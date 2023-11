En février 2022, Nintendo avait annoncé son intention de déployer un DLC payant de Mario Kart 8 Deluxe avec 48 nouveaux niveaux (soit le double de ce qui était proposé), des nouveaux personnages et de nouveaux modes de jeu. 21 mois plus tard, le déploiement de ce DLC majeur est enfin terminé. Quel bilan en tire-t-on et quel est l’avenir de la licence ?

Disponible depuis le 9 novembre, la version 3.0.0 de Mario Kart 8 Deluxe boucle sans doute l’histoire d’un jeu vendu plus de 57 millions de fois.

Sorti en 2017 sur Nintendo Switch en tant que portage du Mario Kart 8 de la Wii U, un titre publié en 2014, Mario Kart 8 Deluxe est un jeu à la longévité rare, alors qu’il s’approche progressivement de son dixième anniversaire. L’annonce d’un DLC payant en six vagues, pour autant de mises à jour majeures, a grandement contribué à rendre Mario Kart 8 éternel. Déjà extrêmement populaire et apprécié, Mario Kart 8 s’est amélioré en 2022 et en 2023, pour devenir le titre de la licence le plus complet à ce jour, celui dont plusieurs générations se souviendront probablement dans des années, celui qui n’a pas voulu mourir.

Ce DLC en 6 vagues est assez inédit dans l’univers du jeu vidéo, particulièrement pour Nintendo, qui a fait le choix d’offrir un second souffle à son Mario Kart 8 plutôt que de lancer un Mario Kart 9. Son pack est proposé au tarif de 24,99 euros ou peut être téléchargé gratuitement si l’on est abonné au Nintendo Switch Online. Nous avons terminé tous les circuits, voici notre bilan.

Mario Kart 8 : c’est 96 circuits, plus de 48 personnages et un jukebox

21 mois de mises à jour, voilà le deal proposé par Nintendo aux fans de Mario Kart 8 Deluxe. À six reprises, le géant du jeu vidéo a mis à jour son jeu pour ajouter huit circuits issus d’anciens jeux (mais remastérisés à chaque fois), puis de nouveaux inédits à la fin du cycle. Certains circuits ont été critiqués puisqu’ils venaient du jeu mobile Mario Kart Tour, mais ce n’est pas vraiment ce que l’on retiendra du DLC.

Le supermarché coco (Wii), le flipper Waluigi (DS), le jardin Peach (DS), la course à la propreté (une course dans une salle de bain), le circuit Daisy (Wii) et la route Arc-en ciel (Wii) sont des circuits géniaux, que nous sommes ravis d’avoir pu découvrir ou redécouvrir, avec des graphismes moins mauvais qu’attendus. Ils nous ont donné envie de rejouer à Mario Kart 8 Deluxe, alors que le titre arrivait en fin de vie.

Une deuxième page entière de circuits, Nintendo a mis 21 mois, mais a tenu sa promesse.

Tous les niveaux ajoutés.

En plus des 48 nouveaux niveaux, Nintendo a offert aux abonnés de son pass payant plusieurs nouvelles options, qui contribuent vraiment à faire de Mario Kart 8 Deluxe un jeu à part.

Nouveaux personnages (Kamek, Pauline de Super Mario Odyssey, Diddy Kong, Birdo…), nouvelles tenues pour les Mii pour toujours plus de personnalisation online, possibilité de désactiver certains objets quand on joue avec ses amis (adieu les pièces et les bananes, vous êtes inutiles)… Mario Kart 8 Deluxe s’est vraiment amélioré avec son DLC payant, au point de devenir le titre le plus complet de l’histoire de la saga. Personne n’avait réclamé de nouveaux niveaux, mais Nintendo l’a quand même fait. En résulte un jeu vraiment riche, qui n’a plus grand-chose à voir avec le titre de 2014. Entre la V1 de la Wii U et la V3 de la Switch, avec tous les DLC activés, Mario Kart 8 Deluxe est devenu le jeu de karting ultime. Celui parfait pour animer toutes les soirées.

Tous les personnages proposées dans Mario Kart 8 Deluxe version 3.0. Il y a aussi des variants, comme les couleurs de Yoshi.

Signe que l’histoire est sans doute terminée, Nintendo a ajouté une dernière surprise dans la version 3.0 de Mario Kart 8 Deluxe (la numérotation va aussi dans ce sens, les précédentes mises à jour du DLC étaient les 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4) : un jukebox. Tout le monde ne le sait pas, mais la musique du jeu a été enregistrée par un vrai orchestre, qui joue les notes de vos circuits préférés avec passion. Une vidéo de making-of âgé de neuf ans circule sur Internet, mais beaucoup ne se rendent pas compte de l’immense travail réalisé pour la bande originale du jeu. Mario Kart 8 Deluxe leu rend désormais hommage, en proposant d’écouter les musiques sans jouer.

Deuxième jeu le plus vendu de l’histoire de Nintendo (derrière Wii Sports, qui semble imbattable), Mario Kart 8 est d’une densité rare, et réserve encore des surprises à ceux qui l’ont découvert il y a neuf ans. Il n’est jamais devenu has been et c’est ce qui en fait déjà un monstre sacré du jeu vidéo.

Quand sortira Mario Kart 9 ?

La version 3.0.0 est-elle la dernière ? Des mises à jour correctives sont encore possibles, mais on voit mal Nintendo annoncer l’arrivée de nouveaux personnages lors d’un futur Nintendo Direct. Peut-être pour les 10 ans du jeu l’année prochaine, mais n’est-il pas temps de passer à autre chose ? On a envie d’imaginer que Mario Kart 8 Deluxe est un chef-d’œuvre enfin terminé, après avoir passé des années à être peaufiné par ses créateurs.

Retrouver la route Arc-en-ciel de la Wii… quel kiff !

Du coup, quel est l’avenir de Mario Kart ? À court terme, le temps de la réédition est sûrement venu. La version cartouche du jeu vendu en magasin ne contient pas les 48 nouveaux niveaux, qu’il faut acheter séparément. On ne serait pas surpris de voir Nintendo remplacer Mario Kart 8 Deluxe par une version Definitive, avec le DLC installé par défaut. Mais cela couperait les chiffres des ventes du jeu en deux, ce qui pourrait inciter Nintendo à juste offrir le code du DLC dans quelques mois.

Ensuite, il faudra sans doute que Nintendo passe à autre chose. Mais si le Japonais semble très attaché à la huitième édition de Mario Kart, nul doute que Mario Kart 9 est entré en développement il y a quelques années (c’est d’ailleurs ce que certains avaient reproché au DLC. Pourquoi ralentir le développement du futur jeu ?). L’arrivée d’une éventuelle Switch 2 en 2024, couplée à un Mario Kart 9, pourrait garantir à Nintendo une explosion des ventes… Mais c’est loin d’être urgent, Mario Kart 8 continue de se vendre par millions et n’a pas pris une ride contrairement à d’autres titres de la Switch.

Autre question : comment faire mieux avec Mario Kart 9, alors que Mario Kart 8 semble hautement complet ? Nombre de niveaux records ? Nouveau mode de conduite (des avions, pourquoi pas ? 😅), nouveaux objets ? La formule ne sera pas facile à renouveler, surtout après un titre aussi complet et aussi apprécié. Vive Mario Kart 8 !

