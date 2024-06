Lecture Zen Résumer l'article

Alors que l’été pointe tranquillement le bout de son nez, il est temps de s’offrir une bonne dose d’amour bien méritée. Voici donc 4 films pour voir la vie en rose sur Prime Video : Love Actually, Mamma Mia!, Le Journal de Bridget Jones ainsi qu’Un Jour.

Chaque année, les comédies romantiques cultes reviennent ensoleiller nos hivers sombres comme nos étés radieux. Que ce soit pour célébrer les périodes de Noël ou faire battre notre cœur à la chamade, les plateformes de SVOD profitent évidemment de notre attachement à ces œuvres iconiques. Voici donc 4 films remplis de romance à (re)voir sans modération sur Prime Video.

Mamma Mia // Source : Paramount Pictures

Love Actually sur Prime Video, la guimauve ultime

Alors oui, la période estivale est rarement recommandée pour un visionnage de Love Actually, qui possède plutôt des cadeaux au pied du sapin, des guirlandes lumineuses dans les rues et de la neige à perte de vue. Mais après tout, avons-nous vraiment besoin d’une saison particulière pour nous abreuver de ce monument de la comédie romantique ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Si vous avez dormi dans une grotte depuis 2003, on vous résume le film : dans la ville de Londres, 10 histoires d’amour s’entremêlent, entre romance naissante et divorce imminent. Si Love Actually a pu conserver son statut de film culte depuis tant d’années, malgré quelques aspects sexistes qui ont franchement mal vieilli, c’est majoritairement grâce à son casting prestigieux, de Hugh Grant (Bridget Jones) à Keira Knightley (Pirates des Caraïbes) en passant par Emma Thompson (Years and Years), Colin Firth (Orgueil et Préjugés version BBC) ou Alan Rickman (Harry Potter). Et surtout : n’oubliez pas d’aller vous gaver d’amour jusqu’à en crever.

À voir si vous avez aimé : The Holiday ; Quatre mariages et un enterrement ; Tempête de Noël ; Coup de foudre à Notting Hill ; Il était temps

The Holiday ; Quatre mariages et un enterrement ; Tempête de Noël ; Coup de foudre à Notting Hill ; Il était temps À voir si vous cherchez : comédie romantique ; film culte ; humour anglais ; débrancher son cerveau ; casting en or ; feel-good ; période de Noël ; le déhanché de Hugh Grant ; la meilleure interprétation de All I Want for Christmas is You ; la fameuse scène des pancartes, toujours un peu gênante

Mamma Mia! sur Prime Video, la comédie musicale ensoleillée

On change d’ambiance avec une comédie romantique cette fois parfaite pour la chaleur de l’été : Mamma Mia! et la bonne humeur de Meryl Streep (Sur la route de Madison). Le film nous emmène à la fin des années 1990, sur l’île grecque de Kalokairi, aux côtés de Donna et de sa fille, Sophie, sur le point de se marier. Elle envoie alors trois invitations à trois hommes, qui pourraient être son père. Leur retour sur l’île auprès de Donna va bouleverser leur vie…

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Il faut vraiment aimer les tubes du groupe ABBA pour s’enfiler leurs mélodies disco-kitsch pendant près de deux heures, non-stop. Mais une fois cette étape passée, Mamma Mia! remplit son rôle à merveille : nous donner du baume au cœur à coups d’intrigues évidemment prévisibles et de numéros musicaux inoubliables. Meryl Streep étincelle de mille feux dans cette romance musicale lumineuse et survoltée, parfaite en toutes circonstances.

À voir si vous avez aimé : Hairspray ; Grease ; The Prom ; Saturday Night Fever ; Le Diable s’habille en Prada ; Mamma Mia : Here We Go Again

Hairspray ; Grease ; The Prom ; Saturday Night Fever ; Le Diable s’habille en Prada ; Mamma Mia : Here We Go Again À voir si vous cherchez : comédie musicale ; romance ; humour ; casting en or ; île grecque ; feel-good ; avoir les tubes d’ABBA en tête pendant des semaines ; voir Meryl Streep faire le grand écart à presque 60 ans

comédie musicale ; romance ; humour ; casting en or ; île grecque ; feel-good ; avoir les tubes d’ABBA en tête pendant des semaines ; voir Meryl Streep faire le grand écart à presque 60 ans Passez votre chemin si : écouter deux heures d’ABBA vous semble être un supplice

Le Journal de Bridget Jones sur Prime Video, quand Jane Austen rencontre Céline Dion

Et le beau Mr Darcy rencontra… Bridget Jones. En partie inspirée par Orgueil et Préjugés, l’autrice Helen Fielding a démarré un best-seller incontournable en quatre romans à la fin des années 1990. Trois films plus tard, Bridget Jones est devenue tout aussi culte dans sa version cinéma.

Le premier film nous permet de mieux connaître cette héroïne, bien décidée à reprendre sa vie en main, à 32 ans. Elle entame alors un journal intime dans lequel elle confie sa ferme intention d’arrêter de fumer, de perdre du poids et surtout de trouver l’homme de sa vie.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Incarnée par Renée Zellweger (What/If), Bridget Jones a permis aux comédies romantiques d’entrer dans une nouvelle ère, avec des personnages plus réalistes, maladroits et imparfaits.

Comme de nombreuses comédies romantiques du début des années 2000, le film n’échappe malheureusement pas à des biais sexistes et grossophobes, mais il parvient tout de même à nous embarquer dans un triangle amoureux avec Hugh Grant et Colin Firth, à coups de chansons de Céline Dion. À noter que pour les fans ultimes, la trilogie complète est disponible sur Prime Video, avec L’Âge de Raison et Bridget Jones Baby.

À voir si vous avez aimé : Orgueil et Préjugés ; Love Actually ; Quand Harry rencontre Sally ; The Holiday ; Girls ; Tête à tête

Orgueil et Préjugés ; Love Actually ; Quand Harry rencontre Sally ; The Holiday ; Girls ; Tête à tête À voir si vous cherchez : comédie romantique ; film culte ; so british ; humour ; débrancher son cerveau ; casting en or ; cocooning ; triangle amoureux ; happy end ; feel-good ; vous souvenir à quel point Bridget Jones est un brin grossophobe ; chanter All by myself à tue-tête quand même dès l’introduction

Un Jour sur Prime Video, pour sortir les mouchoirs

Avant la bouleversante série made in Netflix, une autre adaptation du roman de David Nicholls avait fait chavirer nos cœurs : le film de 2011, avec Anne Hathaway (L’idée d’être avec toi) et Jim Sturgess (Cloud Atlas). Il y incarnent Emma et Dexter, deux étudiants qui passent une nuit ensemble, avant de décider de rester amis. Pendant 20 ans, leurs trajectoires vont se croiser tandis qu’ils se séparent, s’aiment, se détestent et se manquent.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Un Jour est une comédie romantique plus profonde qu’il n’y paraît, évoquant le temps qui passe, les indécisions, le bonheur et l’amour avec une douceur rare. Il est difficile d’oublier le couple formé par Dexter et Emma après le visionnage de ce drame, dont le final reste longtemps en mémoire. Une tranche de vie qui donne envie de tomber amoureux, et d’en profiter à chaque seconde.

À voir si vous avez aimé : Un Jour (la série) ; PS : I Love You ; Blue Valentine ; Nos étoiles contraires ; N’oublie jamais ; (500) Jours Ensemble ; Sur la route de Madison ; Le Temps d’un Automne ; Il était temps ; Eternal Sunshine of the Spotless Mind

: Un Jour (la série) ; PS : I Love You ; Blue Valentine ; Nos étoiles contraires ; N’oublie jamais ; (500) Jours Ensemble ; Sur la route de Madison ; Le Temps d’un Automne ; Il était temps ; Eternal Sunshine of the Spotless Mind À voir si vous cherchez : drame ; romance ; comédie ; histoire d’amour ; casting en or ; émotion ; meilleurs amis ; pleurer à chaudes larmes ; admirer le beau couple formé par Anne Hathaway et Jim Sturgess ; réfléchir à ses propres relations amoureuses et amicales

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !