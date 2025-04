Lecture Zen Résumer l'article

Sony a dévoilé la date de sortie de Ghost of Yotei, grosse exclusivité de la PlayStation 5 : il sera disponible 2 octobre. Problème : l’ombre de GTA 6 menace, avec une sortie plausible à l’automne. De fait, Ghost of Yotei risque d’arriver au même moment que le mastodonte de Rockstar Games.

2 octobre 2025. Une date encore anodine il y a quelques jours. Mais plus aujourd’hui, maintenant qu’elle a été choisie par Sony pour lancer Ghost of Yotei, l’une des futures grosses exclusivités de la PlayStation 5. Il s’agit d’une « suite » de Ghost of Tsushima, avec une nouvelle héroïne et un tout autre contexte.

Étrangement, Sony n’a pas mis les petits plats dans les grands pour officialiser cette information pourtant importante. La multinationale aurait pu attendre une prise de parole dédiée pour reparler de Ghost of Yotei. Elle a préféré se contenter d’un simple communiqué sur le blog de la PlayStation, assorti d’une bande-annonce — comme si ce n’était pas un événement. Mais au-delà de ce choix de communication sans éclat, on se pose la question de cette date, alors que l’ombre de GTA 6 plane.

Ghost of Yotei le 2 octobre ? Attention à GTA 6

Si on regarde le calendrier des sorties ddes e jeux pour 2025, on remarque qu’il s’arrête à un moment précis, avant l’automne. Ce n’est le fruit du hasard : c’est à cette période que Take-Two Interactive et Rockstar Games devraient lâcher GTA 6, titre qui va absolument tout vampiriser dès lors qu’on le trouvera dans les rayons. Le pari est risqué de la part de Sony, même si un report de GTA 6 n’est pas à exclure.

On peut louer l’audace de la multinationale japonaise, prête à aller au front face au jeu le plus attendu de l’année. Mais il serait dommage que Ghost of Yotei, gros morceau de la ligne éditoriale, passe totalement inaperçu à cause d’un timing fâcheux — à moins que ce soit voulu pour des raisons de qualité. Certes, ces deux jeux n’offrent pas le même type d’expérience. Et Sony est peut-être sûr des forces de Ghost of Yotei (toujours développé par Sucker Punch). Mais à l’heure du choix pour les personnes qui ne pourront n’en prendre qu’un seul, on sait déjà quel sera l’heureux élu.

Ghost of Yotei. // Source : Sony

Pour ne rien arranger, Ghost of Yotei arrive quelques mois après Assassin’s Creed Shadows. Nul besoin de préciser que les deux blockbusters partagent de nombreux points communs. Pire, ils s’appuient sur le même scénario. Dans Assassin’s Creed Shadows, on incarne une shinobi qui cherche à se venger de l’assassinat de son père par un groupe d’individus masqués. Dans Ghost of Yotei, on joue une ronin dont la famille a été massacrée par un gang de hors-la-loi. Dans les deux cas, c’est un récit axé sur la vengeance qui aboutit à une traque. Le sentiment de redite est là, ce qui pourrait porter préjudice à celui qui sort après.

