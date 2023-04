Un épisode de Love is Blind, consacré aux retrouvailles des candidats de la saison 4, devait être diffusé en direct sur Netflix. La plateforme de SVOD a cependant loupé ce live, qui n’a jamais pu avoir lieu.

Netflix a posé un lapin aux spectateurs et spectatrices d’une émission de dating. Le service de SVOD avait prévu de diffuser en direct un épisode de son programme Love is Blind, dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 avril 2023, à 2h (heure de Paris). Il s’agissait de l’épisode « Retrouvailles » (« Reunion », en anglais) de la quatrième saison de cette télé-réalité présentée par Nick et Vanessa Lachey, dans laquelle les candidats et candidates décident de se marier sans s’être jamais vu.

Quelques minutes avant l’heure annoncée, tout semblait se passer comme prévu, Netflix teasant même l’épisode sur Twitter avec un message : « 5 minutes avant le live de Love is Blind — regardez et découvrez qui d’autre rejoint Nick et Vanessa sur scène ! », pouvait-on lire à 1h56. Les fans avaient été invités à poser des questions en amont, afin qu’elles soient ensuite adressées aux participants de Love is Blind par les présentateurs.

Netflix a entretenu l’espoir d’une diffusion de Love is Blind jusqu’à 3h

Néanmoins, les fans du programme ont vite été déçus. À l’heure annoncée, le live n’avait toujours pas commencé, avec peu d’informations de la part de Netflix. Comme l’a souligné Digital Trends, un message à l’écran indiquait simplement aux spectateurs : « Nous avons des difficultés à diffuser ce titre pour l’instant. Veuillez réessayer plus tard ou choisir un autre titre. » Environ 10 minutes après l’heure prévue, Netflix a tweeté une photo d’une des participantes de l’émission, uniquement légendée : « Promis, le live de Love is Blind vaut la peine d’attendre. ». Pendant que Netflix entretenait l’espoir, les fans, eux, ont exprimé leur désarroi en ligne.

Netflix propose de regarder Love Is Blind en direct là mais on est d’accord que ça ne fonctionne pas ? — Shizuku (@djahnnes) April 17, 2023

Finalement, la plateforme a communiqué bien plus tard sur l’annulation, en confirmant qu’il ne fallait plus espérer voir cet épisode de Love is Blind en direct. Un tweet à ce sujet a été publié une heure et demie après, à 3h29. « À tous ceux qui ont veillé tard, se sont levés tôt, ont sacrifié leur dimanche après-midi… nous sommes incroyablement désolés que les retrouvailles de Love is Blind ne se soient pas déroulées comme nous l’avions prévu. Nous sommes en train de filmer [l’épisode] et nous le mettrons le mettrons sur Netflix dès que possible. Encore une fois, merci et désolé. »

Quand voir les retrouvailles de la saison 4 Love is Blind sur Netflix ?

Il sera donc impossible de vivre l’épisode en direct. Netflix l’a déjà tourné et prévoit de le mettre en ligne, comme un épisode habituel, le soir du lundi 17 avril, à 21h (heure française).

C’est une déconvenue évidente pour Netflix qui se lance à peine dans la diffusion de contenus en live. Cet épisode de Love is Blind était le second programme de ce type, de la plateforme. Le premier était un spectacle de Chris Rock, qui devait être diffusé le 4 mars dernier à 4h (heure française). Toutefois, la plupart des utilisateurs de Netflix en France n’avaient pas pu voir le show comme prévu.

Quant à la suite, on sait déjà que Netflix souhaite diffuser en direct les Screen Actors Guild Awards, la cérémonie organisée par le syndicat des acteurs de cinéma et de télévision aux États-Unis. Ce sera en février 2024, de quoi laisser à Netflix du temps pour éviter un nouveau problème.

