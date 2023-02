Netflix dévoile les films et les séries qui arriveront sur son site de SVOD courant février.

Février, c’est le mois de la Saint-Valentin. Bien sûr que Netflix n’allait pas louper l’occasion de vous abreuver en séries et films romantiques. Il y a aussi quelques programmes de TV réalité autour des couples. On a hâte de voir Aggretsuko, Formula 1 et L’Odyssée dans cette sélection mensuelle de la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD).

Les séries qui arrivent en février 2023 sur Netflix

1er février : Naruto + Naruto Shippuden

L’intégrale.

1er février : Hajime no ippo : The Fighting

Les derniers épisodes.

2 février : Détective Conan : Apprenti criminel (saison 1)

Le célèbre détective Conan à la taille rétrécie vit de nouvelles aventures à Beika, une ville ravagée par le crime.

2 février : Freeridge (saison 1)

Une histoire de malédiction causée par une antique boîte. Quatre ados sont dans la tourmente.

2 février : Make My Day

Des prisonniers font une sale découverte alors qu’ils prospectaient sur une planète isolée.

3 février : Class (saison 1)

Des élèves d’un quartier pauvre intègrent un lycée de l’élite, en Inde. Mais ça tourne mal.

8 février : The Exchange (saison 1)

Dans les années 80, deux femmes se lancent dans la bourse au Koweït.

9 février : YOU (saison 4, partie 1)

Juste les épisodes 1 à 5.

10 février : Love to Hate You (saison 1)

Ah oui, c’est bientôt le 14 février.

10 février : Love is Blind : After the Altar (saison 3)

Retrouvez les anciens fiancés, un an après.

14 février : Chaque fois qu’on s’est aimés (saison 1)

Le 14 février. Forcément.

14 février : Perfect Match (saison 1)

Netflix s’est dit qu’il proposerait les quatre premiers épisodes le 14 février, puis les quatre autres le 21 et les quatre derniers le 28.

15 février : La primera vez (saison 1)

Colombie, dans les années 70. Une adolescente débarque dans un lycée pour garçons.

15 février : Qui l’aime la suive (saison 1)

Une femme qui désire devenir influenceuse. Mais c’est pas si facile.

15 février : Lidia fait sa loi (saison 1)

L’histoire vraie de Lidia Poët, la première avocate diplômée d’Italie.

15 février : Red Rose (saison 1)

Des ados qui ont téléchargé une application les poussant à faire des défis de plus en plus dangereux.

16 février : Aggretsuko (saison 5)

C’est une super nouvelle ! On adore !

16 février : La Famille Upshaw (partie 3)

La famille Upshaw, toujours là.

17 février : Braqueurs (saison 2)

La suite.

17 février : Garde à nous ! (saison 1)

Des volontaires non armés cherchent à aider la police et à redorer son image. Mais avec la découverte d’une opération de trafic de drogue, ça va se compliquer…

17 février : Mon cosmonaute (saison 1)

Un cosmonaute qui refait surface trente ans après. Mais pourquoi n’a-t-il pas vieilli ?

22 février : Tríada (saison 1)

Une policière veut apprendre la vérité sur son passé, après avoir découvert deux femmes lui ressemblant parfaitement.

23 février : Outer Banks (saison 3)

L’aventure dans les Caraïbes se poursuit.

24 février : Qui fuyons-nous ? (saison 1)

Une mère et sa fille se réfugient à l’hôtel et perçoivent tout le monde comme une menace potentielle.

24 février : Formula 1 : Pilotes de leur destin

La suite de l’excellente série-documentaire sur les pilotes de F1 et de tous les dramas sur le circuit.

28 février : Séduction haute tension : Allemagne (saison 1)

¯\_(ツ)_/¯.

Les films qui arrivent en février 2023 sur Netflix

1er février : Interstellar

Il faut vraiment le présenter ?

1er février : La tête haute

Avec Catherine Deneuve.

1er février : Sex Friends

Une relation avec intérêts entre Natalie Portman et Ashton Kutcher

1er février : A star is born

Lady Gaga chante, Bradley Cooper tente de suivre.

1er février : Five

Pierre Niney n’a plus l’argent de papa.

1er février : L’Odyssée

Un biopic sur le commandant Cousteau, avec Lambert Wilson, Pierre Niney et Audrey Tautou.

1er février : Cats

Si vraiment vous aimez Taylor Swift.

3 février : Infiesto

Un film autour du coronavirus. Super.

3 février : La Jeune Fille et la Mer

Rien à voir avec Hemingway.

3 février : L’Île de mes démons

Un mariage en ruine, une embrouille avec sa fille… que du bonheur pour cette femme qui veut prendre du champ pendant des vacances, mais tout tourne au désastre.

3 février : Viking Wolf

Le titre en V.O. est Vikingulven. Oui, c’est une série nordique.

9 février : Dear David

La vie d’une lycéenne modèle bascule quand le blog de fantasy osé qu’elle tient à propos du garçon de ses rêves est révélé à toute l’école.

10 février : 10 jours du côté du bien

Un ex-avocat qui devient détective privé pour retrouver quelqu’un. Une quête qui va changer sa vie, évidemment.

10 février : Toi chez moi et vice versa

Un peu comme on a échangé nos mamans, mais avec des maisons.

13 février : L’Amour puissance dix mille

Et pourquoi pas puissance cent mille ?

14 février : Partout où on ira

Une traversée du Mexique à moto pour un frère et une soeur qui ne se sont pas vus depuis 15 ans.

14 février : Sunday entre nous

Deux meilleures amies qui tombent amoureux du même type.

14 février : Mission Impossible : Fallout

Un Mission Impossible à Paris, entre autres.

14 février : Re/Member

Des lycéens coincés dans une boucle temporelle.

15 février : Full Swing

Vous connaissez Formula 1 : Pilotes de leur destin ? Hé bien cette fois, c’est sur le golf.

16 février : Jurassic Park

Les trois films Jurassic Park et Jurassic World.

17 février : Unlocked

Quand ton téléphone se fait pirater.

19 février : Le cas Richard Jewell

Un film de Clint Eastwood sur une erreur judiciaire après un attentat à Atlanta.

22 février : Dans leur ombre

Une vie bien rangée qui est soudainement bousculée par deux inconnus qui déboulent.

23 février : Call Me Chihiro

Rien à voir avec Ghibli.

24 février : We Have a Ghost

Une famille découvre l’existence du fantôme Ernest chez eux. Who ya gonna call ?

26 février : Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba : Le train de l’infini

Les aventures de anjirō, Nezuko, Zenitsu et Inosuke dans le train de… l’infini.

