Elden Ring : quelle classe choisir ?

Elden Ring commence par un choix : celui de la classe de départ. Laquelle choisir ? La réponse n’est pas si évidente.

Sorti le 25 février sur PS5, PS4, Xbox Series S, Xbox Series X et PC, Elden Ring est un RPG orienté action trépidant. Et, aussi, particulièrement exigeant. D’entrée, il impose un choix qui semble important : celui de la classe.

Elden Ring propose d’incarner dix classes différentes, et suffisamment différenciées pour donner lieu à quelques hésitations. Dans ce guide, on vous explique à quoi correspond chacune des classes, avec leurs spécialités et leurs attributs. Cela vous aidera sans doute à mieux choisir, sachant que rien n’est vraiment rédhibitoire.

En parallèle, nous vous proposons un guide bien plus complet.

Les dix classes d’Elden Ring

Vagabond

Le Vagabond dans Elden Ring // Source : Capture PS5

Le Vagabond est un chevalier équilibré. Ses points forts se résument à son total de point de vie (la Vigueur démarre à 15) et sa polyvalence (14 de Force et 13 de Dextérité). De prime abord, il se destine plutôt à celles et ceux qui privilégient le corps-à-corps. Il sera quand même conseillé de retirer son casque pour baisser le poids de l’équipement et être plus mobile.

Les statistiques du Vagabond :

Niveau : 9

Vigueur : 15

Esprit : 10

Endurance : 11

Force : 14

Dextérité : 13

Intelligence : 9

Foi : 9

Ésotérisme : 7

Guerrier

Le Guerrier dans Elden Ring // Source : Capture PS5

Comme le Vagabond, le Guerrier est très à l’aise au corps-à-corps, à ceci près qu’il privilégie une armure légère et les armes basées sur la Dextérité. Par conséquent, son arsenal se compose de dagues, de double-lame ou encore de lances. Il démarre par ailleurs avec 10 d’Intelligence pour plus vite s’orienter vers un build orienté sur la magie.

Les statistiques du Guerrier :

Niveau : 8

Vigueur : 11

Esprit : 12

Endurance : 11

Force : 10

Dextérité : 16

Intelligence : 10

Foi : 8

Ésotérisme : 9

Héros

Le Héros dans Elden Ring // Source : Capture PS5

Le Héros est l’opposé du Guerrier, dans la mesure où il se focalise sur la Force (au détriment de la Dextérité) — ce qui limite son arsenal. Sa faible Intelligence (7) fait qu’on aura plus de mal à lui faire utiliser rapidement des sorts. Bref, cette classe est surtout pensée pour celles et ceux qui préfèrent les brutes.

Les statistiques du Héros :

Niveau : 7

Vigueur : 14

Esprit : 9

Endurance : 12

Force : 16

Dextérité : 9

Intelligence : 7

Foi : 8

Ésotérisme : 11

Bandit

Le Bandit dans Elden Ring

Sans doute l’une des classes les plus difficiles à manier. Le Bandit mise sur les dégâts critiques pour s’en sortir. Il préfère les attaques sournoises aux affrontements directs. Il est d’ailleurs équipé d’un arc comme alternative. Si vous savez parer, le Bandit peut être très redoutable.

Les statistiques du Bandit :

Niveau : 5

Vigueur : 10

Esprit : 11

Endurance : 10

Force : 9

Dextérité : 13

Intelligence : 9

Foi : 8

Ésotérisme : 14

Astrologue

L’Astrologue dans Elden Ring // Source : Capture PS5

L’Astrologue est spécialiste des sorts basés sur l’Intelligence. Moins à son aise quand il doit se battre d’une manière traditionnelle, il est quand même équipé d’une épée au cas où.

Les statistiques de l’Astrologue :

Niveau : 6

Vigueur : 9

9 Esprit : 15

Endurance : 9

Force : 8

Dextérité : 12

Intelligence : 16

Foi : 7

Ésotérisme : 9

Prophète

Le Prophète dans Elden Ring

Le Prophète est l’opposé de l’Astrologue. Comme lui, il a accès à des sorts, sauf qu’il s’agit d’incantations basées sur la Foi. Il est aussi un peu plus habile dans les combats à la mêlée.

Les statistiques du Prophète :

Niveau : 7

Vigueur : 10

10 Esprit : 14

Endurance : 8

Force : 11

Dextérité : 10

Intelligence : 7

Foi : 16

Ésotérisme : 10

Samouraï

Le Samouraï dans Elden Ring

Le Samouraï se rapproche volontiers du Vagabond dans le sens où il s’agit d’une classe assez lourde. En revanche, il est spécialisé dans la Dextérité, ce qui lui permet de manier un arc et un katana comme personne.

Les statistiques du Samouraï :

Niveau : 9

Vigueur : 12

12 Esprit : 11

Endurance : 13

Force : 12

Dextérité : 15

Intelligence : 9

Foi : 8

Ésotérisme : 8

Prisonnier

Le Prisonnier dans Elden Ring // Source : Capture PS5

Le Prisonnier s’affirme comme une classe hybride : s’il manque de puissance par rapport aux spécialistes (Astrologue, Guerrier), sa polyvalence peut s’avérer intéressante à long terme. Il peut en effet combiner le meilleur de la magie avec des attaques au corps-à-corps. En prime, son haut niveau de Dextérité (14) lui permet de jeter les sorts plus vite.

Les statistiques du Prisonnier :

Niveau : 9

Vigueur : 11

11 Esprit : 12

Endurance : 11

Force : 11

Dextérité : 14

Intelligence : 14

Foi : 6

Ésotérisme : 9

Confesseur

Le Confesseur dans Elden Ring // Source : Capture PS5

Le Confesseur est certainement la classe la plus défensive du lot. Pour preuve, elle a accès d’entrée à une Incantation qui permet de se soigner (attention, elle est longue à se déclencher). Il s’agit sinon d’une classe une nouvelle fois hybride, avec des statistiques équilibrées. Pour débuter, elle est très bien.

Les statistiques du Prisonnier :

Niveau : 10

Vigueur : 10

10 Esprit : 13

Endurance : 10

Force : 12

Dextérité : 12

Intelligence : 9

Foi : 14

Ésotérisme : 9

Indigent

L’Indigent dans Elden Ring

L’Indigent n’est clairement pas à conseiller : il se destine à celles et ceux qui connaissent déjà le jeu et veulent se lancer un défi. En l’occurence : démarrer avec rien d’autre qu’un gourdin. En revanche, le fait qu’il débute avec 10 points dans chaque statistique signifie qu’il offre la plus grande liberté en matière de builds.

Les statistiques de l’Indigent :

Niveau : 1

Vigueur : 10

10 Esprit : 10

Endurance : 10

Force : 10

Dextérité : 10

Intelligence : 10

Foi : 10

Ésotérisme : 10

À quoi correspondent les statistiques ?

Voici à quoi correspond chacune des caractéristiques :

La Vigueur permet d’avoir plus de vie ;

L’Esprit permet de jeter plus de sorts ;

L’Endurance permet de réaliser plus d’actions et de porter un équipement plus lourd ;

La Force permet d’utiliser des armes basées sur la force et d’augmenter les dégâts ;

La Dextérité permet d’utiliser des armes basées sur la dextérité, d’augmenter les dégâts et de lancer les sorts/incantations plus vite ;

L’Intelligence permet d’utiliser des sorts (et certaines incantations) et d’augmenter les dégâts ;

La Foi permet d’utiliser des incantations (et certains sorts) et d’augmenter les dégâts :

L’Ésotérisme permet d’utiliser des sorts/incantations, d’augmenter les dégâts et de trouver des objets plus rares.

Les statistiques liées aux armes permettent d’utiliser efficacement lesdites armes. Par exemple, si une épée demande 30 de Force et 15 de Dextérité, alors il faudra ces statistiques pour faire de lourds dégâts. C’est la même chose pour les sorts, qu’ils soient liés à l’Intelligence et/ou à la Foi.

Quelle classe choisir ?

À l’exception de l’Indigent et des quelques ultra spécialistes (exemple : le Héros), choisir une classe n’est pas vraiment un casse-tête dans Elden Ring. En effet, vous n’êtes jamais vraiment enfermé dans un rôle — contrairement à certains RPG. À chaque niveau gagné en obtenant des Runes, vous pourrez dépenser un point pour gonfler une statistique. Un sort vous donne envie ? Focalisez-vous sur l’Intelligence ou la Foi. Votre mage ne peut pas utiliser cette épée ? Focalisez-vous sur la Force ou la Dextérité. La personnalisation est assez poussée dans Elden Ring, et cela permet d’y trouver son compte sans que le choix de départ ne finisse par devenir un problème.

À noter quand même que la magie a tendance à être très puissante dans Elden Ring. Elle peut être une voie envisageable pour quelqu’un qui débuterait et ne serait pas à l’aise avec les exigences du corps-à-corps en termes d’esquives et de parades (lire : rester à distance). Attention tout de même à la vulnérabilité. Veillez à ne pas trop vous disperser quand vous attribuez vos points : il est préférable de s’axer sur les statistiques liées à l’arsenal que vous utilisez.

Les classes de départ intéressantes pour un débutant : Vagabond (combat), Astrologue (magie), Samouraï (combat) et Confesseur (combat/magie). Les classes de départ à éviter pour un débutant : Héros, Bandit et Indigent.

Dernier point à avoir en tête : il sera possible, après beaucoup d’heures de jeu, de redistribuer tous vos points gagnés, au moyen d’un objet rare baptisé ‘Larme larvaire’ et auprès de Rennala (boss majeur qu’il faut d’abord battre).