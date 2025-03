Lecture Zen Résumer l'article

Les showrunners de la série The Last of Us ont été clairs sur la saison 2 : ce sera une version différente de l’histoire.

The Last of Us s’apprête à faire son grand retour. Alors qu’une nouvelle bande-annonce de la saison 2 est sortie le 9 mars dernier, la date approche, pour avril 2025. Le trailer met en avant une tension palpable entre Ellie (Bella Ramsey) et Joel (Pedro Pascal), mais, en réalité, elle ne révèle pas grand-chose de l’histoire de cette saison 2.

La plupart des scènes mises en avant font écho au jeu ; mais sans en révéler les plots twists. Jusque là, les surprises sont préservées pour les néophytes qui ne connaissent que la série ; et les fans du jeu semblent naviguer en terrain connu. Mais ce dernier point va changer.

« S’attendre à l’inattendu »

Les joueuses et les joueurs ayant déjà eu The Last of Us Part II en mains se souviennent d’un récit mémorable, dont les rebondissements remuaient les tripes à chaque instant. L’arrivée d’un nouveau personnage, Abby, n’y est pas pour rien. Sauf que la série TV estampillée HBO s’apprête à rebattre les cartes.

Ainsi, si vous pensez déjà connaître l’histoire, vous avez tort. Certaines scènes seront exactement les mêmes, comme l’interaction en haut de la colline entre Ellie et Joel, que l’on voit dans la bande-annonce. Mais Craig Mazin, l’un des deux showrunners, a précisé auprès de Screenrant : « Il y a des choses dont nous pensons qu’elles méritent d’être développées ou modifiées pour s’adapter au nouveau média, et il y a des choses dont nous pensons qu’elles ne se traduiraient pas bien. »

Son message à celles et ceux qui ont joué au jeu : « Je pense qu’il faut s’attendre à l’inattendu. Nous ne ferons pas toujours ce que vous pensez que nous allons faire. Parfois, nous faisons les choses que vous pensiez que nous allions faire d’une manière différente, à un moment différent. »

« Une version différente de l’histoire »

Dans une interview pour Variety, c’est le co-showrunner Neil Druckmann, qui était aussi réalisateur du jeu, qui confirme : « J’adore les changements que nous avons apportés. C’est une version différente de l’histoire, mais son ADN est là. »

Dina et Ellie dans la série The Last of Us. // Source : HBO

Des changements qui n’ont pas manqué de créer une petite crise existentielle chez lui, comme il le confie : « Quand je suis seul et que j’ai le temps de réfléchir — et pire encore, de naviguer [sur Internet] — c’est là que ça devient le plus dangereux. Je commence à douter de moi. Et si j’avais tout gâché ? Et si je faisais une merde ? ». Avec, en creux, la crainte de la haine en ligne — à laquelle The Last of Us a souvent fait face ces dernières années.

De l’intérêt de travailler en duo, car Craig Mazin lui disait alors : « On se fiche de ce qu’ils pensent. Je te dis que c’est génial. »

Rendez-vous donc en avril pour découvrir la suite d’une saison 1 qui, en effet, était parfaitement mémorable.

