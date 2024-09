Lecture Zen Résumer l'article

FromSoftware a attendu plusieurs mois avant d’appliquer quelques ajustements à l’ultime boss de Shadow of the Erdtree, l’extension d’Elden Ring. Il est désormais moins fort.

FromSoftware n’en a pas encore terminé avec Elden Ring. En témoigne l’arrivée d’une nouvelle mise à jour, détaillée dans un communiqué partagé le 11 septembre 2024. Elle est bien évidemment à destination de Shadow of the Erdtree, l’excellente extension parue il y a quelques semaines. Elle se concentre principalement sur l’un de ses plus gros problèmes : la difficulté colossale de son ultime boss.

En effet, celles et ceux qui ont suffisamment joué et bravé les dangers pour atteindre le dernier adversaire d’Elden Ring savent à quel point il impose un défi particulièrement relevé. En toute transparence, j’ai préféré lâcher l’affaire, persuadé que je n’y arriverai pas en l’état. Je considère même qu’il est totalement déséquilibré — et je ne suis pas le seul à le penser, selon plusieurs sujets sur Reddit. Pour l’internaute Errorcode404, il « ruine toute la fin d’un jeu incroyable ». Même le célèbre héros en slip d’Elden Ring a souffert.

Le dernier boss d’Elden Ring est moins coriace

Dans sa note de patch, FromSoftware parle « d’ajustements pour le boss final ». Le studio japonais préfère ne pas révéler son identité pour éviter les spoilers, nous ne dirons pas son nom non plus par respect de cette consigne.

Le boss en question reçoit quand même six modifications différentes, preuve que les développeurs sont sans doute allés un peu trop loin à la base. Les voici :

Modifie la première attaque quand le combat commence ;

Ajuste certains mouvements des attaques ;

Réduit les dégâts de certaines attaques ;

Réduit les dégâts d’endurance de certaines attaques ;

Réduit la portée de certaines attaques qui ne sont pas liées à des armes (les sorts qu’il utilise, en somme) ;

Améliore la lisibilité de certains effets.

Avec cette mise à jour (version 1.14) téléchargée et installée, vous devriez avoir moins de mal à terminer Shadow of the Erdtree. Attention quand même : l’affrontement n’est pas devenu hyper accessible d’un coup, la tâche restera ardue pour la simple et bonne raison qu’il s’agit de l’ultime confrontation d’Elden Ring. On rappelle que FromSoftware a déjà réduit le challenge par le passé, par exemple en permettant d’invoquer le cheval pour le dernier boss de l’histoire principale.

Le patch 1.14 d’Elden Ring apporte bien d’autres changements, que ce soit pour l’équilibre du mode PvP (affrontements compétitifs en ligne) ou l’équilibre général (armes, sorts…). Il y a aussi des corrections pour de nombreux bugs identifiés ces dernières semaines.

