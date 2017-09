Une étrange surprise se cachait dans le code de la Nintendo Switch : des hackers ont découvert qu'un jeu NES était inclu dans l'OS de la console, mais rendu inaccessible pour les joueurs. À force de recherche et d'analyse du code, la manipulation à réaliser pour débloquer le jeu a été trouvée, révélant que la présence de Golf est avant tout un hommage à Satoru Iwata.

On savait que le jeu Golf, un classique de la NES sorti en 1984, se cachait dans le code source de la Switch. On ne savait cependant pas comment y avoir accès et surtout pourquoi il avait été caché au cœur même de la dernière console de Nintendo. Deux mystères dorénavant résolus, grâce aux recherches d’internautes passionnés.

C’est une bien jolie enquête qui a eu lieu entre Twitter, Reddit et SwitchBrew. C’est d’abord le hacker qui a découvert l’existence du programme flog, Plutoo, qui a trouvé les premières pistes pour débloquer le jeu en analysant en profondeur le code. Une analyse qui a permis de découvrir que Golf pouvait être déclenché si la date de l’horloge de la console indiquait le 11 juillet, soit le jour de la mort de Satoru Iwata, l’emblématique PDG de Nintendo, disparu en 2015 des suites d’un cancer.

Satoru Iwata veille sur la Nintendo Switch

C’est donc un hommage de la part des équipes de Nintendo à leur ancien patron, en poste entre 2002 et 2015, dont certains de ses phrases et gestes sont devenus des mèmes auprès des fans de l’entreprise japonaise. Il se trouve d’ailleurs qu’il ne suffit pas de changer la date de la Switch — réglable uniquement si la console n’a jamais été connectée à internet — pour activer le jeu.

Il faut se rendre sur la page d’accueil et réaliser le geste culte d’Iwata, effectué lors du Nintendo Direct diffusé en février 2014, avec les Joy-Con en main. Une fois effectué, un petit mot de l’ancien PDG résonne, et le jeu se lance.

Attention cependant : Golf ne peut être débloqué uniquement si l’OS de la Switch est en version 1.0.0 et que la console n’a jamais été connectée à Internet. Peut-être qu’une solution sera trouvée pour débloquer le jeu malgré cette contrainte, mais pour l’instant, c’est le seul moyen. D’autant que visiblement, le jeu ne s’installe pas, rendant impossible l’accès dès que la console passe au 12 juillet.

Si c’est un un joli easter egg qui aura amusé bon nombre de possesseurs de Switch, l’incorporation de Golf est avant tout un magnifique hommage à Satoru Iwata, puisqu’il en a été le développeur lorsqu’il travaillait pour le studio HAL Laboratory au début de sa carrière

Plus qu’un hommage, le terme approprié serait un « omamori ». Il désigne un petit porte-bonheur que l’on achète dans des temples et qui est censé protéger son porteur. Golf serait donc un « omamori », comme l’explique Justin Epperson sur Twitter, un producteur de la société 8-4, spécialisée dans la localisation des jeux vidéo : « L’idée est que Nintendo a inclus le jeu d’Iwata pour veiller sur chacune des machines […]. Cet homme était aimé. »