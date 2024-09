Lecture Zen Résumer l'article

Dans l’épisode 5 de la saison 2 des Anneaux de pouvoir, une scène suggère la présence d’une terrible créature, tapie dans les tréfonds de la Terre. Son identité semblait évidente, mais une autre théorie est apparue. Elle fait malheureusement fausse route.

C’est une scène qui a grandement plu. Dans l’épisode 5 de la saison 2 des Anneaux de pouvoir, Disa se retrouve dans une vaste grotte, à la recherche d’une sphère qu’elle vient d’égarer. Elle se met à pousser un puissant chant, qui l’aide à localiser l’objet, en déclenchant une vibration sonore. C’est alors qu’un lointain écho, oppressant, se fait entendre.

Attention, la suite contient des spoilers sur Les Anneaux de pouvoir.

La théorie du Guetteur des Eaux ?

Des profondeurs de la caverne, un feulement très lointain parvient jusqu’aux oreilles de la Naine, en réaction à son cri, émis quelques instants plus tôt. Juste après, un autre grognement beaucoup plus terrifiant traverse les profondeurs de la montagne. Le hurlement est tel qu’il provoque une onde de choc jusqu’à Disa, qui prend peur.

De prime abord, la nature de la créature à l’origine de ce bruit nous semblait évidente. Après tout, la production n’a pas caché la présence d’un Balrog dans la série. Il est évoqué dans les trailers, mais aussi dans l’épisode 7 de la saison 1. Enfin, le générique de la saison 2 dessine dans le sable un Balrog stylisé.

C’est quoi, ça ? Les autres, dites rien. // Source : Amazon Prime Video

Mais, en se baladant sur Reddit et les réseaux sociaux, on peut constater que des internautes ont théorisé une autre hypothèse. Il s’agirait plutôt du Guetteur des Eaux (en anglais Watcher in the Water), une créature monstrueuse à l’origine très incertaine. Ce qui est sûr, c’est qu’elle s’est effectivement installée, un jour, à Khazad-dûm, là où vit Disa au quotidien.

« Moi aussi, j’ai d’abord pensé que c’était le Balrog. Mais après avoir vu d’autres personnes suggérer qu’il s’agissait en fait du Guetteur des Eaux, je pense que cela a plus de sens. Cet épisode présente aussi les Portes de Durin, et le Guetteur y est associé. (De plus, j’ai pensé que le ver de l’épisode précédent était une préfiguration du Guetteur) », raisonne Phee78.

Oui, c’est bien un Balrog dans Les Anneaux de pouvoir

Disons-le tout net : il fait fausse route. Le Balrog est bien à l’origine de ce bruit. On peut l’affirmer puisqu’on a vu toute la saison 2 des Anneaux de pouvoir dès la fin août (l’avis ne contient pas de spoiler) et, aussi, parce qu’il est avéré qu’il y a également un Balrog endormi dans les profondeurs de Khazad-dûm, à ce moment-là de l’histoire.

Il faut se souvenir que dans l’épisode 5, on commence à bien voir l’effet de l’anneau magique sur Durin III, le roi du royaume nain de Khazad-dûm, et père de Durin IV. Sa cupidité est désormais évidente : il imagine un impôt royal qui ponctionne un peu plus son peuple, et revient sur un ordre passé qui interdisait de creuser trop profondément.

Source : Amazon Prime Video

Or, c’est cette quête obsessionnelle pour l’or, les joyaux et le mithril qui va avoir pour conséquence de réveiller le Balrog. Les Nains, poussés par l’envie d’amasser toujours plus de richesse, vont finalement causer la chute de leur grand royaume souterrain. Cet ancien démon, servant de Morgoth, va finir d’ailleurs par gagner un surnom : le Fléau de Durin.

Scénaristiquement, tout est donc mis en place pour préparer l’arrivée de ce monstre. La feuille qui tombe dans les tréfonds de la Moria (l’autre nom du royaume de Khazad-dûm), et qui s’embrase au contact d’une créature tapie dans l’ombre (d’ailleurs, la saison 1 montre clairement que c’est le Balrog), puis le grondement qu’entend Disa dans la saison 2.

Il faudra attendre le Troisième Âge pour en finir avec le Balrog. Le monstre sera terrassé par Gandalf le Gris lors d’une bataille épique. L’istar perdra lui aussi la vie durant ce combat. Le célèbre magicien sera toutefois ressuscité et renvoyé en Terre du Milieu, sa tâche contre Sauron n’étant pas achevée. Il sera alors connu comme Gandalf le Blanc.

