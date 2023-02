On fête le premier anniversaire d’Elden Ring avec une partie sur Twitch. Objectif ? Battre le premier boss, mais pas n’importe comment. Vous allez voir !

C’était il y a presque un an, jour pour jour. Elden Ring sortait sur PC et sur console. La claque fut magistrale, au sens littéral comme au sens figuré. Littéral, car le jeu vidéo développé par FromSoftware est dans la lignée de ses précédentes productions : il est exigeant, difficile, frustrant. Figuré, car c’est un jeu incroyable, salué par le public, la critique et Numerama.

Elden Ring sur Twitch avec Numerama

Douze mois plus tard, il est temps de retourner dans les contrées fantastiques de l’Entre-terre. Et pour cette replongée, notre journaliste Maxime Claudel se lance un défi : tuer le premier boss d’Elden Ring — Margit le Déchu — sans gagner le moindre niveau, avec le samouraï. Challenge supplémentaire : ne pas se faire toucher, sous peine de manger les pissenlits par la racine.

Maxime en sera-t-il capable ? Vous allez pouvoir en juger sur Twitch à partir de 16 heures, puisqu’il sera à la manette et devant la caméra. Maxime ne sera pas tout seul dans cette aventure : il sera accompagné de Thomas Ancelle. On ne doute pas que Maxime y parviendra. Après tout, il a arpenté l’Entre-terre de long en large et en travers.

Un peu de calme… // Source : YouTube/VaatiVidya

Si vous n’avez pas encore eu le cran de vous frotter avec les ennemis et les boss d’Elden Ring, peut-être que cette partie vous donnera envie. On vous conseille dès lors de lire nos astuces et conseils pour débuter dans Elden Ring, notre guide pour choisir son personnage, nos pistes pour améliorer ses dégâts et ses attaques et nos explications sur la réinitialisation du personnage.

Pour les aventuriers et les aventurières qui tiendront bon dans ce monde sans foi ni loi, il existe aussi des guides plus avancés : comment récupérer l’un des sorts les plus puissants d’Elden Ring ? Mais aussi l’invocation la plus puissante ? Comment jouer en coopération ? Et si vous voulez pousser le plaisir encore plus loin, il y a aussi des mods d’Elden Ring.

