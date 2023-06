Netflix se prépare à proposer des contenus sportifs à ses abonnés, ce qui pourrait lui permettre de diversifier ses activités. En guise d’expérimentation, la plateforme de streaming mise sur du golf.

Entre les séries, les documentaires, les animes, les films ou encore des jeux vidéo, Netflix propose une offre de divertissement riche et variée. Pourtant, un élément important semble manquer dans son catalogue : le sport. Dans un article publié le 12 juin par le Wall Street Journal, on apprend que Netflix souhaite se positionner en tant que diffuseur d’une compétition de golf, ce qui serait une première pour lui.

Le golf, un test pour Netflix

L’événement choisi par Netflix serait un tournoi de golf avec de nombreuses célébrités, telles que des golfeurs professionnels ou des conducteurs de Formule 1. Les candidats qui devraient se retrouver à Las Vegas sont issus des documentaires de Netflix Formula-One : Drive to Survive et Full Swing, ce qui peut aider à comprendre pourquoi Netflix s’y intéresse particulièrement.

Selon le Wall Street Journal, les discussions entre Netflix et les organisateurs du tournoi ne sont qu’à leurs débuts, mais tout porte à croire que Netflix a de grandes chances de réaliser son souhait, après des débats qui ont duré plusieurs mois entre les cadres de l’entreprise. Jusqu’à aujourd’hui, Netflix n’a que rarement expérimenté des diffusions en direct, jamais pour du sport, qui nécessite une réalisation plus exigeante.

Le documentaire Full Swing, diffusé sur Netflix // Source : Netflix

Netflix a-t-il des ambitions plus grandes ?

À l’échelle mondiale, le golf reste moins populaire qu’un sport comme le football ou le basketball. Mais c’est justement un avantage pour Netflix, qui pourrait, à travers le golf, proposer un contenu sportif en direct sans avoir à payer pour des sports qui demandent des droits TV bien plus importants, comme le football, la NBA ou encore le baseball. L’an passé, Netflix avait, d’après le Wall Street Journal, tenté de racheter les droits de diffusion de Formule 1 pour le territoire américain. Mais ils étaient finalement revenus à ESPN, groupe de chaînes sportives principalement diffusées aux États-Unis (qui appartient à Disney).

La diffusion d’un tel évènement est aussi un test technique pour Netflix. Les dernières tentatives de diffusion en direct se sont toutes soldées par des échecs et des bugs techniques qui ont montré que la plateforme n’était pas encore prête pour du live. On se souvient par exemple de l’émission Love is Blind, rapidement annulée pour ces raisons. Mais Netflix peut s’appuyer sur quelques expériences qui ont réussi, comme la diffusion en direct d’un spectacle de Chris Rock en mars 2023 (même si tous les pays n’y avaient pas eu droit).

La diffusion de Love is Blind a rapidement tourné au fiasco // Source : Via Twitter @netflix (modifié avec Canva)

Si la diffusion de ce tournoi à Las Vegas est réussie, Netflix aura plus de certitudes techniques quant à sa capacité à réfléchir à une offre d’évènements sportifs en direct. Surtout, l’entreprise doit gagner la confiance des organismes sportifs, en leur montrant qu’elle est tout à fait apte à se mettre au niveau des plateformes traditionnelles.

Économiquement, le sport représente aussi une opportunité importante pour la plateforme, qui cherche de nouveaux revenus. La fin du partage des comptes ou l’arrivée d’un abonnement avec publicités vont dans ce sens, mais avec le sport, Netflix entrerait dans un autre monde (Netflix pourrait proposer des abonnements additionnels, pour une compétition en particulier). La plateforme a souvent répété qu’elle attendait le bon moment pour entrer dans ce domaine, mais elle a pris énormément de retard sur ses concurrents, en particulier Apple et Amazon.

Pour le moment, Netflix a encore du retard

Si Netflix se prépare d’abord sur le sol américain, ses concurrents ont déjà attaqué le reste du monde. En France, Amazon Prime Video s’est pleinement investi dans le football, avec la diffusion d’une grande partie de la Ligue 1. Depuis 2021, la plateforme propose même en exclusivité des matchs de tennis à Roland Garros. Dans d’autres, pays, comme le Royaume-Uni, Amazon Prime a réussi à obtenir quelques matchs de Premier League, le championnat de foot avec les droits de diffusion les plus élevés dans le monde.

La Ligue 1 sur Amazon, un exemple à suivre pour Netflix // Source : Amazon

Apple TV+ s’est aussi fait remarquer en obtenant les droits de diffusion de la MLS, le championnat américain de foot. La firme de Tim Cook lorgnerait même sur la Ligue des Champions, pour la diffuser aux États-Unis, avant pourquoi pas, de devenir le diffuseur même en Europe (aujourd’hui, c’est Paramount+ qui la diffuse). Des ambitions importantes, auxquelles Netflix pourrait répondre en se focalisant sur des évènements sportifs moins importants dans un premier temps. Une stratégie que la plateforme a déjà montrée, en proposant des documentaires sportifs ou du contenu en coulisses pour attiser la curiosité de personnes qui ne sont pas forcément intéressées par le sport.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !