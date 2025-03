Lecture Zen Résumer l'article

C’est l’une des plus grandes singularités d’Assassin’s Creed : à chaque nouvel épisode, la série opère un mini reboot avec un cadre et un héros totalement inédits. Depuis 2007, on en a donc incarné du beau monde. Il était grand temps de faire un peu le tri et de classer les héros et héroïnes d’Assassin’s Creed du meilleur au plus quelconque.

La sortie d’Assassin’s Creed Shadows (notre test) est déjà une bien belle occasion de faire un classement des différents épisodes de la série. Il est maintenant tout naturel de s’intéresser à celles et ceux qui les incarnent. Évidemment, tout cela est fait avec la plus grande rigueur et une objectivité sans faille qui ne saurait être discutée.

Notre classement des héroïnes et héros d’Assassin’s Creed

1 – Ezio Auditore (AC2, Brotherhood et Revelations)

2 – Bayek & Aya (Assassin’s Creed Origins)

3 – Naoe & Yasuke (Assassin’s Creed Shadows)

4 – Ratonhnhaké:ton, alias Connor Kenway (Assassin’s Creed III)

5 – Altaïr Ibn-La’Ahad (Assassin’s Creed)

6 – Kassandra (Assassin’s Creed Odyssey)

7 – Desmond Miles (AC1, 2 et 3)

8 – Basim Ibn Ishaq (Assassin’s Creed Mirage et Valhalla)

9 – Eivor Varinsdóttir (Assassin’s Creed Valhalla)

10 – Jacob & Evie Frye (Assassin’s Creed Syndicate)

11 – Edward Kenway (Assassin’s Creed Black Flag)

12 – Shay Patrick Cormac (Assassin’s Creed Rogue)

13 – Arno Dorian (Assassin’s Creed Unity)

1 – Ezio Auditore (AC2, Brotherhood et Revelations)

Dans les toutes premières réflexions sur AC2, il était question de jouer toute la vie d’Ezio. Cela s’étalera finalement sur une trilogie. // Source : Ubisoft

Ado bourgeois tête à claque qui devient mentor charismatique de la confrérie des Assassins : l’histoire d’Ezio est imparable et son look, toujours impeccable. Alors oui, c’est de la triche puisque le bellâtre italien aura eu trois épisodes pour développer son personnage. Mais au final, ça ne fait qu’une cinquantaine d’heures de jeu en sa compagnie, deux fois moins qu’Eivor. Comme quoi, écrire un récit au long cours efficace et qui se tient, c’est possible. En tout cas, si l’on ne devait en garder qu’un, ce serait probablement lui, l’Assassin le plus iconique de toute la saga.

2 – Bayek & Aya (Assassin’s Creed Origins)

Pendant un temps, l’équipe de Montréal envisagea de donner une place plus grande à Aya dans Origins. Mais c’est une autre histoire… // Source : Ubisoft

Unis par un amour palpable, mais déchirés par une lutte vengeresse qui les dépasse, Bayek et Aya forment un couple puissant et émouvant. Leur aventure commence par la mort de leur enfant et se termine symboliquement par une nouvelle naissance, celle de la confrérie de Ceux qu’on ne voit pas (futurs Assassins). Bayek a un charisme imparable tandis que sa femme est tellement légendaire qu’elle a sa statue visible dans Assassin’s Creed II. Un jour, il faudra d’ailleurs qu’Ubisoft se rende à l’évidence et offre à Aya sa propre aventure. On serait ravi de connaître comment elle a développé la Confrérie en passant par Rome à l’époque.

3 – Naoe & Yasuke (Assassin’s Creed Shadows)

Deux personnages que tout oppose sur le papier et qui sont pourtant rapidement indissociables. // Source : Ubisoft

Ils viennent tout juste de voir le jour, mais on les adore déjà. C’est simple : les deux crèvent l’écran. Soutenus par des flashbacks qui donnent de la consistance à leurs personnages, Naoe et Yasuke sont aussi redoutables qu’attachants. Complémentaires et radicaux, leur style est toujours parfait et ils savent tous les deux poser comme il faut. En plus, ils aiment les animaux : les dessiner, les caresser (et même les collectionner) ; pas les chasser ! Bref, on tient là un duo absolument formidable qui ne dit jamais non à un petit bol de saké.

4 – Ratonhnhaké:ton, alias Connor Kenway (Assassin’s Creed III)

Connor est aussi un des seuls Assassins à être capables de grimper aux arbres (parce qu’apparemment, c’est plus facile d’escalader une cathédrale qu’un pommier). // Source : Ubisoft

Souvent perçu (à grand tort !) comme un Assassin quelconque et oubliable, Connor est en réalité un des héros de la série les plus marquants et intéressants de la série. Moitié britannique, moitié Mohawk, il navigue dans la Révolution américaine guidé par une certaine morale et non par allégeance à un camp. Il n’hésite jamais à dénoncer l’absurdité de la guerre et va même jusqu’à remettre à sa place un des pères fondateurs des États-Unis pour sa position sur l’esclavage. Rongé depuis toujours par la mort de sa mère, il entreprend une quête de justice qui devient peu à peu une quête de vengeance aveugle où la figure héroïque semble presque perdre pieds. Bref, c’est un Assassin complexe et attachant. Dommage que son aventure ait été découpée à la va-vite pour sortir à temps.

5 – Altaïr Ibn-La’Ahad (Assassin’s Creed et AC Revelations)

Tout dans son style devait évoquer un oiseau de proie (c’est d’ailleurs le sens littéral de son nom en arabe). // Source : Ubisoft

Silhouette blanche à la capuche effilée pour évoquer un bec de rapace, style de poseur et animations hallucinantes pour l’époque : Altaïr, c’est la classe incarnée. Point. Le personnage en lui-même est coincé dans une aventure où la narration n’avait pas encore beaucoup de place et manque de relief, mais c’est lui l’Assassin original, celui qui donna le la à tous ces successeurs. Et rien que pour cela, il mérite tous les égards. Ses parties jouables dans Assassin’s Creed Revelations achèvent de poser un héros légendaire et droit dans ses bottes.

6 – Kassandra (Assassin’s Creed Odyssey)

Outre sa classe naturelle, Kassandra n’est rien de moins que la fille de Pythagore et la petite-fille du roi Léonidas. Excusez du peu ! // Source : Ubisoft

Oui, selon la diégèse, c’est bel et bien Kassandra l’héroïne canonique d’Assassin’s Creed Odyssey et non pas son frère Alexios. De toute façon, elle n’avait pas besoin de cette mise au point narrative pour écraser de tout son charisme son insignifiant frangin qui ne devait même pas être jouable au départ. Drôle, généreuse, passionnée, vaillante… Kassandra a tout pour elle. Même dans une aventure très libre narrativement avec un nombre incroyable de choix de dialogues, sa personnalité solaire se révèle éclatante. Heureusement pour elle car comme elle ne porte pas de lame secrète, elle a frôlé la disqualification. Malaka !

7 – Desmond Miles (AC1, 2 et 3)

Desmond et Luy, qui aurait initialement dû devenir les nouveaux Adam et Eve. Mais le destin est facétieux… // Source : Ubisoft

Eh oui, on n’allait pas oublier notre barman new-yorkais qui a des séquences jouables dans la premièe trilogie et même des missions assez longues dans Assassin’s Creed III. On lui en veut toujours d’avoir tué Kristen Bell à la fin d’Assassin’s Creed Brotherhood (si vous saviez pour quelle raison, en plus…), mais cela reste un bon gars qui évolue correctement au fil de sa trilogie au point d’accepter de se sacrifier pour sauver l’humanité en quasi temps réel. Merci, Desmond ! On t’en doit une belle ! Et on n’oublie pas que c’est en partie grâce à toi que les premiers épisodes de la série ont su être si captivants. Reviens quand tu veux !

8 – Basim Ibn Ishaq (Assassin’s Creed Mirage et Valhalla)

Fidèle à l’iconographie du jeu originel, Mirage reprend beaucoup de codes esthétiques d’Altaïr pour imaginer sa version de Basim. // Source : Ubisoft

On lui pardonne sa coupe de cheveux d’adolescent, vilaine erreur de jeunesse, car grâce à Basim, on peut profiter d’une mise en lumière de la confrérie comme jamais auparavant. En raison de quelques revirements créatifs en cours de développement, son personnage manque un peu d’épaisseur dans Assassin’s Creed Mirage, mais l’étrange binôme qu’il forme avec son amie Nehal est vraiment intéressant et on aime son petit côté sombre et torturé. En plus, sa tenue d’Assassin est une vraie merveille.

9 – Eivor Varinsdóttir (Assassin’s Creed Valhalla)

À l’image de Kassandra, Eivor aussi est l’héroïne canonique de son épisode. Ses traits masculins ne sont que la résurgence de son ADN un peu… spécial. // Source : Ubisoft

Pas facile de sortir du lot dans une histoire qui s’étale sur des dizaines et des dizaines d’heures, a fortiori quand on partage son corps avec des fragments d’ADN d’un simili dieu scandinave bien pénible. Malgré tout, Eivor ne s’en sort pas si mal avec sa franchise, quelques traits d’humour et un maniement de la hache radical. En plus, elle a méchamment la classe quand elle a le crâne rasé façon Furiosa, héroïne de Mad Max: Fury Road, et sa passion pour les visites de monastères est vraiment communicative.

10 – Jacob & Evie Frye (Assassin’s Creed Syndicate)

Le garçon qui tape sans réfléchir ; la fille qui réfléchit sans taper. Les personnages de Syndicate sont coincés dans des stéréotypes assez peu subtiles. // Source : Ubisoft

Soyons honnête, sans son boulet de frère, Evie aurait pu être bien plus haut dans ce classement. Drôle, intelligente, efficace, respectueuse du Crédo, elle a tout pour elle. Mais voilà, elle partage son aventure avec un grand débile qui pense qu’être un Assassin revient à diriger un gang de loubards pour prendre le contrôle de Londres. Pire, dans sa quête absurde, le bougre fout un bordel monstre dans la capitale anglaise. Pour un membre d’une confrérie secrète, on a vu plus cohérent. Heureusement, leur duo brillamment écrit fait des étincelles dans les cinématiques, légères et piquantes comme on aime. Mais ça ne suffit pas à faire oublier leur aventure sans queue, ni tête.

11 – Edward Kenway (Assassin’s Creed IV: Black Flag)

Edward Kenway est officiellement un vilain tricheur car, dans son propre jeu, ce n’est même pas un authentique Assassin, dûment adoubé. // Source : Ubisoft

Alcoolique, imbu de lui-même, menteur, égoïste… Oui, Edward Kenway est un type ultra toxique. À l’instar d’un Jack Sparrow, celui qui se fait passer pour un Assassin par pur opportunisme et appât du gain finira, certes, par rallier la cause, mais au bout de combien de temps et à quel prix ? Non content de causer la mort de ses proches, ce fumier tue tout ce qui bouge, y compris des animaux (dont des espèces en voie d’extinction) juste pour pouvoir se fabriquer de nouveaux holsters. Bref, quand tous ses amis sont occupés à imaginer une utopie communiste, lui s’accapare les Caraïbes en bon capitaliste colonialiste néolibéral. Même son propre créateur, Darby McDevitt, le dit : « Je pense que beaucoup de gens n’ont pas conscience que c’est Edward le vrai méchant de Black Flag. Que c’est sa propre bêtise qui fait figure d’antagoniste. » Tout est dit.

12 – Shay Patrick Cormac (Assassin’s Creed Rogue)

Shay devient Templier car il en a marre de tuer pour rien. Résultat : il éclate tout avec un lance-grenades. Bonjour la dissonance ! // Source : Ubisoft

Désolé, Shay, mais on a du mal à se souvenir de toi. Héros d’Assassin’s Creed Rogue, l’épisode poussé à la dernière minute pour arracher quelques ventes sur PS3 et Xbox 360 au même moment où tous les regards étaient braqués sur Assassin’s Creed Unity, premier épisode next gen, le bougre est passé un peu inaperçu avec son aventure qui clone peu ou prou Assassin’s Creed IV: Black Flag. Certes, il devient Templier au cours de l’aventure, mais il a franchement une bonne excuse quand on voit à quel point les Assassins agissent comme des malotrus dans cet épisode. On a quand même du mal à lui pardonner l’exécution d’Adéwalé (ancien quartier-maître d’Edward Kenway) et celle du père d’Arno Dorian qui va indirectement conduire à en faire le héros que l’on connaît dans Assassin’s Creed Unity.

13 – Arno Dorian (Assassin’s Creed Unity)

Le pire héros pour un des meilleurs de la saga. Pour du contraste… c’est du contraste… // Source : Ubisoft

Encore un fils de bourge qui n’en a rien à faire de rien ni personne, sauf que lui, va rester comme tel pendant quasiment toute son aventure. On sent bien que le héros d’Assassin’s Creed Unity se rêvait en nouvel Ezio Auditore. Mais au final, encore plus que son catogan ridicule, son imperturbable indolence donne envie de le balancer du haut du clocher de Notre-Dame. Paris est à feu et à sang, en pleine révolution, mais lui, tout ce qui l’intéresse, c’est son amoureuse, Elise. Sauf que, désolé, Arno, mais tomber amoureux de sa demi-sœur, c’est vraiment méga cringe.

