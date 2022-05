Vous avez terminé Elden Ring ? Félicitations. Maintenant, il est temps de tester son talent en s’attaquant à d’autres jeux exigeants. Attention, notre sélection s’adresse à un public averti.

Vous avez terminé Elden Ring (bravo !) et, comme vous le redoutiez, la vie est devenue un peu fade depuis, faute d’un défi à la hauteur de votre niveau de jeu ? Vous êtes désormais à la recherche de ce prochain jeu qui saura vous récompenser à votre juste valeur et vous pousser dans vos retranchements. Bonne nouvelle, il y a beaucoup de jeux exigeants susceptibles de satisfaire votre appétit pour les défis élevés.

On a exclu tous les jeux de FromSoftware, c’est-à-dire la trilogie Dark Souls, Demon’s Souls (le remake PS5), Bloodborne et Sekiro: Shadows Die Twice, ainsi que les jeux vidéo qui s’en inspirent ouvertement (soit tous les RPG situés dans un univers médiéval). Il nous paraît trop évident de conseiller les autres jeux du studio derrière Elden Ring, le gameplay étant trop proche. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais jeux, mais il y a d’autres expériences à vivre.

Attention, ces titres pourraient vous coûter quelques manettes…

Tous ces jeux excellents qui vont jouer avec vos nerfs

Hades (2020)

Zagreus, le héros de Hades. // Source : Supergiant Games

On ne manquera jamais l’occasion de conseiller Hades, véritable petite merveille qui vous rendra accro dès la première partie. Dans cette relecture très osée de la mythologie grecque, on incarne le fils du Dieu des enfers. Ce héros atypique n’a qu’une envie : quitter son père pour profiter d’une liberté méritée. En résulte une aventure qui s’appuie sur la répétition d’échecs pour, enfin, triompher. En prime, la narration est exemplaire, avec un univers qu’on prend plaisir à approfondir à chaque tentative.

Jouable sur : PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Remnant: From the Ashes (2019)

Remnant: From the Ashes. La poussière, justement, vous risquez de la manger souvent. // Source : Perfect World

Remnant: From the Ashes est, en quelque sorte, la version TPS des Dark Souls — où on remplacerait la magie, les épées et les haches par des armes à feu. Et force est de reconnaitre que les changements opérés fonctionnent, en garantissant des sensations inédites. L’habillage est certes un peu austère, mais le soin accordé à la mécanique de tir — recul, rechargement, bruitage — est à souligner. Il faut s’accrocher un peu, puis on ne voit plus les heures défiler.

Jouable sur : PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.

Cuphead (2017)

Cuphead et sa direction artistique d’antan. // Source : Microsoft

Il ne faut pas se fier aux apparences : derrière ses graphismes dignes d’un dessin animé des années 30, Cuphead cache sans doute un défi les plus corsés de ces dernières années. Très à l’ancienne, le gameplay mise tout autant sur les réflexes que sur l’apprentissage et l’abnégation. On s’arrache les cheveux dans certains niveaux, sachant que le mode facile n’est qu’illusion : il ne permet pas vraiment de progresser.

Jouable sur : PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Furi (2016)

Furi. // Source : The Game Bakers

Furi se définit comme un boss rush, à savoir un jeu vidéo qui s’appuie uniquement sur des combats face à des adversaires coriaces. D’aucuns y verraient une limite. Il s’agit en réalité d’une force, car chaque face-à-face est unique et requiert une méthodologie propre pour s’en sortir. C’est brillant, et toujours surprenant. À noter qu’une extension sortira très bientôt : à partir du 16 mai, on pourra incarner un autre personnage.

Jouable sur : PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Eldest Souls (2021)

Eldest Souls est un jeu très, très exigeant. // Source : United Label

À l’instar de Furi, Eldest Souls articule son gameplay autour de combats face à des boss. Là encore, c’est une manière d’exploiter au mieux tous les outils mis à disposition des joueuses et des joueurs pour s’en sortir. Chaque ennemi qu’on rencontre marque vraiment les esprits et, entre deux séquences épiques, on peut explorer une mystérieuse citadelle animée par un magnifique rendu en pixel art. Attention, c’est vraiment très dur.

Jouable sur : PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

The Surge 2 (2019)

The Surge 2 // Source : Focus Home Interactive

On s’était promis de ne mettre aucun jeu qui rappelle les Dark Soul dans cette sélection. On fera une petite entorse à la règle avec The Surge 2. Alors que le premier opus s’avérait méritant, mais perfectible, cette suite affirme beaucoup plus les ambitions de cette relecture SF du genre popularisé par FromSoftware. Plus beau, plus long et surtout mieux maîtrisé, The Surge 2 s’appuie sur une mécanique intéressante, consistant à pouvoir démembrer les ennemis pour récupérer des ressources essentielles à sa survie. Oui, c’est violent.

Jouable sur : PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.

Hollow Knight (2017)

Hollow Knight // Source : Team Cherry

Quand on regarde des images ou des vidéos d’Hollow Knight, on se dit que tout est un peu trop mignon et inoffensif pour être vrai. Cette impression est la bonne, tant il place le curseur de l’exigence assez haut, avec des combats plus techniques qu’il n’y paraît. Ses nombreuses qualités se mettent au service d’une aventure dense, qui s’épanouit dans le genre des metroidvania (action/aventure/exploration). Seul hic ? On peut très vite s’y perdre et errer sans savoir où aller.

Jouable sur : PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Ikaruga (2002)

Ikaruga // Source : Treasure

Ikaruga rappellera des souvenirs douloureux aux amateurs des salles d’arcade. Il s’agit d’un shoot them up vertical, dont la particularité est très ingénieuse. Concrètement, le vaisseau qu’on pilote peut passer du noir au blanc, sachant que seul un projectile de la couleur opposée peut le détruire (il absorbe les autres). L’astuce consiste donc à switcher constamment en fonction de ce qui se passe à l’écran. Il faut être rapide et attentif.

Jouable sur : Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Tunic (2022)

Tunic // Source : Finji

Dans Tunic, personne ne vous dira quoi faire. Un mignon petit renard, qui ressemble au héros de Zelda, débarque sur une île. Les premières minutes sont hésitantes et on avance à tâtons, sans comprendre vraiment de quoi il en retourne. En fait, toutes les explications se trouvent dans les pages d’un manuel qu’on récupère au fur et à mesure. C’est une idée d’une intelligence folle, mais qui pourrait en rebuter plus d’un.

Jouable sur : Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.

