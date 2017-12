Selon des hackeurs, Nintendo a supprimé le jeu de golf caché qui rendait hommage à Satoru Iwata. La firme nippone ne l'avait jamais reconnu en tant que tel.

Il y a quelques mois, des joueurs avaient découvert l’existence d’un mystérieux jeu de golf sur Switch, portage d’un jeu NES datant de 1984.

Pour y accéder, il fallait réaliser une manipulation impossible pour beaucoup (paramétrer la console à la date du 11 juillet à condition qu’elle n’ait jamais été connectée à Internet et réaliser un geste spécial avec les Joy-Con), sachant que Nintendo n’en a jamais parlé publiquement.

Pourtant, il s’agissait d’un hommage caché à Satoru Iwata, charismatique PDG de la firme décédé des suites d’un cancer (le 11 juillet 2015). De toute façon, ce n’est plus la peine de songer à l’essayer : selon des hackeurs, les fichiers ont été supprimés du code de la console avec le firmware 4.0.0.

Switch update 4.0.0 stubs "flog" — all code to launch it removed, and flog executable overwritten with (signed) garbage. https://t.co/6Q47sHn7Ud

— Michael (@SciresM) December 24, 2017