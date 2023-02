The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom va permettre de rentabiliser les figurines amiibo, objets de collection qui permettent de débloquer quelques bonus dans un jeu.

Vous vous souvenez des amiibo, ces figurines vendues par Nintendo pour vous faire dépenser votre argent pour vous permettre d’accéder à des fonctionnalités bonus dans un jeu ? Un nouveau modèle sera lancé à l’occasion de la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — attendu pour le 12 mai 2023 sur Nintendo Switch. Il sera à l’effigie de Link, héros emblématique de la saga, dans sa nouvelle tenue.

Dans un tweet publié le 9 février, Nintendo a indiqué à quoi servira l’amiibo dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. « En scannant cet amiibo, vous pourrez recevoir des armes et des matériaux, ainsi qu’une décoration spéciale pour votre paravoile », explique la branche américaine de la multinationale. Bref, il peut potentiellement s’agir d’un sacré coup de pouce dans la quête de sauver Hyrule.

amiibo dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Nintendo of America

De la construction dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ?

À noter que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom recyclera aussi d’anciens amiibo aux couleurs de la saga culte. Toutes les figurines Link et Zelda offriront l’opportunité d’obtenir des ressources, mais il y aura une petite subtilité : le motif du paravoile dépendra de l’amiibo scanné. Par exemple, l’amiibo Link inspiré de The Legend of Zelda: Majora’s Mask offrira une teinte plus sombre, en adéquation avec l’orientation de l’épisode.

Tears of the Kingdom Majora’s Mask

Au-delà des bonus obtenus, on peut noter que Nintendo évoque des « matériaux », ce qui sous-entend que Link pourra construire des choses dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. C’est aussi ce que suggère le site officiel : « Créez votre propre aventure dans un monde où vous pouvez donner libre cours à votre imagination. » Par ailleurs, certaines images préfigurent la possibilité d’assembler des véhicules pour faciliter les déplacements au sein d’un Hyrule « à feu et à sang ».

Sur cette capture, on peut voir Link extirper une roue d’un point d’eau :

On récupère une roue… // Source : Nintendo

Sur cette capture, on retrouve la même roue attachée à un chariot qui semble de fortune :

… et on en fait un véhicule étrange // Source : Nintendo

Si les amiibo fournissent des matériaux nécessaires à l’artisanat, alors ils pourraient vraiment s’avérer très utiles — ce qui n’est pas toujours le cas en fonction des jeux. Fort heureusement, on n’est pas non plus dans l’abus. Dans The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, l’amiibo spécial permettait de se téléporter à l’envi. Un pouvoir un peu trop puissant.

