Après des mois d’attente, les fans de la série The Last of Us vont pouvoir être rassurés : la saison 2 arrive très prochainement sur Max.

Il s’agit de l’une des adaptations de jeux vidéo les plus populaires jamais réalisées et l’une des meilleures séries post-apocalyptiques : The Last of Us revient enfin sur nos écrans, pour une saison 2 très attendue. Plus de deux ans après les premiers épisodes, acclamés par le public comme par la critique, la production phare opère ainsi son grand retour en 2025. Jusque-là, la plateforme de streaming Max avait gardé le secret sur la date de sortie exacte de la suite de The Last of Us. Désormais, la bonne nouvelle a enfin été révélée.

Quelle est la date de sortie de la saison 2 de The Last of Us ?

Le 19 février, Max a enfin annoncé la bonne nouvelle : la saison 2 de The Last of Us sera disponible en streaming dès le 14 avril 2025. Trois posters remplis de détails clés ont été révélés pour l’occasion, dévoilant de précieux indices sur l’histoire, qui se déroulera 5 ans après les événements de la saison 1. Ils montrent respectivement :

Joel, debout sur une montre cassée ;

Ellie, marchant le long d’une guitare en référence à de célèbres scènes du jeu ;

Abby, incarné par Kaitlyn Dever, le nouveau personnage de cette saison 2, que l’on aperçoit avec le symbole des Lucioles

Les posters de la saison 2. // Source : HBO

Chaque représentation correspond à un plot twist ou à un détail lié au cours des événements — les joueurs et les joueuses comprendront immédiatement de quoi il s’agit.

Ces posters mettent aussi en garde les fans : « Chaque choix implique un sacrifice ». La deuxième saison de The Last of Us, qui adapte le second volet de la saga vidéoludique, s’annonce en effet plus sombre et déchirante que la première. Si vous avez déjà eu la chance de jouer au jeu, vous savez déjà qu’il faudra préparer les mouchoirs. Les autres, nous vous conseillons d’avoir le cœur bien accroché pour découvrir les nouveaux épisodes de la série.

Combien d’épisodes sont prévus pour cette saison 2 ?

Malheureusement, seulement 7 épisodes composeront cette saison 2, contre 9 pour la précédente. Craig Mazin et Neil Druckmann, les créateurs de The Last of Us, avaient toutefois rassuré les fans : cela leur permet justement de prendre leur temps et pourrait signifier que plusieurs autres saisons sont déjà prévues.

Où peut-on voir la série The Last of Us en streaming ?

The Last of Us est disponible en France sur la plateforme de streaming Max. Pour y accéder, vous devrez souscrire à un abonnement, à partir de 5,99€ pour une offre Basic avec pub. Les films et séries de Max sont également inclus dans certains abonnements à Canal+.

