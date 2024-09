Lecture Zen Résumer l'article

La première bande-annonce de la saison 2 de la série The Last of Us a été diffusée. Et une scène en particulier capte déjà l’attention des fans.

Le compte à rebours est lancé pour la deuxième saison de The Last of Us. HBO a diffusé la première bande-annonce, qui donne déjà des frissons. Celles et ceux qui ont joué à The Last of Us Part II reconnaîtront certains moments qu’ils ont déjà vécu sur leur console, puisque les scénaristes reproduisent les événements avec quelques variations et approfondissements.

Une scène en particulier risque de capter l’attention des fans : celle où on voit Ellie (Bella Ramsey) en train de gratter quelques notes sur une guitare aux côtés de Dina (Isabel Merced), dans un décor apocalyptique. La ressemblance avec The Last of Us Part II est impressionnante et les aficionados ne pouvaient pas rêver mieux. Il y a pourtant une petite anecdote à savoir à son sujet.

Attention, le reste de cet article contient des spoilers mineurs sur The Last of Us Part II.

Cette scène 100 % optionnelle de The Last of Us sera dans la série

Dans The Last of Us Part II, Ellie et Dina sont amenées à traverser Seattle. Si l’idée n’est pas du tout de flâner dans les rues — détruites — de la ville américaine, le jeu nous invite quand même à prendre le temps d’explorer certains bâtiments. Les quelques séquences qu’ils renferment ne font pas avancer l’intrigue et accouchent plutôt de parenthèses — enchantées — dans un monde terriblement cruel.

La série Le jeu vidéo

Ellie et Dina peuvent par exemple se rendre dans un magasin de musique. À l’étage, il y a une interaction qui permet à Ellie de gratter quelques notes sur une guitare abandonnée et de chantonner le tube « Take On Me » du groupe a-ha (grâce aux leçons que lui a prodiguées Joel). Un moment plein de douceur, qui illustre la relation que sont en train de nouer Ellie et Dina. Un moment iconique aussi, qui est l’un des passages préférés des joueuses et des joueurs (alors que beaucoup ont pu passer à côté, sans en avoir conscience). On avait même mis en avant cette scène dans notre test publié en 2020 : « une reprise d’un vieux tube gratté sur une guitare laissée à l’abandon ». Preuve qu’elle est marquante.

À noter que ce n’est pas la première fois que la série The Last of Us fait écho à cette scène. Dans la première saison, déjà, on pouvait entendre la chanson « Take On Me » (durant l’épisode 7, qui prend la forme d’un flashback centré sur Ellie et Riley). Sera-t-elle de nouveau au cœur de l’intrigue dans la saison 2 ?

