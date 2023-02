Joker : Folie à Deux fera revenir Joaquin Phoenix, mais Lady Gaga incarnera aussi la célèbre Harley Quinn. Todd Philipps, et l’actrice, ont publié la première photo du film, où l’on voit les deux personnages.

Joker avait été un phénomène sur écran et la performance de Joaquin Phoenix saluée. Malgré une fin qui semblait définitive, une suite a été mise en chantier. Autre surprise, ce second opus, intitulé Folie à Deux, embarque Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn.

La célèbre chanteuse, aussi actrice reconnue depuis le film A Star Is Born, prendra la suite de Margot Robbie, qui incarnait le personnage jusqu’à présent sur grand écran.

Sur son compte Instagram, le réalisateur du film, Todd Philipps a révélé l’une des premières images de Folie à Deux — et la toute première photo où Lady Gaga est dans la peau du personnage. Elle l’a ensuite elle-même relayée sur son compte :

Lady Gaga en Harley Quinn, Joaquin Phoenix en Joker. // Source : Warner/DC

Lady Gaga dans une comédie musicale Joker

Si l’image a été partagée à l’occasion de la Saint-Valentin, ce n’est pas pour rien : Harley Quinn et le Joker vivront une histoire d’amour — certes hors du commun — dans Folie à Deux, à l’image de la relation des deux personnages dans les comics (Harley Quinn y étant généralement en couple soit avec le Joker, soit avec Poison Ivy). Le titre du film, bien sûr, le laissait déjà présager.

Cette suite prendra également la forme d’une comédie musicale, ce qui justifie d’autant plus la présence de Lady Gaga, connue aussi pour sa discographie cultissime. Il n’y a pas, pour l’instant, de véritable synopsis au nouveau film de Todd Philipps, on ne sait donc pas quels enjeux entoureront la relation entre Harley Quinn et le Joker.

