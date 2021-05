Les amiibo sont souvent inutiles, sauf quand ils ajoutent un pouvoir crucial dans un jeu vidéo.

Depuis plusieurs années, Nintendo commercialise des amiibo, figurines qui peuvent garantir certains bonus plus ou moins utiles quand on joue à des jeux vidéo. Souvent, leur apport virtuel est négligeable et il s’agit d’avantage d’objets de collection visant les fans assidus. Mais celle qui sera commercialisée pour The Legend of Zelda : Skyward Sword HD, à partir du 16 juillet, risque de faire grincer quelques dents (comme ce fut déjà le cas pour un jeu Metroid sur 3DS)

Présentée dans une vidéo diffusée sur YouTube le 18 mai, l’amiibo Zelda & Célestrier, à l’effigie de la princesse et d’un oiseau majestueux, ajoutera un pouvoir plus qu’intéressant à ses propriétaires : l’opportunité de pouvoir se téléporter librement. En somme, il faudra payer pour se faciliter la vie dans le portage du jeu d’action/aventure sorti, à l’origine, sur la Wii.

Un amiibo qui facilite un peu trop la vie

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD se déroule tout à la fois dans les airs et sur terre. Pendant l’épopée, la joueuse ou le joueur sera souvent amené à passer d’un environnement à l’autre. Pour cela, il sera nécessaire de passer par des points de sauvegarde, disséminés un peu partout sur la carte. Par conséquent, l’amiibo Zelda & Célestrier enlève une sacrée contrainte à celles et ceux qui investiront dans la figurine qui coûtera une vingtaine d’euros. En 2021, on se dit que cette option de confort pourrait être intégrée au jeu, sans devoir passer par l’achat d’un accessoire. Ce pouvoir pourrait même constituer un ajout intéressant pour cette remasterisation.

« La figurine amiibo Zelda & Célestrier peut être utilisée à n’importe quel moment, lors de l’exploration du monde ou des donjons, pour créer un point de contrôle et retourner dans les airs. En plein vol, ou lors d’une visite des nombreuses îles par-delà les nuages, le fait d’appliquer à nouveau l’amiibo sur le Joy-Con droit permettre au joueur de retourner au point de contrôle précédemment créé », précise Nintendo dans son communiqué de presse. À noter que les autres amiibo de la saga Zelda ne seront pas compatibles avec The Legend of Zelda : Skyward Sword HD.

Nintendo semble avoir pensé The Legend of Zelda : Skyward Sword HD pour le rendre plus accessible. Outre cet amiibo apportant un pouvoir très, très utile, le constructeur nippon a pris la décision de ne pas imposer la reconnaissance de mouvements pour contrôler le héros. Ces commandes seront toujours présentes pour donner des coups d’épée en agitant les bras (avec les manettes Joy-Con détachables), mais on pourra aussi jouer normalement. Un changement indispensable pour la Switch Lite.

