The Last of Us Part II aura besoin de plus d’une saison pour son adaptation en série. Cela pourrait être trois, voire quatre. En revanche, la saison 2 sera plus courte.

L’adaptation du chef-d’œuvre The Last of Us a été couronnée de succès pour HBO et le studio Naughty Dog. Si le jeu vidéo n’a eu besoin que d’une seule saison de neuf épisodes pour raconter son histoire, The Last of Us Part II, sa suite, va s’étaler sur bien plus de chapitres. Mais, pour l’heure, les créateurs Craig Mazin et Neil Druckmann sont incapables de dire s’il faudra trois ou quatre saisons pour tout montrer aux fans.

Dans un entretien accordé à Deadline et publié le 5 juin, Craig Mazin confie : « On ne pense pas être en mesure de raconter notre histoire avec seulement deux saisons, car nous prenons notre temps et empruntons des chemins intéressants, comme nous l’avons un peu fait dans la saison 1. » À ses yeux, une troisième saison paraît déjà impérative — si les audiences suivent, bien sûr. « En effet, l’histoire pourrait nécessiter une quatrième saison », indique-t-il.

7 épisodes (seulement) pour la saison 2 de The Last of Us

Si l’adaptation de The Last of Us Part II pourrait s’étaler sur trois voire quatre saisons, en revanche, la deuxième sera plus courte que la première. On passera ainsi de neuf à sept épisodes (d’une durée variable). Ce paradoxe s’explique par un besoin scénaristique. Les créateurs savaient dès le départ qu’il y aurait plus de saisons, et il fallait donc trouver un découpage logique. Le premier point pivot interviendrait donc après sept épisodes. La saison 3, elle, serait potentiellement bien plus longue.

Craig Mazin tient en tout cas à rassurer sur cette durée plus courte : l’idée n’est pas de compacter. Bien au contraire : « L’idée que la saison à venir soit plus courte n’est pas liée au fait que nous prenons moins de temps, plutôt que nous voulons en prendre davantage ». Il rappelle que l’histoire de The Last of Us Part II, articulée autour du thème de la vengeance, est bien plus dense et riche que celle de The Last of Us. Il ajoute : « C’est bien plus dur à produire, mais nous voulons que chaque épisode soit son propre blockbuster. »

La deuxième saison sera très proche de ce qui se passe dans le jeu vidéo (comme c’est le cas de la première saison). Mais il y aura des arcs plus inédits et/ou étendus (comme Bill et Franck, qui ne reviendront pas, dans la saison 1). Il y aura aussi des liens forts avec ce qu’il s’est passé précédemment. « Le plan est de lier toutes les saisons ensemble », promet Neil Druckmann.

Au passage, étaler The Last of Us Part II sur plusieurs années est potentiellement une excellente nouvelle pour HBO, à partir du moment où les téléspectatrices et les téléspectateurs continuent d’être fidèles. Si la qualité et les ambitions sont toujours là, le succès ne devrait pas s’estomper de sitôt. En outre, faire tenir la série aussi longtemps peut permettre d’accompagner les fans jusqu’au lancement de The Last of Us Part III, dont on attend toujours l’officialisation. Le troisième jeu pourrait être adapté à son tour, pour boucler la boucle et faire de la saga un pilier du divertissement.

