L’actrice irlandaise qui prête sa voix à Yennefer, personnage iconique de la saga The Witcher, ignore encore si elle reviendra dans le quatrième jeu, centré sur Ciri. Geralt, lui, sera bien de la partie.

Nous sommes encore très loin de la sortie de The Witcher 4, révélé par une somptueuse bande-annonce diffusée en décembre 2024. Elle fut l’occasion de découvrir l’identité du nouveau personnage principal de cet épisode : ce sera donc Ciri, qui remplace Geralt. Toutefois, on sait déjà que le héros de la première trilogie sera de la partie, dans un rôle secondaire.

Il y a bien d’autres protagonistes iconiques qui pourraient, eux aussi, revenir dans The Witcher 4. On pense en particulier à Yennefer, la charismatique sorcière et grand amour de Geralt. Interrogée à ce sujet par Eurogamer le 29 avril, l’actrice qui lui prête sa voix a révélé qu’elle ignorait encore si elle fera partie de l’aventure. Peut-être ment-elle pour garder la surprise…

Geralt et Ciri seront dans The Witcher 4. Mais quid de Yennefer ? // Source : CD Projekt Red

Yennefer dans The Witcher 4 ? Pour le moment, on ne sait pas

Denise Gough est actuellement en promotion de la deuxième saison d’Andor, la série Star Wars diffusée sur Disney+ (elle y incarne le personnage Dedra Meero). Quand on lui demande si Yennefer sera dans The Witcher 4, elle répond : « Je n’en sais strictement rien. » On rappelle que le studio polonais CD Projekt Red est passé au statut de développement actif sur le jeu, avec plus de 400 personnes mobilisées (dont beaucoup de vétérans). La production bat donc son plein.

Contrairement à Denise Gough, Doug Cockle, voix de Geralt, s’était montré beaucoup plus bavard sur sa participation — avant même qu’on sache que Ciri sera l’héroïne de The Witcher 4. En août dernier, il confiait : « The Witcher 4 a été annoncé. Je ne peux rien dire à son sujet. On sait juste que Geralt sera dedans, mais on ne connaît pas son vrai rôle. On sait aussi que le jeu ne sera pas focalisé sur Geralt. Ce n’est pas lui le héros cette fois. […] »

En décembre, toujours dans les colonnes d’Eurogamer, Sebastian Kalemba, directeur du jeu, disait à propos de Geralt : « Il vit actuellement sa meilleure vie. Il a du vin et des vignes à disposition (…). On peut vous promettre qu’il sera là, mais on ne vous dira pas s’il sera jouable ou non. » Au regard de l’importance de Yennefer dans la vie de Geralt, on peut estimer que la sorcière sera également au casting. Le contraire serait étonnant et pourrait, le cas échéant, matérialiser une forme de rupture entre les deux âmes sœurs.

