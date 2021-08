Amazon a récupéré une bonne partie des droits de diffusion de la Ligue 1, championnat de foot qui sera proposé sur la plateforme Prime Video à partir du vendredi 6 août. Vous ne savez pas comment vous abonner ? Suivez le guide.

Le monde du football en streaming a encore été chamboulé. Après le fiasco Téléfoot, un nouvel entrant est apparu sur le marché : Amazon, connu pour sa plateforme Prime Video — concurrente de Netflix. S’il est très facile de s’abonner à Canal+ ou à beIN Sports, l’accès à la chaîne de foot proposée par Amazon est cependant un peu moins évident.

En effet, Amazon Prime Video est une plateforme plus axée web que télévision, ce qui pourrait soulever quelques questions chez celles et ceux qui avaient l’habitude de s’abonner à Canal+ en allant chez Darty. C’est l’objet de ce guide : tout expliquer de A à Z pour souscrire à Amazon Prime Video Ligue 1 et ne rien louper des futurs matches de football.

Pour voir le foot sur Amazon, il faut :

Créer un compte Amazon ;

Souscrire à Amazon Prime ;

Souscrire au Pass Ligue 1.

Comment s’abonner à Amazon pour regarder le foot ?

Créer un compte Amazon

La toute première étape consiste à créer un compte Amazon, depuis cette adresse. Sur la page d’accueil, à côté de la barre de recherche, il y un onglet intitulé ‘Bonjour, identifiez-vous’. En passant sa souris dessus, on fait apparaître une fenêtre permettant de créer un compte en tant que ‘Nouveau client’. Pour se faire, il suffit de suivre les étapes habituelles en renseignant les informations essentielles (nom, adresse mail et mot de passe).

Souscrire à Amazon Prime

Une fois son compte Amazon créé, il faut s’abonner à Amazon Prime — premier palier d’abonnement indispensable pour accéder, ensuite, au Pass Ligue 1. Toujours sur la page d’accueil, sous la barre de recherche, il y a une catégorie baptisée ‘Prime’. Si vous n’avez jamais été membre Premium auparavant, Amazon vous proposera d’abord un essai gratuit de 30 jours. À noter qu’il faudra quand même renseigner un moyen de paiement pour en profiter.

Combien coûte Amazon Prime ? 49 € par an, ou 5,99 € par mois (sans engagement). Les étudiants ont droit à deux bonus : trois mois offerts et un tarif annuel ramené à 24 €.

Souscrire au Pass Ligue 1

Si l’abonnement Prime réunit plusieurs services, il ne suffit pas pour regarder le foot sur Amazon. Il est nécessaire d’ajouter le Pass Ligue 1. Pour s’abonner, rendez-vous à cette page. Là encore, Amazon offre une période d’essai — de 7 jours seulement –, période après laquelle il faudra payer.

Combien coûte le Pass Ligue 1 ? 12,99 € par mois (sans engagement), auxquels il faut ajouter le coût de Prime (5,99 € par mois, ou un peu moins si on opte pour un prélèvement annuel).

Les matches seront ensuite à retrouver sur la plateforme Prime Video, accessible depuis un navigateur web ou une application compatible avec un maximum d’appareils (smartphone, tablette, box TV, consoles de jeux vidéo…).

Comment résilier ?

Il est très facile de résilier Amazon Prime et le Pass Ligue 1. Pour gérer ses souscriptions, il faut se rendre dans l’onglet ‘Vos adhésions et abonnements’ depuis votre compte. Annuler votre abonnement Prime annulera automatiquement votre Pass Ligue 1, au bout de la période prévue (un mois ou un an).

Vous pouvez aussi résilier le Pass Ligue 1 — à cette adresse — tout en conservant Amazon Prime.

Quels sont les autres bonus d’Amazon Prime ?

Amazon Prime est le service premium de la multinationale. Il réunit plusieurs bonus : livraisons gratuites en un jour ouvré, accès à la plateforme Prime Video (films, séries, documentaires), accès à Music Prime (2 millions de titres), espace de stockage pour ses photos, accès à Prime Gaming (pour les jeux vidéo) et accès à Prime Reading (bibliothèque d’ebooks) — sans oublier les promotions exclusives en avant-première.

