Guide Elden Ring : comment réinitialiser son personnage ?

Dans Elden Ring, il est possible de renaître. C’est-à-dire : réattribuer tous les points de caractéristique accumulés depuis le début. Comment ça marche ?

Contrairement à la plupart des RPG, Elden Ring ne vous enferme pas dans une classe. Tout au long de la progression, il est possible de répartir des points de caractéristique pour, par exemple, ne pas rester un guerrier tout au long de la partie.

Mieux, on peut carrément renaître dans Elden Ring, c’est-à-dire réinitialiser son héroïne ou son héros pour tester un autre équipement et changer son style de jeu. On vous explique comment fonctionne la Renaissance dans le jeu et, surtout, comment en profiter.

Attention, cet article contient quelques spoilers.

Spoilers Elden Ring, vous êtes prévenus ! // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Peut-on renaître dans Elden Ring ?

À quoi sert la Renaissance dans Elden Ring ?

Dans Elden Ring, la progression s’effectue comme suit : on gagne des Runes, qu’on peut ensuite dépenser pour gagner des niveaux et, surtout, des points de caractéristique. Les caractéristiques permettent de se spécialiser. Ainsi, celle ou celui qui veut utiliser des sorts puissants aura tout intérêt à augmenter son Esprit et son Intelligence.

Néanmoins, rien n’est figé dans le marbre. Contrairement à d’autres RPG, on peut repartir de zéro dans Elden Ring. Vous en avez marre d’être un magicien ? Il existe un moyen de renaître, afin de réinitialiser ses caractéristiques pour redistribuer tous les points accumulés jusque-là. Cette opportunité s’appelle la Renaissance et, bien, sûr, n’est pas accessible tout de suite.

Coucou, c’est Rennala. // Source : Capture PS5

Comment accéder à la Renaissance dans Elden Ring ?

La Renaissance est liée à un boss — optionnel — d’Elden Ring : Rennala, reine de la pleine lune. Elle est dans la deuxième zone du jeu, Liurnia, où se trouve une Académie au milieu d’un lac. Pour accéder à la Renaissance, il faut donc battre Rennala en se rendant dans l’Académie (vous aurez besoin d’une clé spéciale, à récupérer en battant un dragon).

L’Académie prend la forme d’un donjon rempli d’ennemis (ils utilisent majoritairement de la magie). Il suffit d’avancer jusqu’à tomber sur Rennala, qui attend patiemment dans une bibliothèque. Attention, ce boss a deux phases. La première est très simple : Rennala est protégée par des adeptes à identifier, sachant qu’il y a peu d’attaques à esquiver. La deuxième est un vrai affrontement, Rennala fera alors appel à des sorts et des invocations (attention au dragon) pour se défendre.

La Rune qui permet la renaissance. // Source : Capture PS5

Une fois terrassée, Rennala vous offrira sa Rune majeure, sobrement baptisée Rune majeure de l’enfant à naître. Selon sa description, elle permet de perfectionner la renaissance.

Comment fonctionne la renaissance ?

Pour réinitialiser son personnage dans Elden Ring, il faut donc se rendre auprès de Rennala, qui attend que le temps passe dans la Grande Bibliothèque de Raya Lucaria (bon point : il y a un Site de Grâce pour se téléporter illico dans la pièce).

Lieu où renaître. // Source : Capture PS5

À noter qu’il faut consommer un objet pour renaître : la Larme larvaire. On peut en obtenir plusieurs dans le jeu (en explorant ou chez certains marchands), mais il ne s’agit pas d’un consommable à usage illimité. Par conséquent, si vous voulez activer la renaissance, réfléchissez bien pour ne pas trop gâcher. À chaque Larme larvaire consommée, vous pourrez renaître une fois.

Larme larvaire Réattribution des points

Concrètement, la Renaissance permet de revenir au niveau de base de sa classe pour pouvoir réaffecter tous les points que vous avez gagnés. Attention, vous ne pourrez pas changer de classe et vous ne pourrez pas descendre sous le seuil des attributs de base de ladite classe (exemple : un Confesseur ne peut pas avoir moins de 14 points de Foi). Ces limites ne sont pas très importantes si vous avez un haut niveau. Quand vous avez plusieurs dizaines de points à répartir, vous pouvez transformer un guerrier spécialiste du corps-en-corps en sorcier plus habile à distance.