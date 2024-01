C’est Isabela Merced qui va interpréter Dina, dans la saison 2 de The Last of Us. L’actrice donnera donc la réplique à Bella Ramsey dans ces nouveaux épisodes attendus pour 2025.

Chaque jour, une nouvelle annonce pour le casting de la saison 2 de The Last of Us. On a appris, il y a quelques jours, qu’Abby sera interprétée dans cette adaptation par Kaitlyn Dever. Puis on découvrait que Young Mazino sera Jesse. Ce jeudi 11 janvier 2024, c’est l’actrice de Dina, autre personnage central de cette suite, qui a été révélée.

Pour prendre les traits de ce love interest d’Ellie, ce sera Isabela Merced (aussi dite Isabela Moner), comme l’a annoncé HBO avant que son personnage soit confirmé par Naughty Dog.

Dina dans The Last of Us Part II. // Source : Naughty Dog

Qui est Dina dans The Last of Us Part II ?

Dans The Last of Us Part II, la suite du premier jeu, qui va être adaptée lors de cette saison 2, Dina est cruciale dans l’évolution d’Ellie. Pour une simple et bonne raison : les deux femmes vivent une histoire d’amour qui va bouleverser le cours de l’histoire. Et, sans en dire davantage, elles feront un bout de chemin ensemble au long de ce second arc narratif.

Étonnamment, une brève apparition du personnage de Dina dans la saison 1 suggérait que l’actrice choisie pour interpréter ce rôle déterminant serait Paolina van Kleef. Peut-être est-ce un recast, ou bien le rôle de Paolina van Kleef n’était destiné qu’à faire office de clin d’œil durant la première salve d’épisodes.

Quoi qu’il en soit, on verra Isabela Merced tout au long de cette saison 2. L’actrice américano-péruvienne est déjà bien installée dans le paysage cinématographique. Auparavant, on l’a vu dans Sicario 2, dans la saga Transformers, et elle était l’héroïne de l’adaptation live-action de Dora l’exploratrice, où elle interprétait, littéralement, Dora.

Isabela Moner dans Dora, en 2017. // Source : Dora et la Cité d’or perdue

Le personnage de Dina avait été révélé pour la première fois dans le second trailer du jeu The Last of Us Part II. La vidéo la montrait alors en train de danser un slow avec Ellie, lorsqu’elle lui déclare : « They should be terrified of you ». C’est d’ailleurs cette citation qu’a choisie Neil Druckmann pour célébrer ce casting dans son tweet.

Avant de voir Kaitlyn Dever, Isabela Moner et Young Mazino dans The Last of Us, il faudra attendre 2025. Le tournage de la saison 2 devrait commencer à la fin de l’hiver 2024.

