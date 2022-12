Ils sont indissociables de la période hivernale : les films doudous font leur grand retour, comme chaque année. Que vous soyez abonnés à Disney+, Netflix ou Prime Video, vous devriez trouver votre bonheur avec ces 9 recommandations pour raviver votre esprit de Noël.

Les décorations lumineuses sont installées dans les rues, un sapin a pris place dans votre salon et les achats de cadeaux se terminent : vous le savez déjà : nous sommes en plein dans la période de Noël. Et qui dit 25 décembre, dit longs-métrages thématiques conçus spécialement pour cette période festive de fin d’année.

Pour vous épargner un énième revisionnage de Maman, j’ai Raté l’Avion, du Père Noël est une Ordure ou du classique La Vie est Belle, malgré toutes leurs qualités, voici 9 films dont l’esprit de Noël ou l’univers enneigé devraient vous enchanter. Et si vous avez des enfants, ou que vous-même raffolez de l’animation, on vous invite à consulter notre sélection de dessins animés parfaits pour Noël.

Spirited, la comédie musicale parodique avec Deadpool (Apple TV+)

Vous commencez à bien connaître la chanson : le méchant Scrooge est hanté par les fantômes des Noëls passé, présent et futur, jusqu’à devenir un être meilleur. Ça, c’est la version du conte de Charles Dickens, maintes et maintes fois adapté sur le petit et le grand écran. Mais cette année, Apple TV+ a décidé de donner un bon coup dans la fourmilière de ce classique avec Spirited. Le début vous sera familier, jusqu’à ce que Clint Briggs, l’âme irrécupérable à sauver, ne renverse la situation pour donner une bonne leçon au fantôme du Noël présent…

Comédie musicale réjouissante et colorée, Spirited a l’avantage de mettre en scène Will Ferrell (Saturday Night Live) et Ryan Reynolds (Deadpool) dans les rôles principaux. Les deux comédiens semblent s’éclater dans cette parodie hilarante des films de Noël. Ils nous entraînent avec eux dans une avalanche de scènes musicales aux chorégraphies dignes de Broadway, tout en prenant soin de se moquer des personnages qui chantent sans raison au milieu de nulle part. Il ne faut tout de même pas être allergique aux narrations dégoulinantes de sucrerie, mais Spirited pourrait bien être LE film de Noël de 2022.

Piège de Cristal, l’incontournable film d’action (Disney+)

Une histoire iconique mille fois parodiée, un duel au sommet entre Bruce Willis et Alan Rickman et un fameux débardeur blanc : Piège de Cristal, le premier volet de la saga Die Hard, est indissociable de l’esprit de Noël. Dans cette avalanche d’action, le badass flic new-yorkais, John McClane, se retrouve à devoir gérer une prise d’otages au sein de la Nakatomi Corporation.

Piège de Cristal, c’est un peu le film doudou par excellence : rempli de nostalgie, de moments cultes, de punchlines et accrocheur de bout en bout. D’autant que le long-métrage est servi par un casting d’exception et par une réalisation impeccable de John McTiernan (Predator). Bon, Piège de Cristal n’est pas l’évidence du film familial de Noël, mais il reste pourtant un petit chouchou dans le cœur de nombreux fans (dont l’autrice de ces lignes). Promis, vous ne sortirez pas indemnes de cette tour de verre, disponible sur Disney+. Allez, un dernier mot pour vous donner envie de vous (re)plonger dans ce monument : Yipee Ki-Yay !

Le Grinch, le film de Noël conçu pour les haters (Netflix et Amazon Prime Video)

Tous les ans, à l’approche de Noël, vous ronchonnez à l’idée de devoir supporter guirlandes lumineuses et chorales joyeuses pendant plus d’un mois ? Vous devriez donc vous reconnaître un peu dans l’attitude du grognon Grinch, un grand dadais vert aux grimaces loufoques. Porté par le talent de l’énergique Jim Carrey, ce film culte de Ron Howard (Willow) se taille toujours une place de choix dans les tops des films de Noël.

Ce conte sur la tolérance et la magie des fêtes retranscrit parfaitement l’esprit du personnage créé en 1957 par l’illustrateur Dr Seuss. Ce misanthrope assumé, au sourire élastique iconique, veut ainsi saborder les fêtes de Noël avant de rencontrer la jeune Cindy Lou, qui pourrait bien toucher son cœur tout mou… Un brin effrayant pour les tout-petits, Le Grinch reste toujours efficace pour parodier l’esprit capitaliste de ces célébrations hivernales, sur Netflix ou sur Amazon Prime Video.

Le Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière Blanche et l’Armoire Magique, l’aventure fantastique et hivernale (Disney+)

Qui n’a jamais rêvé de découvrir un univers tout entier, simplement en poussant la porte d’une vieille penderie en bois ? Peter, Susan, Edmund et Lycy Pevensie ont fait de ce rêve une réalité en débarquant, tranquillement, à Narnia. Le problème, c’est que le royaume est gouverné par une reine glaciale (la formidable Tilda Swinton), au détriment du sauveur de l’humanité, à savoir le lion Aslan. Les quatre frères et sœurs vont devoir s’allier pour sauver Narnia et lui redonner toute sa splendeur d’autrefois.

Des plaines enneigées, des batailles épiques, des trahisons, en veux-tu, en voilà, une musique envoûtante, une méchante charismatique… Le premier volet du Monde de Narnia possède absolument tous les ingrédients d’un bon film de fantasy. Et il est d’ailleurs le seul de la saga qui mérite vraiment le coup d’œil, rien que pour son combat final absolument jouissif. Le Lion, la Sorcière Blanche et l’Armoire Magique, disponible sur Disney+, est franchement le périple parfait pour des fêtes en famille au coin du feu. Et le Père Noël distribue des cadeaux dans le film, donc ça compte.

Que Souffle la Romance, l’histoire d’amour gay gnangnan, mais mignonne (Netflix)

Pour changer des classiques hétéros comme Love Actually ou The Holiday, vous devriez vraiment jeter un œil à Que Souffle la Romance, qui vous remontera le moral à coup sûr. Peter et Nick sont les meilleurs amis du monde depuis presque dix ans. Mais alors que Peter s’apprête à passer Noël avec sa famille et à subir les remarques sur son célibat, il décide d’embarquer Nick avec lui. L’amour pourrait alors frapper à leur porte…

Oui, le scénario est vu et revu. D’ailleurs, en lisant ces lignes, vous avez déjà très probablement deviné la fin du film, disponible sur Netflix. Mais Que Souffle la Romance se révèle être une petite pépite remplie de mignonnerie dont seul Noël a le secret. Philemon Chambers et Michael Urie (Ugly Betty) forment un couple adorable, tandis que Jennifer Coolidge (The White Lotus) consolide son statut d’icône gay dans cette comédie romantique aussi moelleuse qu’un marshmallow. À savourer tout en dégustant votre meilleure tasse de thé de Noël et de délicieux chocolats, bien calé sous un plaid : effet garanti.

Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, le conte féerique (Disney+)

À Londres, la jeune Clara tente de surmonter sa tristesse, suite au décès de sa mère. La veille de Noël, elle reçoit un cadeau de sa part : une petite boîte en forme d’œuf, dont il manque la clé. Lors d’une fête organisée par son parrain, un inventeur de génie, elle entame un voyage inattendu dans un royaume magique dont elle ignorait l’existence. Et surprise : elle en est la princesse…

Sans révolutionner le genre (loin de là), Casse-Noisette et les Quatre Royaumes peut tout de même se vanter d’être un divertissement de qualité. Le film, sur Disney+, bénéficie notamment d’un casting quatre étoiles, constitué de Keira Knightley (Pirates des Caraïbes), Morgan Freeman (Les Évadés) ou Matthew Macfayden (Succession). Si le scénario ne vous surprendra pas vraiment, nous vous conseillons tout de même de ne pas rater cette merveilleuse épopée dans des décors d’une grande beauté, accompagnée des célèbres musiques de Tchaïkovski. Et puis, voir Keira Knightley incarner la Fée Dragée et manger ses cheveux barbe à papa, ça vaut le détour.

À Couteaux Tirés, l’énigmatique enquête façon Cluedo (Netflix)

Vous aimez résoudre des puzzles ou des mystères à la manière des romans d’Agatha Christie ? Ça tombe bien, nous aussi et on apprécie d’autant plus lorsque l’intrigue est bien ficelée. C’est le cas d’À Couteaux Tirés, centré autour de l’auteur de polar Harlan Thrombey. Alors qu’il est retrouvé mort, le détective Benoit Blanc est chargé d’élucider l’affaire et réunit donc la famille du écrivain de renom.

De fausses pistes en mensonges, vous allez adorer suivre la narration de ce film d’enquête aux twists malins et à l’ambiance délicieuse. Réalisé par Rian Johnson (Star Wars VIII : Les Derniers Jedi), À Couteaux Tirés déballe surtout un parterre de stars assez impressionnant : Daniel Craig (James Bond), Jamie Lee Curtis (Halloween), Chris Evans (Avengers), Lakeith Stanfield (Atlanta), Ana de Armas (Blade Runner 2049)… Bref, vous devriez passer un bon moment devant ce casse-tête, idéal pour relativiser sur vos énièmes débats familiaux de Noël. Et sachez que sa suite très attendue, Glass Onion, est désormais également disponible sur Netflix.

Super Noël, le mode d’emploi pour remplacer le Père Noël (Disney+)

Imaginez : un beau matin, vous vous réveillez, tranquillement, comme d’habitude. Mais au moment de vous observer dans le miroir, vous découvrez avec stupeur que vos cheveux ont blanchi et qu’une longue barbe blanche orne désormais votre visage. Et bien, c’est le destin de Scott Calvin. Il faut dire que quelques mois plus tôt, sa vie a légèrement changé lorsqu’il a enfilé le costume du Père Noël pour assurer sa tournée…

On vous l’accorde, les effets spéciaux de Super Noël ont grandement vieilli. Mais ce film des années 1990, désormais suivi d’une série sortie sur Disney+, mérite toujours votre attention. Centré autour de la relation entre Scott et son fils, Charlie, le film développe un propos plutôt habile (quoiqu’un peu gnangnan) sur l’importance des liens familiaux. Et cette comédie américaine coche toutes les cases d’un bon film de Noël : des rennes, des elfes, le Pôle Nord, plein de bons sentiments dégoulinants et un humour à toutes épreuves. Si vos enfants doutent de l’existence du grand bonhomme rouge, Super Noël, sur Disney+, est le film qu’il vous faut.

Anna and the Apocalypse, la comédie musicale avec option zombies (Amazon Prime Video)

À mi-chemin entre Glee et Shaun of the Dead, ce teen movie improbable devrait convenir à tous les amateurs de films de Noël atypiques. Anna est une adolescente comme les autres, toujours en quête de liberté. Mais un matin, des zombies attaquent la petite ville de Little Haven. Elle devra s’associer à ses camarades de lycée pour survivre à cette horde de morts-vivants, à la veille de Noël.

Clairement, il vaut mieux ne pas être allergique aux chorégraphies entamées sur des tables de cantine et à l’humour anglais si vous voulez apprécier Anna and the Apocalypse, sur Amazon Prime Video. Mais si les films de zombies ne vous font pas peur et que vous voulez pousser la chansonnette, alors vous allez adorer cette comédie complètement décalée dont seuls les Anglais ont le secret. On vous conseille évidemment de la regarder en VO : les paroles des chansons, ironiques à souhaits, valent largement le détour. Attention : les effusions d’hémoglobine sont largement au programme. Mais le seul personnage lesbien du groupe ne meurt pas au bout de 10 minutes, comme d’habitude. Et ça, on applaudit bien fort.

