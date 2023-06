La nouvelle version de Diablo IV, numérotée 1.0.3, améliore la puissance de toutes les classes. Y compris le Nécromancien.

Le 27 juin, Diablo IV a reçu une grosse mise à jour. Comme le jeu de Blizzard est pensé pour évoluer avec le temps, des correctifs et des rééquilibrages seront constamment proposés pour revigorer l’expérience de jeu. Ces modifications viennent en plus des saisons et des extensions prévues à plus long terme. Et dans sa version 1.0.3, Diablo IV améliore la puissance de toutes les classes — en plus d’augmenter les points d’expérience obtenus à haut niveau.

« Nous avons notamment tenu compte des retours de la communauté indiquant que les compétences de base n’étaient pas assez efficaces au combat », met en avant Blizzard. Les joueuses et les joueurs s’étaient plaints après un précédent patch déployé au début du mois de juin. Il affaiblissait quatre des cinq classes disponibles dans Diablo IV (barbare, sorcière, voleur et druide).

Plus de puissance pour arpenter Sanctuaire. // Source : Blizzard

Plus de puissance pour tout le monde dans Diablo IV

« Nous augmentons également la puissance de certaines compétences qui, selon les joueurs et joueuses, manquent de panache vis-à-vis d’autres », ajoute Blizzard. Les détails pour chaque classe sont fournis dans les notes de mises à jour, disponibles en français à cette adresse. Par exemple, on peut souligner une augmentation de 120 à 130 % pour la compétence « Blizzard » de la sorcière, tandis que le temps de recharges des loups du druide passe de 14 à 11 secondes. Les changements sont nombreux, et vous devriez les ressentir lors de vos futures parties. Du moins, c’est le but recherché par les développeurs.

Certains aspects légendaires, des passifs à intégrer aux armes après les avoir récupérés en terminant certains donjons, sont aussi repensés. Ainsi, Bul-Kathos, lié au barbare, voit ses dégâts de base du tremblement de terre augmenter de 0,39-0,76 à 0,6-0,83. De quoi rendre la chasse à ces pouvoirs un peu plus motivante.

Il est en revanche étonnant de constater que le Nécromancien fait aussi partie de cette revue d’effectif. Cette classe est épargnée depuis le lancement de Diablo IV, et elle affiche une puissance difficile à contester. Grâce à la mise à jour 1.0.3, les Nécromanciennes et Nécromanciens vont être encore plus efficaces. Blizzard compte néanmoins se pencher sur la survivabilité des acolytes, c’est-à-dire les squelettes et les golems qu’il est possible d’invoquer. Dans la bêta ouverte, les compagnons avaient tendance à être intuables, ce qui facilitait énormément les affrontements.

