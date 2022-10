Le patron des programmes sur HBO, la chaîne qui produit House of the Dragon, a fait savoir que la saison 2 de House of the Dragon sortira plutôt en 2024.

On s’en doutait, c’est maintenant confirmé : la saison 2 de House of the Dragon ne sortira pas dans l’immédiat. La suite des aventures de la famille Targaryen reviendra vraisemblablement en 2024, et pas avant, dans la mesure où tout reste à faire ou presque. Ce calendrier, encore assez vague, a été avancé par Casey Bloys, le patron des contenus sur HBO, la chaîne qui produit HotD.

Le tournage de House of the Dragon n’a pas encore commencé

« Nous commençons tout juste à mettre le plan en place, et comme la dernière fois, il y a tellement d’inconnues. Il ne s’agit pas d’être timide ou secret, mais vous ne voulez pas dire [au public] que ce sera prêt à telle date, et ensuite vous retrouver dans l’obligation de décaler la date de sortie », a-t-il indiqué, dans un passage cité par le magazine Vulture, le 27 octobre.

La première saison de House of the Dragon s’est achevée sur HBO (et Canal+ ou Amazon Prime Video , via OCS, en France) le 24 octobre 2022 avec un terrible coup de théâtre scénaristique. Sans en dévoiler la teneur, la scène finale du dernier épisode rend désormais inévitable cette « Danse des Dragons », qui désigne en fait une longue guerre civile entre les Verts et les Noirs.

On reverra les dragons de HotD dans deux ans. // Source : HBO

En principe, le tournage de la saison 2 doit démarrer au printemps 2023, ce qui rend très improbable la perspective d’une sortie de la suite l’année prochaine, y compris au dernier trimestre. La production s’étalera sur plusieurs semaines. À cela, il faut aussi ajouter toute la postproduction, des effets spéciaux au montage, en passant par d’éventuels reshoots.

Selon toute vraisemblance, la saison 2 de House of the Dragon ne sera pas la dernière. Compte tenu de la densité des évènements du roman Feu et Sang, qui chronique les péripéties de la dynastie Targaryen (le livre sert de base à la série), on peut raisonnablement penser qu’il y aura au moins une troisième saison, et sans doute une quatrième, voire une cinquième.

