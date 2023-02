Dimanche 12 février, c’est le Superbowl. Un événement si important aux États-Unis que HBO, le diffuseur original de The Last of Us, a décidé d’avancer la sortie du 5ème épisode de la série à vendredi.

The Last of Us, annulée à cause du Superbowl ? Pas de panique, la non-diffusion du cinquième épisode de la série le dimanche 12 décembre a plutôt des allures de bonne nouvelle. HBO a décidé d’avancer la sortie de l’épisode de deux jours, pour le diffuser le vendredi 10 décembre sur son antenne et son application HBO Max. En France, on pouvait craindre qu’Amazon conserve la diffusion du lundi, mais le géant américain a annoncé par communiqué de presse qu’il publiera le 5è épisode de The Last of Us sur Prime Video le samedi 11 décembre.

2 jours d’avance pour The Last of Us

Pour les fans de la série, cette avance est une bonne nouvelle. Pour HBO, un peu moins. Historiquement, le créneau du vendredi soir a toujours été considéré comme le plus compliqué à la télévision américaine. Puisque les Américains sortent le vendredi, il est rare qu’un programme réalise de bonnes audiences en fin de semaine (le vendredi est le créneau maudit, sur lequel on met les séries sur le point d’être annulée). Habituée aux records hebdomadaires, The Last of Us risque de marquer un coup d’arrêt, avant une éventuelle remontée le lundi 20 février pour l’épisode 6. Il est toutefois peu probable que cela ait un impact sur sa popularité à long terme.

Nick Offerman dans le rôle de Bill, pour l’adaptation de the Last of Us. // Source : HBO

En France, c’est Amazon qui détient les droits français de The Last of Us. Le groupe Warner Bros. Discovery et le géant américain ont signé un accord historique, pour que Prime Video diffuse l’intégralité des contenus produits par le studio. Une alliance qui a de quoi surprendre, alors qu’OCS vient de perdre les droits de HBO. La bonne nouvelle est que Prime Video conserve la flexibilité suffisante pour avancer, lui aussi, la date de diffusion des épisodes.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.