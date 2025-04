Lecture Zen Résumer l'article

Deux ans après une saison 6 en demi-teinte, Black Mirror revient enfin pour de nouveaux épisodes qui s’annoncent terrifiants. Date de sortie, casting, bande-annonce, équipage de l’USS Callister… Voici tout ce que l’on sait sur cette saison 7 de la fameuse série Netflix.

Préparez-vous : votre pire cauchemar est de retour. Black Mirror s’invite à nouveau sur nos écrans pour nous faire frissonner grâce à une saison 7 très attendue. L’occasion de découvrir des technologies futuristes inédites, de nouveaux personnages intrigants, et surtout de retrouver des visages bien connus : ceux de l’équipage de l’USS Callister, déjà croisés dans les limbes de la série de SF. Date de sortie, casting, bande-annonce, histoire… Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 7 de Black Mirror.

La bande-annonce de Black Mirror, saison 7, prévue pour 2025

Le 13 mars 2025, Netflix a offert un beau cadeau aux fans de Black Mirror : un long trailer, de près de 3 minutes, pour annoncer la date de sortie de sa saison 7. Une première bande-annonce remplie de technologies effrayantes, bien sûr, mais aussi de jeux vidéo un brin trop immersifs et de mystérieuses séquences en noir et blanc.

Quelle est la date de sortie de la saison 7 de Black Mirror sur Netflix ?

La saison 7 sera mise en ligne le 10 avril 2025 sur la plateforme de streaming. Tous les épisodes seront disponibles en une seule salve, comme c’était le cas pour la saison 6.

Peter Capaldi, Cristin Milioti, Emma Corrin… Quels acteurs et actrices seront au casting de cette saison 7 de Black Mirror ?

Comme à son habitude, Black Mirror a prévu de mettre les petits plats dans les grands lorsqu’il s’agit du casting de la saison 7. Plusieurs stars sont donc attendues. Il s’agit notamment de :

Combien d’épisodes sont prévus pour cette suite de Black Mirror ?

6 nouveaux chapitres seront dévoilés, le 10 avril prochain. À noter que c’est davantage que la saison 6, qui contenait seulement 5 épisodes. En voici les titres :

Common People (Des Gens Ordinaires) ;

Bête Noire ;

Hotel Reverie ;

Plaything (De Simples Jouets) ;

Eulogy (Eulogie) ;

USS Callister: Into Infinity (USS Callister : Au Cœur d’Infinity).

Black Mirror // Source : Netflix

De quoi parlera la nouvelle saison de la série Black Mirror ?

Le 31 mars 2025, Netflix a enfin dévoilé les synopsis des épisodes de la saison 7. Black Mirror continuera donc à nous faire frissonner avec des récits autour de l’intelligence artificielle et des jeux vidéo, notamment évoqués dans la bande-annonce.

Charlie Brooker, le créateur de la série, a d’ailleurs donné quelques indices au sujet de cette saison inédite, lors de la Netflix Geeked Week : « Vous pouvez vous attendre à un mélange de genres et de styles. Nous vous proposons six épisodes, cette fois, et deux d’entre eux possèdent quasiment la durée d’un long-métrage. Certains seront profondément désagréables, tandis que d’autres seront drôles ou encore plein d’émotions. ».

Voici les résumés des 6 nouveaux chapitres :

Épisode 1 : Common People (Des Gens Ordinaires)

Chris O’Dowd et Rashida Jones incarnent un couple qui file toujours le parfait amour, des années après leur rencontre. Mais leur vie change profondément lorsqu’Amanda fait face à des problèmes de santé. Mike, son mari, l’inscrit alors à un tout nouveau programme : Rivermind. Le coût sera dévastateur pour les tourtereaux…

Épisode 2 : Bête Noire

Maria excelle dans son domaine : la création de bonbons en chocolat. Lorsqu’elle croise une vieille connaissance, nommée Verity, son monde se transforme progressivement en cauchemar. Problème : elle est la seule à le remarquer et le comportement de Verity devient de plus en plus étrange…

Épisode 3 : Hotel Reverie

Issa Rae, Emma Corin et Awkwafina forment le casting très prestigieux de cet épisode, quasiment entièrement tourné en noir et blanc. Une actrice hollywoodienne se retrouve alors projetée dans un remake immersif d’un vieux film des années 1940. Pour sortir de cette réalité virtuelle peuplée d’IA, elle devra s’en tenir strictement au scénario…

Will Poulter dans la saison 7 de Black Mirror. // Source : Netflix

Épisode 4 : Plaything (De Simples Jouets)

Vous vous souvenez de Bandersnatch, le fameux long-métrage interactif de Black Mirror, sorti sur Netflix en 2018 ? Et bien Plaything constitue en quelque sorte une suite à cette expérience, puisque l’on peut y retrouver l’un de ses personnages phares : Colin Ritman, interprété par Will Poulter.

Cette fois, il a pu mettre au point un nouveau jeu vidéo, totalement addictif, qui bouleverse la vie de Cameron, un journaliste spécialisé. Devenu plus âgé, il est arrêté par la police. Et son interrogatoire prend une tournure inattendue… Gros point positif de cet épisode : le protagoniste est incarné par Peter Capaldi, l’un des interprètes de Doctor Who.

Épisode 5 : Eulogy (Eulogie)

Un homme solitaire, incarné par Paul Giamatti, utilise une nouvelle technologie innovante pour entrer dans ses propres souvenirs du passé. Cette expérience va profondément bouleverser son existence, tout en le confrontant à des évènements douloureux.

Episode 6 : USS Callister: Into Infinity (USS Callister Au Cœur d’Infinity)

Pour la première fois de son histoire, Black Mirror va nous proposer la suite d’une histoire bien connue des fans : l’épisode 1 de la saison 4. Inspiré par la mythique saga de science-fiction Star Trek, ce chapitre suivait les aventures de l’USS Callister, un vaisseau spatial. On y rencontrait alors les membres de son équipage, aux apparences forcément trompeuses : un twist se cachait évidemment dans l’histoire (que l’on gardera secret, pour ne pas vous gâcher la surprise, si vous ne l’avez pas encore vu).

L’équipage de l’USS Callister est de retour ! // Source : Netflix

Si l’on ignore encore de quoi parlera vraiment cette suite, Netflix a tout de même annoncé que « Robert Daly est peut-être mort dans l’épisode original, mais pour l’équipage de l’USS Callister, les problèmes ne font que commencer. » Il faudra donc très probablement revoir l’épisode 1 de la saison 4 avant de se lancer dans cette nouvelle aventure.

Charlie Brooker estime qu’il a « grandi en tant qu’être humain » en proposant cette suite : « D’habitude, je tue tous les personnages à la fin d’un épisode, mais là, pour une fois, j’en ai gardé certains en vie ! » Cristin Milioti reprendra son rôle de Nanette Cole, pour devenir le capitaine de l’équipage de l’USS Callister. Jimmi Simpson, lui, prendra à nouveau les traits de James Walton, malgré son destin à la fin du chapitre précédent.

