Baten Kaitos I et II sortent sur Switch, dans une compilation. L'occasion de (re)découvrir ce titre culte, pourtant peu connu.

Où acheter Baten Kaitos I & II HD Remaster ?

Il va falloir aller vite, si vous ne souhaitez pas vous confronter à la rupture de stock et des prix qui s’envolent sur des sites revendeurs comme Amazon.

Retrouvez Baten Kaitos I & II HD Remaster en version dématérialisée

Baten Kaitos I & II HD Remaster est sorti sur Nintendo Switch ce vendredi 15 septembre. Il est disponible au prix de 49,99 € sur l’eShop de la Switch. Vous pouvez approvisionner votre compte Nintendo, grâce à une carte d’une valeur de 50 €, disponible sur le site de La Fnac. Un moyen rapide et efficace d’avoir son exemplaire.

Baten Kaitos I & II HD Remaster est sur le site de la Fnac

Baten Kaitos I & II HD Remaster est aussi disponible en version physique sur le site de La Fnac, au prix de 49,99 €. En revanche, il faudra probablement vous déplacer en magasin pour l’obtenir.

Chez Micromania évidemment

Baten Kaitos I & II HD Remaster est également trouvable au même prix de 49,99 € sur le site de Micromania.

C’est quoi, Baten Kaitos ?

Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l’Océan perdu est le premier volet du diptyque, sorti initialement sur Gamecube, en 2005 en France. Baten Kaitos est un jeu de rôle développé par Monolith Soft, maintenant sur la série des Xenoblade, et tri-Crescendo. Mille ans avant le début de l’aventure, Malpercio, un dieu maléfique, envahit le monde. Heureusement, cinq magiciens arrivent à le sceller dans les cinq « Magnus ultimes », qu’ils cachent dans une des cinq îles principales, îles qui flottent à présent dans le ciel. Vous contrôlez l’Ange gardien, sorte d’entité mystérieuse et omnisciente, et indirectement Kalas, le personnage principal du jeu, dans une quête de vengeance, qui prendra inévitablement des proportions bien plus grandes.

Baten Kaitos Origins est le second jeu de la série et une préquelle de Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l’Océan perdu. Paru initialement en 2006 sur Gamecube, ce second opus n’est jamais sorti en Europe. Cette compilation Remaster est donc l’occasion d’y jouer légalement sur console pour la première fois.

Est-ce que ce remaster est intéressant en 2023 ?

Si vous êtes nostalgique de la grande époque des JRPG au tour par tour, ou que vous souhaitez découvrir un titre culte de Nintendo, cette compilation remastérisée est une excellente occasion. Son prix de 49,99 € est de plus un excellent tarif pour deux jeux à la durée de vie conséquente. Baten Kaitos I & II HD Remaster propose des graphismes améliorés, de la modélisation des personnages aux décors. Même si le jeu fait son âge et est très loin des standards actuels, la patte graphique et la direction artistique incroyable font du titre de Monolith Soft une expérience visuelle agréable, autant qu’étrange. Le charme désuet de certains décors peut prêter à sourire aujourd’hui, mais contribue à donner au jeu un cachet unique en son genre, héritage des JRPG des années 90. Ce qui n’est pas étonnant quand on sait qu’une partie des développeurs a travaillé auparavant sur Chrono Trigger et Chrono Cross.

Le gameplay au tour par tour se base sur un système de carte et de deckbuilding plutôt bien pensé, mais qui peut diviser. Vous devrez collecter des cartes d’attaque, de défense, de soin et de renforts, et les utiliser à bon escient lorsque c’est votre tour. De nombreuses subtilités accompagnent les combats et empêchent la lassitude de s’installer. Le rythme est haletant, et vous devrez réfléchir vite, et souvent avec plusieurs coups d’avance sur votre ennemi. Rassurez-vous, ce remaster inclut des fonctionnalités pour désactiver les rencontres aléatoires ou passer automatiquement les combats, ainsi qu’une fonction de sauvegarde automatique. Enfin, un mot sur les sublimes compositions de Motoi Sakuraba, qui contribuent à donner à ce voyage une autre dimension.

