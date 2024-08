Lecture Zen Résumer l'article

Le personnage de Dina a une importance capitale dans la partie II du jeu vidéo The Last of Us. Il a étonnamment beaucoup inspiré Fede Álvarez, le réalisateur d’Alien : Romulus, actuellement au cinéma. Attention, spoilers !

Si vous avez joué à The Last of Us Part II, vous vous souvenez forcément de Dina, qui entame une relation amoureuse avec Ellie. Et Si vous avez vu le dernier film de la saga Alien, Romulus, vous n’avez pas pu oublier une certaine scène d’accouchement, plutôt traumatisante. Sachez que le réalisateur du film a révélé que Dina avait été une grande inspiration pour écrire ce huis clos horrifique.

Attention, spoilers à venir sur The Last of Us Part II, mais aussi sur Alien : Romulus.

Le hasard n’existe pas

Dans un tweet publié sur X (ex-Twitter), le 24 août 2024, Fede Álvarez a ainsi révélé qu’il jouait à The Last of Us Part II, alors qu’il était en pleine écriture du scénario d’Alien : Romulus. La grossesse de Dina dans le jeu vidéo lui a alors donné une idée similaire pour un personnage central du film : Kay.

Dans cette suite d’Alien, Kay est en effet une jeune femme enceinte, qui embarque pour un périlleux voyage dans l’espace. Puisque rien ne va se passer comme prévu et que les xénomorphes vont s’inviter à la fête, son accouchement sera terrible, probablement l’une des séquences les plus gores de toute la saga.

Dina dans The Last of Us Part II. // Source : Naughty Dog

Mais la grossesse n’est pas le seul lien entre Dina de The Last of Us et Kay d’Alien : Romulus. En effet, lors du casting du film, Fede Álvarez a choisi l’actrice Isabella Merced (Dora l’exploratrice) pour jouer Kay. Un an plus tard, cette dernière a été intégrée au casting de la saison 2 de la série The Last of Us dans le rôle de… Dina. Il n’y a vraiment aucun hasard.

Mais pour voir Isabella Merced prendre les traits de Dina, il faudra encore un peu de patience : la saison 2 de The Last of Us n’est pas attendue avant le début de l’année 2025.

