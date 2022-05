Le spin-off de Game of Thrones, diffusé par HBO, se montre enfin visuellement. Mais au fait, qui sont les personnages de House of the Dragon ? Voici leurs posters.

La série Game of Thrones s’est achevée en 2019 sur HBO. Trois ans plus tard, les regards sont tournés vers le spin-off, qui se déroule des centaines d’années avant : House of the Dragon. L’attente fut longue, mais le tout premier trailer de la série a été diffusé ce 5 mai 2022. Elle donne enfin un aperçu du règne des Targaryen.

Le même jour, le compte Twitter officiel de la série a diffusé les posters des personnages principaux. Qui sont ces gens auxquels nous allons nous attacher ou que nous allons détester au fil des épisodes, avant qu’ils ne meurent probablement presque tous dans d’atroces souffrances ?

Rhaenyra Targaryen

Princesse de la maison Targaryen, Rhaenyra est au cœur de la sanglante guerre de succession de cette dynastie — une guerre nommée « Danse des Dragons ». Rhaenyra devait normalement succéder à son père (Viserys), puisqu’elle est l’aînée, mais ce droit est contesté par son demi-frère Aegon II. Son surnom : « joie du royaume ».

Viserys Targaryen

Le Viserys Targaryen qui apparaît dans House of the Dragon est le premier du nom (celui qui apparaît dans la saison 1 de Game of Thrones est le troisième du nom). C’est le roi de Westeros et son règne est une période prospère, plutôt calme. Mais il n’empêchera pas son royaume d’être précipité dans le chaos en déclenchant les guerres de succession (qui n’a pas encore démarré lors de cette saison du spin-off).

Daemon Targaryen

Prince des Targaryens, Daemon est un électron libre de la famille Targaryen, un guerrier sulfureux, charismatique, qui n’en fait qu’à sa tête. Il montre le dragon Caraxès. Il est le fils de Baelon et Alyssa Targaryen.

Otto Hightower

Otto n’est autre que la Main du Roi pour Viserys. Mais, sans trop en dire sur son rôle exact ni ses alliances, son comportement brutal et orgueilleux, et particulièrement manipulateur, va grandement jouer dans le déclenchement des guerres de succession entre les enfants Targaryen.

Alicent Hightower

Alicent est la fille d’Otto Hightower, mais aussi la seconde épouse du roi Viserys. Elle est en rivalité constante avec sa belle-fille Rhaenyria, et donc un soutien d’Aegon II.

Corlys Velaryon

Corlys Velaryon est le seigneur de la maison Velaryon. On le surnomme « serpent de mer ». Il est un soutien de Rhaenyria pendant la guerre de succession.

Rhaenys Targaryen

Fille d’Aerion Targaryen et de Valaena Velaryon, Rhaenys Targaryen est l’épouse d’Aegon Ier. Elle monte le dragon Meraxès et elle est peut-être la plus « passionnée de dragons » de la famille à cette époque de la dynastie.

Criston Cole

Ce sera un peu le Jon Snow du spin-off. C’est un chevalier, appartenant à la maison Cole, et qui n’est autre que le Commandant de la Garde de nuit sous le règne de Viserys.

Mysaria

Mysaria a un rôle déterminant de l’ombre : elle est officieusement la maîtresse des chuchoteurs, pour Rhaenyra. Elle est surnommée tantôt lady Misère ou Ver Blanc. Elle entretient une relation avec Daemon Targaryen.

Où est Aegon II ?

Le spin-off se concentre pour l’instant sur la prime jeunesse de Rhaenyra. Le roi Viserys est donc encore en vie, la guerre de succession n’a pas commencé. À ce stade, Aegon II n’est qu’un très jeune enfant (ou n’est peut-être pas né : on n’a pas le repère chronologique exact de la série, pour l’instant). Il apparaîtra plus tard, au fil des saisons, probablement.