’es mignon, mais t’es un tout petit breton » ou « Oh, ça fait comme une pizza quatre chaussures ». Avec cette histoire de deux laveurs de carreaux complètement idiots, entraînés dans une prise d’otage, le duo Eric Judor et Ramzy Bedia a trouvé le terrain de jeu idéal pour livrer une performance hilarante.

Côté anglophone, nous convoquons le maître de la comédie anglaise, à savoir Richard Curtis. Réalisateur de Love Actually ou Il était temps, le cinéaste et scénariste a également fait un petit détour par le rock des années 1960 avec Good Morning England. Le film raconte l’épopée d’une radio pirate fictive et de son équipage improbable de disc-jockeys qui diffusent leur musique illégalement au Royaume-Uni. Embarquez sur ce navire complètement loufoque, ancré dans la Mer du Nord : vous ne le regretterez pas.

Quelle série regarder sur canal+ aujourd’hui ?

Si vous vous consommez plutôt des séries TV, Canal+ a aussi un catalogue garni. Nous avons également fait une sélection des meilleures séries à voir sur Canal+.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

