La série sur Jon Snow est encore à un stade très précoce. Mais on sait désormais que l’écrivain du Trône de Fer (Game of Thrones) est dans la boucle.

Les informations du journal The Hollywood Reporter étaient bien fiables. Il y a une série télévisée en préparation autour du personnage de Jon Snow, l’un des héros de Game of Thrones. La nouvelle a été successivement confirmée par Emilia Clarke, qui incarnait Daenerys Targaryen, puis par George R. R. Martin, le romancier américain derrière tout cet univers.

Rien ne permet de garantir que ce chantier arrivera à son terme. Par le passé, la chaîne HBO avait renoncé à un premier spin-off de GoT, malgré des millions engagés pour le pilote, la constitution d’une distribution artistique et l’existence d’un récit. C’était le projet Blood Moon / The Long Night. Il y a encore bien des obstacles devant la route de la série sur Jon Snow qui pourraient la faire tomber.

Est-ce que Kit Harrington va sourire dans la nouvelle série ? // Source : HBO

Aujourd’hui, on ne sait pratiquement rien de ce programme, hormis la participation évidente de Kit Harrington dans le processus créatif et son retour dans le costume du personnage — signe d’ailleurs du très grand attachement qu’il a pour lui et pour ce que la série a apporté à sa carrière. On sait juste que le récit se passera après GoT, sans doute pour partie au-delà du Mur.

George R. R. Martin est dans la boucle

Ce qui est sûr, par contre, c’est que George R. R. Martin est dans la boucle. L’écrivain a confirmé son implication dans le projet sur son blog le 23 juin, même si son degré d’engagement n’est pas clair. « Diverses rumeurs circulent sur ma participation, ou mon absence de participation. Je suis impliqué, tout comme je le suis avec [toutes les autres séries en préparation] », a-t-il dit.

« L’équipe de Kit m’a rendu visite ici à Santa Fe et a travaillé avec moi et ma propre équipe d’écrivains et de consultants brillants et talentueux pour mettre au point le spectacle », a-t-il ajouté, tout en mettant beaucoup l’accent sur les risques que ce projet, comme les autres, n’ont aucune garantie de franchir la ligne d’arrivée. Ce sont des projets industriels compliqués et coûteux.

Et qui va écrire la suite du roman, George ? C’est bien beau de multiplier les projets et les participations, mais… // Source : Gage Skidmore

D’ailleurs, pour la série Jon Snow, tout comme les autres en gestation, il n’y a aucun feu vert qui a été donné. Les projets restent à un stade d’avancement très précoce, avec la consolidation du scénario — il y a d’ailleurs déjà eu plusieurs réécritures, signe que les fondations sur lesquelles tout le reste sera bâti sont encore plutôt instables. Rien n’est fait.

Aujourd’hui, le seul projet qui a une existence concrète est la série House of the Dragon, qui arrive cet été. La série se concentrera sur la dynastie Targaryen et ses personnages compliqués, à une période de l’histoire clé pour Westeros. Avant de voir la série, il y a d’ailleurs plusieurs éléments à connaître sur Game of Thrones avant d’attaquer le visionnage de House of the Dragon.