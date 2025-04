Lecture Zen Résumer l'article

Bridgerton, la fameuse série historique de Shonda Rhimes, vient de perdre sa place au sommet des audiences de Netflix, au profit d’une autre production britannique, au succès indéniable.

Le règne de Charlotte vient-il de prendre fin ? En tout cas, la réalité des audiences a bel et bien rattrapé la monarque de Bridgerton. La série historique, jusqu’ici intouchable, a ainsi dû tirer sa révérence face à un poids lourd, qui squatte le top 10 de Netflix de façon inattendue depuis sa sortie, le 13 mars 2025.

Pour aller plus loin Voici les 16 meilleures séries à voir sur Netflix

Adolescence dépasse largement Bridgerton

Plus de 114 millions de vues en moins d’un mois et un succès qui ne cesse de s’amplifier, jour après jour : Adolescence est devenue un véritable phénomène de société, dont on entend le nom partout, dans les médias comme à la machine à café. Au Royaume-Uni, les quatre épisodes, tournés en plan-séquence, ont même été rendus accessibles gratuitement dans tous les lycées du pays.

Il faut dire que cette série est un coup de poing absolu, menée par un casting de haute volée. À travers l’histoire de Jamie, un garçon accusé de meurtre, le récit met en lumière avec subtilité les influences masculinistes qui infusent la jeunesse, via les réseaux sociaux.

Jamie, l’adolescent en apparence banale d’Adolescence // Source : Netflix

Saluée unanimement par le public comme par la critique, Adolescence a ainsi détrôné Bridgerton, en devenant la quatrième série anglophone la plus regardée de toute l’histoire de Netflix. Elle se situe juste derrière Mercredi, la saison 4 de Stranger Things ainsi que Dahmer.

Avec plus de 439 millions d’heures de visionnage, les quatre épisodes se classent actuellement n°1 dans près de 70 pays, dépassant des cartons d’audience comme les saisons 1 et 3 de Bridgerton, Le Jeu de la Dame ou encore The Night Agent.

Pour aller plus loin 5 séries à voir après Adolescence sur Netflix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama