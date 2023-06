Blizzard ne fournit pas officiellement d’indicateur de temps de jeu pour Diablo IV. Mais il y a une méthode pour avoir une idée du temps que vous avez déjà passé dans le hack’n’slash.

Joueurs et joueuses de World of Warcraft, la commande « /played » ne vous est sans doute pas étrangère : en la tapant dans le champ de saisie texte du MMORPG, vous pouvez voir le temps de jeu total et le temps de jeu de votre personnage, au niveau où il est actuellement. C’est une instruction qui n’existe malheureusement pas sur Diablo IV.

Internet ne manque néanmoins pas de ressources pour combler ce que le jeu de base ne propose pas. On le voit avec une carte précise des autels de Lilith ou des outils communautaires pour connaître l’apparition des boss mondiaux, des vagues infernales et des légions. C’est la même chose pour le temps de jeu : un site tiers est disponible pour suivre votre personnage.

Combien de temps avez-vous passé sur Diablo IV ?

Sur le site D4 Armory, un onglet Armory vous permet de vous connecter avec votre compte Battle.net et ensuite de récupérer des informations relatives à votre (ou vos) héros. Pour celles et ceux qui connaissent, D4 Armory fonctionne un peu comme les armureries officielles de Blizzard pour WoW et Diablo III : on voit sur le web des données concernant son personnage.

Un aperçu d’un personnage // Source : Capture d’écran

D4 Armory propose la même chose, de façon officieuse et plus modeste. Une fois que vous avez associé votre compte Battle.net, le site affiche les personnages. En cliquant sur celui de votre choix, vous verrez votre temps de jeu, votre équipement, vos gemmes, votre niveau et diverses statistiques — votre dernière connexion, les monstres tués, l’argent récolté, les élites vaincus, le niveau de monde, etc.

Il est à noter que sur console — sur PlayStation 5 en particulier –, il est possible de voir le temps passé sur le jeu (depuis le menu principal, mais avec une précision discutable).

C’est le temps cumulé avec le personnage qui est donné. Vous pouvez survoler avec votre souris les pièces d’équipement pour en révéler les détails (on ne dispose pas encore des items les plus rares du jeu). Il y a aussi, sur la ligne inférieure, le choix des compétences. Cela donne une idée du build choisi. Il manque toutefois les points de Parangon.

