Nintendo va lancer la Switch 2 en 2025. Cette console, plus puissante que la Switch, va permettre aux développeurs de sortir leurs anciens jeux, auparavant incompatibles.

Nintendo a officialisé la Switch 2 le 16 janvier 2025, mais il y a encore tant à découvrir sur la future console hybride. La firme nippone n’a rien communiqué sur le catalogue de jeux, et s’est simplement contentée de teaser un nouvel épisode pour Mario Kart.

L’arrivée de la Switch 2, promise à un beau succès, va donner envie à des éditeurs de lancer leurs jeux cultes dessus — des jeux qui ne pouvaient pas être commercialisés sur la première Switch en raison de sa puissance limitée. Voici une liste de cinq titres incontournables qui auraient toute leur place sur la Switch 2.

Ces cinq jeux vidéo méritent d’être dans le catalogue de la Nintendo Switch 2

Elden Ring

Elden Ring. // Source : Capture d’écran

Les consoles Nintendo ne connaissent que trop peu les expériences imaginées par FromSoftware. Tout juste la Switch a-t-elle eu droit à la remasterisation du premier Dark Souls pour que les propriétaires prennent une leçon de vie. Quand l’incroyable Elden Ring est sorti en 2022, il était disponible partout sauf sur Switch. Même la PS4 et la Xbox One ont été servies, ce qui entrouvre la porte à un portage sur Switch 2. Si on a pu jouer au chef-d’œuvre de FromSoftware dans une voiture Tesla, alors on peut rêver à son arrivée chez Nintendo.

Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate III. // Source : Larian Studios

Autre chef-d’œuvre qui a marqué les esprits, un an plus tard : Baldur’s Gate 3 a été élu jeu de l’année lors de la cérémonie des The Game Awards. RPG majeur adapté des règles de Donjons et Dragons, il offre une aventure généreuse qui peut parfaitement s’apprécier en mobilité. En prime, il a continué de recevoir le soutien d’un studio soucieux de choyer sa communauté. La version Switch 2 hériterait alors de toutes les fonctionnalités ajoutées depuis le lancement en 2023. Ce qui donnerait un Baldur’s Gate 3: Definitive Edition aussi copieux que savoureux.

10/10 Baldur’s Gate 3 Lire le test 69,99 € sur Playstation Store 59,99 € sur Steam Points forts Une profondeur narrative exceptionnelle

Une durée de vie très étendue

Des personnages secondaires très attachants

Le nouveau mètre-étalon du JDR en jeu vidéo Points faibles Aucun doublage VF

La caméra 3D déraille parfois

Pas évident pour les néophytes

Du texte en veux-tu en voilà

Alan Wake 2

Alan Wake 2. // Source : Remedy Entertainment

Visuellement incroyable, le jeu d’horreur Alan Wake 2 est très exigeant en termes de ressources. Mais si la Switch 2 s’offre un gain de puissance conséquent, appuyé par une technologie de mise à l’échelle de type DLSS, alors il n’est pas interdit d’envisager Alan Wake 2. On rappelle quand même que Remedy Entertainment a osé proposer Control — qui appartient au même univers — sur Switch, grâce au cloud gaming. Et qu’Alan Wake Remastered est paru en 2022 sur la console de Nintendo. Un jeu de la trempe d’Alan Wake 2 mérite d’être accessible au plus grand nombre.

10/10 Alan Wake 2 Lire le test 56,99 € sur PlayStation 49,99 € sur Epic Games Points forts Une maîtrise narrative sans réel équivalent

Un double-jeu grâce à Saga

Visuellement réussi Points faibles Quelques couacs techniques dans les petits détails

Il faut aimer les temps morts

Il vaut mieux avoir joué à Alan Wake et à Control

Diablo 4

Diablo IV. // Source : Blizzard Entertainment

Dans cette liste, Diablo 4 est le candidat le plus susceptible de sortir sur Switch 2. Pour plusieurs raisons : Blizzard Entertainment est un éditeur à la stratégie multiplateforme affirmée, et le hack’n’slash est un jeu-service pensé pour durer dans le temps et qui doit toucher un public le plus large possible. Diablo 3, le précédent opus, est disponible sur Switch et on n’imagine pas la suite faire l’impasse sur la Switch 2 — le genre étant particulièrement adapté à ce format hybride.

10/10 Diablo IV Lire le test 57,99 € sur Amazon 59,99 € sur Fnac Points forts Une direction artistique à tomber à la renverse

Un contenu déjà très généreux

Gameplay efficace, et plus technique en prime Points faibles Interface dépassée

Le cheval est un cheat code pour l’exploration

Il va falloir trouver du temps

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077. // Source : CD Projekt

Qu’il est loin le temps où Cyberpunk 2077 avait perdu la confiance des joueuses et des joueurs. Après un lancement chaotique, le RPG de CD Projekt Red s’est offert l’une des plus belles rédemptions de l’histoire. Les développeurs se sont retroussés les manches pour améliorer le jeu avec des mises à jour toutes plus salvatrices les unes que les autres. Là encore, on peut espérer une édition complète avec l’extension. Seul hic ? CD Projekt Red est — normalement — passé à autre chose, mais il lui est arrivé de mentir.

7/10 Cyberpunk 2077 Lire le test 29,99 € sur Amazon Points forts La ville de Night City

Les éléments de jeu de rôle

Un côté très immersif Points faibles Encore beaucoup de bugs

Une IA trop approximative

Un gameplay parfois trop classique

