[Deal du Jour] Le 12 mai prochain, c’est la sortie de Zelda: Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch. Link reprend du service après une pause de six années dans un nouvel opus qui s’annonce grandiose. Il est d’ores et déjà disponible en précommande.

En attendant de pouvoir y jouer, Numerama a eu la chance d’y jouer et vous livre ses premières impressions sur The Legand of Zelda : Tears of the Kingdom qui promet d’être épique. Pour celles et ceux qui souhaitent garder le plaisir de la découverte intact, on se contentera de dire que Nintendo a su se renouveler sans rien perdre de la licence. Sans plus attendre, découvrez où précommander le nouveau jeu Zelda au meilleur prix.

Où trouver Zelda : Tears of the Kingdom Édition Collector ?

L’édition spéciale de collection est maintenant disponible sur le site de la Fnac. Pour 149 €, le jeu s’accompagne de bonus comme un artbook, des pins dans un joli écrin vert, un poster métalique ICONART, un petit carnet Steelbook.

Où précommander Zelda: Tears of the Kingdom ?

Le jeu est prévu pour le 12 mai prochain, dans une version simple et une version collector. Comme pour la plupart des jeux évènements, le collector est rapidement devenu impossible à trouver. La version normale est cependant en précommande sur la plupart des sites revendeurs. Au cours de la vidéo de présentation d’une dizaine de minutes de gameplay du jeu, Nintendo a aussi dévoilé une nouvelle Switch OLED aux couleurs de Tears of the Kingdom. Les précommandes sont aussi ouvertes pour cette dernière.

Précommander le jeu Zelda: Tears of the Kingdom sur La Fnac

Pour l’achat du jeu The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom, La Fnac vous offre un poster A2 et d’une planche de stickers. Pour bénéficier de l’offre, ajoutez le jeu au prix de 54,99 €, le poster et la planche de stickers à votre panier.

Précommander le jeu Zelda: Tears of the Kingdom sur Micromania

Micromania vous offre 10 € en bon d’achat pour toute précommande, ainsi qu’une planche de stickers et une pièce collector à l’effigie du jeu. Vous pouvez également obtenir le jeu pour 29,99 € en revendant un produit. Zelda: Tears of the Kingdom est en précommande au prix de 69,99 € sur le site de Micromania.

Précommander le jeu Zelda: Tears of the Kingdom sur Amazon

Zelda: Tears of the Kingdom est en précommande sur Amazon au prix de 54,99 €. La plateforme ne propose aucun bonus avec la précommande du jeu.

Précommander le jeu Zelda: Tears of the Kingdom sur le site de Carrefour

C’est sur le site de Carrefour que le jeu est le moins cher. Même s’il ne s’accompagne d’aucun bonus, Zelda: Tears of the Kingdom est en précommande au prix de 51,49 € avec la livraison gratuite.

Précommander le jeu Zelda: Tears of the Kingdom sur le site de Leclerc

Leclerc propose le même prix que Carrefour, soit le jeu au prix de 51,49 €. Cependant, la livraison est facturée 4,90 €, montant le prix total de la précommande de Zelda: Tears of the Kingdom à 56,39 € en cas de livraison. Sachez toutefois qu’un notebook aux couleurs du jeu est offert.

C’est quoi Zelda: Tears of the Kingdom ?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pousse l’exploration encore plus haut // Source : Nintendo

En mars 2017 sortait la Switch, nouvelle console de Nintendo. Dans la foulée de la Wii U, véritable échec commercial de la firme nippone, Nintendo proposait une curieuse console hybride. À son lancement, la machine s’accompagnait du jeu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Considéré depuis comme l’un des meilleurs opus de la saga, et un des meilleurs jeux de la dernière décennie, Nintendo a rapidement mis en chantier une suite.

Baptisée The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, cette suite reste encore un brin mystérieuse, un mois avant sa sortie. L’histoire se déroule toujours dans le même univers que l’épisode précédent, mais laisse présager une ambiance plus sombre. À la manière de Zelda: Majora’s Mask sur Nintendo 64, suite plus adulte d’Ocarina of Time, Tears of the Kingdom s’annonce plus funeste et devrait approfondir davantage l’histoire de Link. Toujours est-il que le monde concocté par Nintendo semble encore plus immense, notamment par la présence d’îles dans les cieux. Une nouvelle orientation qui n’est pas sans rappeler Zelda: Skyward Sword et qui promet une exploration enrichie en verticalité, avec son lot de véhicules et de nouveaux pouvoirs.

