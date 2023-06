Blizzard a partagé la liste des six équipements les plus rares de Diablo IV. Bonne chance pour tomber dessus.

Diablo IV repose sur un principe simple : on tue des monstres pour gagner des points d’expérience et ramasser du butin, et on recommence. Le jeu pourrait être résumé à une course incessante à toujours plus de puissance, qui se manifeste par l’utilisation de pièces d’équipement exceptionnelles. Et certaines sont justement presque introuvables. Dans un tweet publié le 24 juin, Adam Jackson, en charge du design des classes, a montré les six armes et armures les plus rares du jeu.

Il a aussi clarifié la méthode pour les récupérer. Il faut battre des ennemis de très haut niveau (85 et plus) et prier pour que l’un d’entre eux apparaisse. « Ils sont vraiment rares », insiste Adam Jackson. Autrement dit, leur taux d’apparition dans les tables de butin est infinitésimal. « Vous pouvez les obtenir aux endroits où les objets uniques réguliers sont, et ils possèdent toujours une puissance de 820 », ajoute-t-il.

Les objets les plus rares de Diablo IV // Source : Twitter Adam Jackson

Voici les 6 objets les plus rares de Diablo IV

Les six pièces d’équipement en question revendiquent bien évidemment des statistiques enviables. Elles possèdent des attributs fixes, qu’il sera d’ailleurs impossible d’extraire. En plus d’améliorer grandement les dégâts infligés ou de diminuer ceux reçus, elles présentent une liste de bonus longue comme le bras. Par exemple, le casque « Visage d’Andariel » offre +16 à toutes les statistiques.

Les objets les plus rares de Diablo IV // Source : Twitter Adam Jackson

Voici les six objets les plus rares de Diablo IV :

Doombringer (« Porte-destin ») est une épée à une main avec 1 241 dégâts par seconde, divers bonus d’attaque et une chance de faire des dégâts d’ombre voire de récupérer de la vie.

The Grandfather (« Le Grand-père ») est une épée à deux mains avec 2 484 dégâts par seconde, un bonus de statistiques (+44 !), un bonus de vie, un bonus aux coups critiques et une durabilité éternelle. La transmogrification est disponible pour cet objet.

Ring of Starless Skies (« Anneau des cieux sans étoile ») est un anneau qui augmente fortement la résistance au froid et au feu, ainsi que les chances de faire un coup critique et la puissance des coups.

Andariel’s Visage (« Visage d’Andariel ») est un casque avec 1 025 points d’armure, qui augmente les statistiques, la vitesse d’attaque, les points de vie récupérés et la résistance au poison. Il octroie aussi un coup de chance qui active un nuage de poison. La transmogrification est disponible pour cet objet.

Les objets les plus rares de Diablo IV // Source : Twitter Adam Jackson

Harlequin Crest (« Coiffe d’Harlequin ») est un casque avec 1 025 points d’armure, qui augmente la vie et les statistiques, réduit la vitesse de rechargement des compétences ou encore génère plus de ressources. Il peut être serti. Notez qu’on le trouvait déjà dans Diablo et Diablo II.

Melted heart of Selig (« Cœur fondu de Selig ») est une amulette qui augmente la résistance à tous les éléments (+ 18, 5 %), les statistiques, les dégâts de base et la génération de ressource.

Maintenant, il n’y a plus qu’à vous souhaiter bonne chance pour les obtenir, puisque des milliers d’heures de jeu ne vous garantiront rien.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !