Le statut et l’identité réelle de Tom Bombadil ont toujours été une énigme, ainsi que la source de bien des débats. La série Les Anneaux de pouvoir met en scène cet étonnant personnage affable, et réussit à ne pas se vautrer maladroitement en tentant d’apporter une réponse définitive.

Sa présence était annoncée depuis des mois dans Les Anneaux de pouvoir. C’est désormais chose faite : Tom Bombadil a enfin fait ses débuts dans la série de Prime Video. Il est d’ailleurs largement l’attraction principale de l’épisode 4, sorti en streaming le 5 septembre 2024. Et les clins d’œil à ce personnage ne manquent pas.

La suite contient des spoilers sur Les Anneaux de pouvoir.

La prudence est de mise.

« On m’appelait Bombadil. Tom Bombadil. »

Si vous avez visionné l’épisode 4, peut-être avez-vous eu l’impression de mal cerner ce personnage.

Ses propos semblent avoir deux niveaux de lecture, il est énigmatique, fait de la magie, et a l’air d’être très bien au courant de ce qui se passe dans le monde. Il n’est pas non plus perturbé qu’un vieil arbre s’anime et capture l’Étranger. Et, quand on entend la voix d’une femme, une certaine Baie d’Or, on a l’impression, à l’écouter, qu’il n’y avait personne.

Plus surprenant encore, le nom qu’il donne à l’Étranger pour se présenter n’a pas l’air d’être le sien. « Quand je vivais près de l’Oserondule [une rivière traversant la Vieille Forêt, NDLR], on m’appelait Bombadil. Tom Bombadil ». Son âge aussi a l’air d’être une bizarrerie, puisqu’il a l’air plus vieux, bien plus vieux que l’Étranger, déjà pas tout jeune.

Pour les nerds de Tolkien, tout ce qu’il y a à savoir autour de Tom Bombadil est certainement déjà sur le bout des doigts. Mais pour les autres, il n’est pas inutile de donner quelques explications, car ce n’est pas tout à fait un hasard (ou une erreur) si un voile de mystère recouvre Tom Bombadil. En fait, la série a même raison de rester vague.

Ce bon vieux Tom. // Source : Prime Video

Ce flou artistique vise à respecter la volonté de J.R.R. Tolkien de ne jamais vraiment éclaircir le statut de Tom Bombadil. Il s’agissait, pointe Le dictionnaire Tolkien, paru aux éditions du CNRS et encadré par Vincent Ferré, universitaire spécialiste de l’auteur britannique, de lui ajouter une dimension énigmatique intentionnelle.

C’est pour cela que Tom Bombadil, quand l’Étranger lui demande qui il est, ou plutôt qu’est-ce qu’il est, rétorque : « vous connaissez déjà mon nom. Je n’ai que cette réponse à donner ». Tom élude, ce qui évite au passage à la série de se prendre les pieds dans le tapis en tentant d’y répondre — ce qui ne provoquerait que des problèmes.

De toute évidence, Tom Bombadil (joué par Rory Kinnear) est ici pour être la clé qui doit résoudre l’identité de l’Étranger, et l’aider à (re)trouver le contrôle de ses pouvoirs. Le mystère autour du statut de Tom sert de miroir pour réinterroger l’identité de ce bonhomme tout en guenilles et qui reste perdu sur sa place et son rôle dans ce monde.

Qui est vraiment Tom Bombadil ?

Aucune réponse n’est définitive. Le dictionnaire Tolkien note qu’il s’agit d’un personnage « déroutant », un « drôle de type », qui peut avoir une « attitude enfantine ». Des experts de Tolkien le présentent comme « le plus curieux personnage du monde de Tolkien », à la fois « fantasque et débonnaire », et insensible au pouvoir de l’Anneau Unique.

Dans la série, Tom Bombadil se décrit comme « l’Aîné ». Il ajoute qu’il « était là bien avant la rivière et les arbres », qu’il se « souvient de la première pluie et du premier gland de chêne ». Il dit avoir « connu l’obscurité sous les étoiles, quand le monde n’avait encore rien à craindre ». Entre les lignes, on saisit donc qu’il est très, très ancien.

Tout ceci coïncide avec ce qu’on sait de lui dans les romans du Seigneur des anneaux, puisque le personnage y est présent (il n’a pas été repris dans les films de Peter Jackson). Le dictionnaire ajoute que Tom est l’être « plus vieux que les vieux », qu’il a assisté à la formation de la forêt primordiale de la Terre du Milieu. Bref, que c’est une créature surnaturelle.

Plusieurs pistes existent pour expliquer ce qu’il est en tenant compte de ces éléments. Peut-être une force semblable à Gandalf, Sauron ou Saroumane, qu’on appelle les Maiar. Ou bien une puissance supérieure à ces êtres, que l’on nomme les Valar. Ou même, en poussant encore plus loin, pourquoi pas une manifestation d’Eru Ilúvatar, la divinité suprême.

Tom Bombadil, énigmatique jusqu’au bout du chapeau. // Source : Prime Video

D’autres pensent plutôt à une sorte de « Père Nature ». On le voit comme « un génie des lieux », une « exhalation de la terre », une « sorte d’esprit de la terre », une « représentation / personnification de la nature », ou encore une « manifestation de la générosité de la création elle-même ». Son attachement à la nature est ainsi visible à plusieurs occasions, y compris dans la série.

Une autre piste voit Tom Bombadil comme un être prélapsaire, c’est-à-dire qu’il est une sorte de témoin du monde de la Terre du Milieu, avant la chute des Hommes, des Elfes et même de Sauron ou Morgoth (Melkor, avant sa déchéance). Lui et sa compagne Baie d’Or seraient donc des sortes d’Adam et Ève qui représentent une « Création non déchue ».

Au-delà du statut que possède Tom Bombadil à l’intérieur de l’œuvre de Tolkien, il y a aussi toute la symbolique et l’allégorie qui accompagnent cette étonnante création de l’écrivain. L’article Wikipédia, labellisé de qualité en 2008, livre ainsi des éléments complémentaires aux commentaires fournis que l’on peut lire dans Le dictionnaire Tolkien.

Ainsi, Tom Bombadil constituerait d’abord une simple péripétie narrative, que l’auteur a voulu placer là pour simplement amuser ses enfants — tout l’univers de Tolkien ayant comme point de départ l’histoire du Hobbit, qui a été pensée comme un conte. Mais surtout, Tom Bombadil incarnerait en fait un certain vieil esprit campagnard anglais aujourd’hui disparu.

