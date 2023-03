Pour diversifier ses sources de revenus, Netflix mise sur les jeux vidéo. Deux ans après le lancement de ses premiers titres sur mobile, le géant du streaming s’approche doucement de la centaine.

Dans un entretien avec Axios, Netflix dévoile son intention de lancer 40 jeux d’ici à la fin de 2023, pour renforcer son offre Netflix Gaming lancée en novembre 2021. Les objectifs du géant du streaming sont clairs : prouver à ses 200 millions de clients qu’il ne fait pas que de la diffusion de films et de séries, dans un objectif de diversification. Face à des concurrents multinationaux, comme Amazon, Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount et Apple, Netflix sait qu’il est urgent pour lui de ne pas dépendre d’une seule activité.

Les jeux Netflix peuvent-ils rester gratuits ?

Aujourd’hui, 55 jeux sont proposés gratuitement aux abonnés Netflix. Ils prennent la forme d’applications à télécharger sur le Play Store ou l’App Store et sont, pour la plupart d’entre eux, des jeux mobiles très classiques. À l’avenir, Netflix espère monter en qualité. Grâce à un partenariat avec Ubisoft, qui propose déjà des titres dans l’application du géant américain, Netflix espère devenir incontournable sur le secteur du jeu mobile, à la manière d’Apple Arcade et du Google Play Pass. 70 titres sont en développement, 40 d’entre eux sortiront cette année.

Parmi les titres sur le point d’être lancés, Netflix cite Mighty Quest: Rogue Palace, un jeu exclusif signé Ubisoft. Des propositions cultes, comme Monument Valley, seront aussi intégrés à la formule de Netflix. Cette stratégie est semblable à celle d’Apple, qui a aussi ajouté à son abonnement Arcade plein de jeux emblématiques de l’App Store après avoir d’abord pensé que des jeux inédits suffiraient.

Les jeux Netflix apparaissent sur la page d’accueil. Certains sont dérivés de films ou de séries diffusés sur la plateforme. // Source : Numerama

Quel est le but final de Netflix avec sa division vidéoludique ? Leanne Loombe, la responsable des jeux chez Netflix, explique à Axios vouloir « devenir un éditeur de classe mondiale qui livre des jeux incontournables à nos millions de membres à travers le monde ». En clair, Netflix veut que vous pensiez à lui quand vous vous ennuyez sur votre smartphone dans le métro, grâce à ses jeux sans publicités et sans achats intégrés. Un moyen pour lui d’augmenter le temps passé dans l’application tout en rassurant ses investisseurs sur sa capacité à innover.

À terme, les jeux Netflix peuvent-ils rester gratuits ? La proposition actuelle, même avec 40 jeux de plus, est trop légère pour exiger un abonnement supplémentaire. Netflix voit sa partie gaming comme un moyen de rendre son offre plus compétitive, malgré son prix souvent plus élevé que celui des offres concurrentes. À terme, si Netflix Gaming réussit son pari et devient la plateforme préférée des développeurs de jeux mobiles, alors Netflix pensera peut-être autrement. Mais on est encore loin, les jeux passionnent peu les abonnés de Netflix.

