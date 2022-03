Dans Elden Ring, il existe une invocation tellement puissante qu’elle peut vous faciliter bien des combats. On vous explique comment l’obtenir. Attention, spoilers.

Vous n’êtes pas sans savoir qu’Elden Ring est un jeu difficile. Ou, disons plutôt qu’il réclame de l’apprentissage et de la patience pour qui voudrait triompher. Il existe néanmoins des outils pour se faciliter — un peu — la tâche.

Il y a par exemple les invocations, lesquelles permettent de recevoir un peu d’aide à certains moments du jeu. Il en existe notamment une qui est vraiment très puissante et qui, à nos yeux, est la meilleure. On vous explique comment l’obtenir.

Attention, cet article contient quelques spoilers.

Spoilers Elden Ring ci-dessous ! // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Quelle est l’invocation la plus puissante d’Elden Ring et comment la récupérer ?

Les Cendres de larme imitatrice

Dans Elden Ring, il est possible d’utiliser des Cendres, quelle que soit sa classe. On en récupère tout au long du jeu, en fonction de son exploration. Elles s’apparentent en réalité à des invocations qui peuvent fournir un petit coup de pouce face aux boss — ce qui n’est jamais de refus. Et si, au début, on apprécie la compagnie des loups fantômes, ils peuvent difficilement rivaliser avec la larme imitatrice. Comme son nom le suggère, elle fait appel à un clone de vous-même en un peu moins puissant, certes, mais avec le même équipement. Soit de quoi faire de lourds dégâts dans les rangs ennemis.

La larme imitatrice dans Elden Ring. // Source : Capture PS5

Attention, la larme imitatrice consomme des points de vie, contrairement aux autres Cendres (qui dépensent des points de magie). Le coût en PV est de 660, ce qui réclame un peu de Vigueur. Ce sacrifice est en réalité un bon point : cela veut dire que toutes les classes peuvent l’utiliser, même celles qui misent moins sur l’Esprit (qui augmente la quantité de points de magie, appelés PC).

Comment récupérer la larme imitatrice ?

1ère étape : battre le demi-dieu Radhan

Pour récupérer la larme imitatrice, la première étape consiste à terrasser Radhan, l’un des boss majeurs d’Elden Ring (situé à Caelid, dans la partie est de la carte — pas la zone la plus simple). Il ne s’agit pas d’une mince affaire (on a mis plusieurs jours à le battre) : cet ennemi est l’un des plus puissants du jeu. Non seulement il est rapide, mais il dispose en prime d’un éventail d’attaques très, très varié (y compris de la magie) et d’une deuxième phase encore plus pénible. Notez que l’affrontement prend place sur une immense plage, où il est possible d’invoquer plusieurs alliés pour calmer son courroux.

Coucou Radhan. // Source : Capture PS5

Une fois battu, Radhan va se transformer en immense météore — oui, oui — et venir s’écraser sur l’Entre-terre, à un endroit où on pourra ensuite accéder.

Lieu d’impact du météore Radhan dans Elden Ring. // Source : Capture PS5

2e étape : se rendre au point d’impact du météore

Vous l’aurez compris, la deuxième étape est simple : se rendre au point d’impact du météore. Il se situe près du Fort Haight (Nécrolimbe Orientale). On vous entoure la zone précise dans la capture ci-dessous :

Lieu d’impact du météore Radhan dans Elden Ring. // Source : Capture PS5

3e étape : atteindre Nokron, la Ville Éternelle

La violence de Radhan est telle qu’il a créé un immense trou dans lequel on peut descendre pour rejoindre un nouvel endroit : Nokron, la Ville Éternelle. Cette zone optionnelle est petite et il est difficile de s’y perdre. On suit alors tranquillement le chemin jusqu’à un nouveau boss : la Larme imitatrice.

Lieu où se trouve le boss Larme imitatrice. // Source : Capture PS5

4e étape : vaincre la Larme imitatrice

La Larme imitatrice est une promenade de santé comparée à Radhan. D’autant qu’il est possible de tricher. En effet, la Larme imitatrice n’est rien d’autre qu’un double de vous, avec le même équipement. En somme, si vous arrivez dans la zone du boss sans arme ni armure, alors la Larme imitatrice sera… sans arme ni armure. Il suffira ensuite de s’équiper pendant le combat pour terrasser l’ennemi en deux temps trois mouvements (il ne vous fera pas beaucoup de dégâts avec ses mains nues).

5e étape : récupérer la larme imitatrice

Aussi étonnant que cela puisse paraître, battre la Larme imitatrice ne vous donnera pas la larme imitatrice. Il est nécessaire de poursuivre un peu sa route. Après avoir activé le Site de Grâce situé près du boss, prenez l’immense pont en face jusqu’à pouvoir en descendre sur la gauche. Vous arriverez alors dans une nouvelle zone. Partez directement sur la gauche jusqu’à atteindre un nouveau Site de Grâce (baptisé Bois ancestraux).

Lieu où quitter le pont Localisation sur la carte

Depuis ce Site de Grâce, vous verrez des bâtiments qu’il est possible d’atteindre. Faites vos meilleurs sauts pour continuer à avancer en hauteur jusqu’à entrer dans un bâtiment. Au fond, vous verrez un couloir où se trouve un mur de fumée. Il suffira simplement d’utiliser une Clé-lame de pierre pour le dissiper et ouvrir le passage. Derrière se trouvent un dernier ennemi et un coffre, qui renferme la larme imitatrice.

Vous pouvez sauter sans crainte. // Source : Capture d’écran

Et voilà :

À vous la larme imitatrice. // Source : Capture PS5

Peut-on améliorer la larme imitatrice ?

Oui, grâce à l’Harmonisation spirituelle, auprès du personnage Roderika (qui se trouve au Bastion de Grâce). Il faudra pour cela récupérer du Muguet fantomatique. La larme imitatrice pourra grimper jusqu’au niveau 10.